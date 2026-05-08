“El rugido del Delta”: safari en canoa por el Okavango, el pulso más íntimo de Botsuana

El Delta del Okavango está en África austral, dentro de Botsuana, al oeste del Parque Nacional Chobe y cerca de las fronteras con Namibia y Angola.

La puerta de entrada más habitual es Maun, una ciudad safari con aeropuerto y servicios, desde donde se combinan traslados en 4x4, lanchas o avionetas hacia las concesiones y campamentos del delta.

Qué hacer en el Okavango: el safari a ras del agua

El mokoro es la experiencia emblema: un navegante local guía la canoa entre nenúfares, túneles verdes y espejos de agua, con paradas en islas para caminatas cortas.

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En las zonas más abiertas, los paseos en lancha suman otra perspectiva, especialmente al atardecer, cuando los hipopótamos resoplan cerca de la orilla y los elefantes cruzan canales como si fueran senderos.

Para ver grandes mamíferos, los game drives en 4x4 se concentran en áreas con terreno firme, alternando con safaris a pie en compañía de guías especializados.

Imperdibles: lugares clave para visitar

Moremi Game Reserve es el gran nombre del delta: combina lagunas, bosques y llanuras donde aparecen leones, leopardos y perros salvajes, además de antílopes acuáticos como el lechwe rojo y el elusivo sitatunga.

Chief’s Island, en el corazón del humedal, es célebre por su concentración de fauna y sus paisajes de palmeras y claros inundables.

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Para un perfil más fluvial, el “Panhandle” (la franja norte) ofrece canales largos, pesca deportiva y un paraíso de aves.

Cuándo viajar: clima y temporadas

La mejor época suele ir de mayo a octubre, durante el invierno austral: días templados, noches frescas y buena visibilidad.

El detalle único del Okavango es que la crecida llega en plena estación seca; entre junio y agosto el agua se expande y el mokoro cobra protagonismo.

De noviembre a marzo, el verano trae calor y lluvias cortas.

Sabores, fauna y pequeñas costumbres del delta

La gastronomía local se deja ver en platos como el seswaa (carne deshebrada), el pap de maíz y verduras como el morogo, además de carnes a la brasa.

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En el agua y sus bordes, la lista de protagonistas incluye elefantes, búfalos, jirafas, hipopótamos, cocodrilos y una avifauna que va de martines pescadores a águilas pescadoras africanas.