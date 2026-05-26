Viajes
26 de mayo de 2026 a la - 06:00

Conocé Amberes y el Distrito de los diamantes: capital mundial de las piedras preciosas

Primer plano de la decoración del reloj y los símbolos en el edificio de la estación central de Amberes, Bélgica.
Primer plano de la decoración del reloj y los símbolos en el edificio de la estación central de Amberes, Bélgica.Shutterstock

A orillas del río Escalda, en la región de Flandes, Amberes (Antwerpen) se ubica al norte de Bélgica, a menos de una hora en tren desde Bruselas. Su fama mundial por las piedras preciosas convive con otra identidad igual de vibrante: la de una ciudad creativa, de moda y arquitectura, perfecta para recorrer a pie y dejarse sorprender.

Por ABC Color

Apenas salir de Antwerpen-Centraal, una de las estaciones más fotogénicas de Europa, empieza el Distrito de los Diamantes, un entramado de calles como Hoveniersstraat y Pelikaanstraat donde se concentran talleres, casas de comercio y vitrinas discretas.

Interiores de la antigua estación central de trenes de Amberes, Bélgica.
Interiores de la antigua estación central de trenes de Amberes, Bélgica.

El plan del viajero no es solo “mirar joyas”: también es observar el pulso de un barrio que funciona como engranaje urbano, con detalles que cuentan historia en voz baja.

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Para sumar contexto, el DIVA Museum (Diamonds, Jewellery & Silver), cerca del centro histórico, propone un recorrido por el universo de la orfebrería, los procesos y el imaginario del lujo artesanal, con piezas que iluminan la tradición local.

Collares y anillos de diamantes de lujo exhibidos en un escaparate iluminado de "Diamond World Antwerp". Exposición al por menor en el distrito de diamantes de Amberes, Bélgica.
Collares y anillos de diamantes de lujo exhibidos en un escaparate iluminado de "Diamond World Antwerp". Exposición al por menor en el distrito de diamantes de Amberes, Bélgica.

Qué hacer en Amberes: del casco antiguo al río

El mejor inicio es la Grote Markt, con sus fachadas gremiales y el Ayuntamiento, y seguir hacia la Catedral de Nuestra Señora, símbolo gótico de la ciudad.

Fuente Brabo de Brabofontein, edificios de guildhalls con frontones en la plaza del Gran Mercado de Grote Markt en el centro histórico de la ciudad de Amberes, Bélgica.
Fuente Brabo de Brabofontein, edificios de guildhalls con frontones en la plaza del Gran Mercado de Grote Markt en el centro histórico de la ciudad de Amberes, Bélgica.

A pocas cuadras, el Museum aan de Stroom (MAS), en la zona del puerto, combina exposiciones con una terraza panorámica ideal para entender la geografía: Amberes como ciudad fluvial y puerta marítima.

El “Museum aan de Stroom” en Amberes, Bélgica.
El “Museum aan de Stroom” en Amberes, Bélgica.

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Para una pausa verde, Stadspark ofrece senderos y estanques donde se ven aves urbanas; y en el Escalda, los paseos al atardecer dan esa luz norteña que vuelve cinematográficas las piedras, los vidrios y los ladrillos.

Moda belga: vitrinas con firma y barrios para inspirarse

Amberes es sinónimo de vanguardia por su escena de diseño. En Nationalestraat, el MoMu (Museo de la Moda) y las tiendas de autor invitan a mirar cortes, textiles y siluetas con calma.

Het Modepaleis (el Fashion Palace), tienda de ropa histórica Dries Van Noten desde 1989, ubicada en el centro de Amberes, Bélgica.
Het Modepaleis (el Fashion Palace), tienda de ropa histórica Dries Van Noten desde 1989, ubicada en el centro de Amberes, Bélgica.

El barrio de ’t Zuid suma galerías, cafés y calles perfectas para una tarde de “window shopping” sin prisa.

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Cuándo viajar, clima y sabores locales

Para quienes se preguntan cuándo viajar a Amberes, la primavera y el inicio del otoño suelen ofrecer días templados y caminables; el verano trae terrazas llenas y agenda cultural intensa. El clima es oceánico: fresco, con cambios rápidos, ideal para llevar capas.

Vista panorámica del centro y la Catedral de Nuestra Señora en la ciudad de Amberes, Bélgica.
Vista panorámica del centro y la Catedral de Nuestra Señora en la ciudad de Amberes, Bélgica.

En la mesa, la ciudad se recorre con cervezas belgas, papas fritas y platos de brasserie; y, si asoma el antojo dulce, las gofres y el chocolate aparecen en cada esquina.

En diciembre, los mercados navideños suman luces y aromas especiados al centro histórico.