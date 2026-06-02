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02 de junio de 2026 a la - 15:26

Baja California de punta a punta: roadtrip por la Ruta Transpeninsular

Baja California, México.
Baja California, México.Shutterstock

Atravesar Baja California por la Carretera Transpeninsular (México 1) es seguir una línea que cose océano y desierto, viñedos y misiones, pueblos de mar y cielos enormes. El camino recorre la península del noroeste de México: desde la frontera en Tijuana (Baja California) hasta Cabo San Lucas (Baja California Sur), con paradas que invitan a bajar el ritmo.

Por ABC Color

La Ruta Transpeninsular es la columna vertebral de la península de Baja California, México. Corre de norte a sur entre el Pacífico y el Mar de Cortés, conectando ciudades costeras, valles agrícolas y tramos desérticos que parecen de otro planeta.

Baja California, México.
Baja California, México.

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Primeros kilómetros: costa, vino y cocina bajacaliforniana

El inicio suele sentirse cerca del mar: Tijuana y Ensenada funcionan como puertas de entrada, con miradores sobre el Pacífico y mercados donde el pescado manda.

Vista Aéreas de Punta Arena en Los Barriles, Baja California Sur, México.
Vista Aéreas de Punta Arena en Los Barriles, Baja California Sur, México.

Muy cerca, el Valle de Guadalupe marca una de las paradas emblemáticas para probar vinos mexicanos, recorrer bodegas de arquitectura contemporánea y sumar almuerzos largos entre parrillas y huertos.

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Rumbo al sur: paisajes abiertos y paradas inesperadas

A medida que el asfalto se interna, aparecen escenas clásicas del roadtrip: San Quintín con sus marismas y costas amplias, y más adelante Cataviña, famosa por sus formaciones rocosas y cardones que recortan el horizonte.

Baja California, México.
Baja California, México.

Son buenos tramos para manejar con luz de día y detenerse a fotografiar el desierto.

Entre dos mares: ballenas, salinas y pueblos con historia

En el centro de la península, Guerrero Negro es un punto clave.

Baja California, México.
Baja California, México.

Entre enero y marzo, las lagunas cercanas se vuelven escenario de avistaje de ballena gris, una de las experiencias más buscadas del viaje.

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En el Mar de Cortés, los desvíos a bahías tranquilas regalan playas serenas, kayak y snorkel en aguas transparentes.

Baja California Sur: misiones, palmares y el Mar de Cortés

Más al sur, el roadtrip se vuelve costero: Santa Rosalía suma herencia minera y panaderías con tradición; Mulegé sorprende con su oasis de palmeras; Loreto combina malecón, islas frente a la costa y paseos en lancha para ver fauna marina.

San Javier, Loreto, Baja California Sur, México. Misión franciscana.
San Javier, Loreto, Baja California Sur, México. Misión franciscana.

La Paz invita a tardes de playa y a caminar sin apuro, mientras Todos Santos suma galerías, cafeterías y atardeceres sobre el Pacífico antes del tramo final hacia Cabo San Lucas.

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Datos útiles: cuándo viajar, clima y sabores

La mejor época para hacer la Transpeninsular suele ser de octubre a mayo, con temperaturas más amables y noches frescas en el desierto.

Turista en kayak en Baja California, México.
Turista en kayak en Baja California, México.

En verano el calor se intensifica, especialmente en el interior.

Tacos de pescado de Baja California con lechuga, salsa huacatay y pico de gallo. México.
Tacos de pescado de Baja California con lechuga, salsa huacatay y pico de gallo. México.

En la mesa, el itinerario se sigue a mordiscos: tacos de pescado, mariscos en aguachile, almejas y, en la costa norte, la clásica langosta estilo Baja.