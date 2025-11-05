Viajes
05 de noviembre de 2025 - 10:12

Palm Springs: un oasis de bienestar y modernismo en el desierto californiano

Palm Springs, California.
Palm Springs, California.Shutterstock

En el corazón del desierto californiano, Palm Springs redefine el lujo contemporáneo, amalgamando un legado de glamour con experiencias de bienestar y gastronomía innovadora, atrayendo visitantes a un oasis de arquitectura mid-century y naturaleza deslumbrante en cada rincón.

Por ABC Color

Palm Springs vuelve a brillar. Enclavada en el Valle de Coachella, al pie de la imponente cadena montañosa de San Jacinto, la ciudad ha pulido su imagen de oasis modernista y destino de wellness con una oferta hotelera que combina diseño, confort y experiencias inmersivas en pleno desierto californiano.

Monte San Jacinto, Palm Springs, California.
Monte San Jacinto, Palm Springs, California.

Un legado de glamour, arquitectura y sol invernal

Desde mediados del siglo XX, Palm Springs atrajo a estrellas de Hollywood que buscaban privacidad y clima benigno.

Palm Springs, California.
Palm Springs, California.

Ese pasado dejó un patrimonio arquitectónico mid-century modern que hoy es parte del atractivo: líneas limpias, techos bajos, paredes de vidrio y paletas terrosas que dialogan con el paisaje. La Modernism Week, que cada febrero convoca a aficionados y expertos, ha convertido esa herencia en motor cultural y turístico.

Lea más: Savannah, Georgia: el pulso de un encanto sureño entre arquitectura histórica y jardines vivos

Con más de 300 días de sol al año y una temporada alta que se extiende de otoño a primavera, la ciudad se posiciona como refugio invernal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Famoso Hotel Saguaro en Palm Springs, California.
Famoso Hotel Saguaro en Palm Springs, California.

El verano, con temperaturas extremas, empuja a los resorts a replegar actividades hacia interiores climatizados y experiencias nocturnas.

Resorts de lujo: diseño, bienestar y privacidad

La oferta de alta gama ha evolucionado del clásico resort de golf hacia propiedades más íntimas y de diseño, muchas en edificios restaurados.

Flamencos en el lago junto al campo de golf en el resort de lujo JW Marriott Desert Springs Resort and Spa, Palm Springs, California.
Flamencos en el lago junto al campo de golf en el resort de lujo JW Marriott Desert Springs Resort and Spa, Palm Springs, California.

Piscinas enmarcadas por palmeras, spas orientados al bienestar integral, gastronomía de kilómetro cero y programas de arte in situ definen la experiencia. Suites con patios privados, fogateros y duchas exteriores capitalizan el clima seco y las vistas despejadas.

El auge de villas y bungalows —que promete la privacidad de una casa con servicios de hotel— responde a una demanda pospandemia por espacio y exclusividad.

Lea más: Charleston, Carolina del Sur: historia, playas y gastronomía sureña para viajeros culturales

Paralelamente, marcas boutique y colecciones independientes apuestan por estética retro-chic y servicio personalizado, mientras los grandes complejos mantienen el atractivo para golfistas y familias con clubes infantiles, canchas y amplias áreas comunes.

Bienestar, golf y desierto: el tríptico de experiencias

Palm Springs, California.
Palm Springs, California.
  • Wellness: tratamientos con inspiración botánica del desierto, terapias de flotación, rituales con sal y programas de mindfulness se integran a gimnasios con luz natural y estudios al aire libre.
  • Golf y tenis: el valle es uno de los mayores corredores de campos de golf en EE. UU., con torneos y escuelas de alto nivel. El renacimiento del pickleball ha sumado una nueva carta a los clubes.
  • Naturaleza: senderismo en Indian Canyons y Tahquitz Canyon, paseos en el teleférico a la cima del Monte San Jacinto para huir del calor, y rutas en bicicleta entre barrios icónicos completan el menú.

Gastronomía y cultura: más allá de la piscina

La escena culinaria ha madurado con propuestas que van del californiano contemporáneo a cocinas latinoamericanas y mediterráneas, barras de coctelería con ingredientes del desierto y terrazas que capitalizan los atardeceres.

Museos como el Palm Springs Art Museum, galerías de diseño y un calendario robusto de eventos —de Modernism Week a festivales musicales en el valle— amplían el atractivo más allá del sol y la piscina.

Lea más: Ocho destinos familiares en Estados Unidos para aventuras inolvidables

Accesibilidad y economía del viaje

A 2–3 horas por ruta desde Los Ángeles y San Diego, y con un aeropuerto cercano de escala humana, el destino se presta a escapadas de fin de semana y estadías prolongadas.

Vista Aéreas de las canchas de pickleball y tenis en el Parque Comunitario Rancho Mirage, Palm Springs, California.
Vista Aéreas de las canchas de pickleball y tenis en el Parque Comunitario Rancho Mirage, Palm Springs, California.

Las tarifas hoteleras varían marcadamente por temporada: suben con la demanda invernal y durante grandes eventos; bajan en verano, cuando los paquetes con créditos de spa y gastronomía buscan compensar el calor extremo