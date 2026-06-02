Génova: callejones misteriosos y el acuario más grande de Europa

Génova (Genova) está en el noroeste de Italia, sobre la costa del mar Mediterráneo, a mitad de camino entre la Riviera italiana y la frontera con Francia.

Es la capital de la región de Liguria y mira al golfo de Génova, con la ciudad trepando desde el puerto hacia miradores naturales.

Qué hacer en Génova: perderse en los “caruggi”

El corazón histórico se recorre a pie, siguiendo el ritmo de los caruggi, esos callejones medievales donde los aromas de focaccia recién salida del horno se mezclan con el eco de iglesias escondidas y pequeños talleres.

Lea más: Siete destinos de Europa que no te podés perder

Caminar sin prisa por el centro antiguo permite enlazar plazas, pórticos y rincones inesperados, con paradas naturales para un café o un helado.

Lugares imperdibles para visitar

El Porto Antico marca el pulso moderno frente al agua y es el punto de partida para uno de los grandes imanes de la ciudad: el Acuario de Génova, considerado el más grande de Europa, con recorridos que atraviesan ecosistemas marinos y especies que van de los peces mediterráneos a tiburones y delfines.

Muy cerca, la Lanterna, el histórico faro, funciona como símbolo urbano y referencia para orientarse.

Lea más: Visitá Trieste: nostalgia luminosa en la frontera con los Balcanes

Hacia el interior, la nobleza genovesa se revela en los Palazzi dei Rolli (Patrimonio Mundial), especialmente en Via Garibaldi, donde palacios y patios hablan de una ciudad que miró al mundo desde sus muelles.

Para una postal distinta, Boccadasse ofrece un antiguo barrio de pescadores, casas de colores y playa urbana.

Cuándo viajar y qué clima esperar

La mejor época para viajar a Génova suele ser primavera y comienzos de otoño, con temperaturas suaves y caminatas agradables entre el puerto y las alturas.

El clima es mediterráneo: veranos cálidos junto al mar e inviernos moderados.

Agenda, sabores y particularidades locales

En septiembre, el Salone Nautico refuerza la identidad marítima de la ciudad.

Lea más: Bolonia: la ciudad “Gorda, Roja y Sabia” que todo foodie debe pisar

En distintas fechas del año, los Rolli Days abren puertas de palacios y espacios históricos.

En la mesa, Génova se entiende con pesto genovés, trofie, focaccia, farinata y platos de mar; ideal para probarlos en mercados y trattorias del centro, entre paseos que siempre terminan volviendo al agua.