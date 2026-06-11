San Miguel: arrancó el Festival del Ovecha Rague con espíritu albirrojo

En la ciudad de San Miguel, conocida como “La ciudad que te abriga”, en el departamento de Misiones, comenzó oficialmente la XXXV edición del Festival del Ovecha Rague, Música y Artesanía. Los artesanos se instalaron en la plaza San Miguel Arcángel para exhibir sus trabajos.

Los expositores señalaron que afrontan esta edición especial con gran expectativa, ya que el festival celebra 35 años de vigencia. La idea es mostrar al país y al extranjero el trabajo, la cultura y las tradiciones de la comunidad sanmiguelina.

Esperan una importante presencia de turistas durante las actividades programadas hasta el 14 de junio.

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Este año, los productos estrella se enfocan más en la selección paraguaya de fútbol: llevan los colores de la Albirroja, así como los de la bandera paraguaya, con el fin de alentar a nuestro seleccionado que nos representa en esta Copa Mundial de Fútbol USA 2026.

El programa de esta jornada incluyó el evento denominado “El Despertar de los Telares”, que consistió en la entrega de los diferentes stands a los artesanos.

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El cierre será con la serenata misionera, un tradicional espectáculo musical que contará con la participación de delegaciones procedentes de distintos puntos del departamento de Misiones.

El programa de los siguientes días

Mañana, viernes 12 de junio, la jornada titulada “Hilando fe, historia y tradición” comenzará a las 08:00 con la Caminata de fe, que consiste en una procesión en la que se trasladan las imágenes de los santos patronos de distintas comunidades por las calles del pueblo.

A continuación se llevará a cabo la misa folklórica y el acto “Memoria Viva”, celebrado en lengua guaraní, con un homenaje especial a los excombatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935).

Al finalizar la ceremonia, en la explanada del templo se realizará un encuentro artístico con presentaciones de danzas y música, seguido del tradicional almuerzo criollo con platos típicos de la región.

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A las 20:00 se efectuará el desfile de moda artesanal “Hilando Arte & Elegancia”.

A las 22:00 se sumará la propuesta “Aliento Guaraní”, que contará con la transmisión en pantalla gigante del partido de la selección paraguaya, la Albirroja, frente a Estados Unidos, correspondiente a la Copa del Mundo.

El sábado 13 de junio, día central del festival, la jornada comenzará con el “Despertar de sabores”, que incluye el tradicional desayuno misionero con platos típicos como el mbeju, la chipa asador y el cocido quemado.

A continuación se dará paso al acto principal, marcado para las 10:30. En este acto se realizará el desfile alegórico por la plaza principal, con la participación de instituciones educativas y artesanos que muestran sus trabajos.

También se entregarán distinciones a quienes se han dedicado durante años al rubro de la lana.

A las 20:00 se llevará a cabo la Gala Central de la XXXV Edición del Festival del Ovecha Rague, Música y Artesanía, en el salón municipal.

En el espectáculo participarán el Ballet Municipal, la Orquesta Típica Ymaguareicha, el grupo Generación, el artista sanmiguelino Marcelo Gabriel, así como Sol Codas, Punto Clave y Los Ojeda.

Para cerrar las celebraciones por los 35 años de historia, el domingo 14 de junio se desarrollará la tradicional jineteada, con exhibición de destrezas ecuestres por parte de agrupaciones de caballería del departamento y del país, además de presentaciones de música y danza folclórica.