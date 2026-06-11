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11 de junio de 2026 a la - 20:02

San Miguel: arrancó el Festival del Ovecha Rague con espíritu albirrojo

Marco Ramírez sonríe sosteniendo un poncho albirrojo en una tienda, con estantes llenos de ropa detrás.
Marco Ramírez, de Artesanía Mainumby, exhibe un poncho albirrojo que es furor en esta edición del festival, ya que, después de 16 años, la Selección vuelve a la Copa del Mundo.Jesús Riveros

SAN MIGUEL, Misiones. Con la expectativa de tener buenas ventas de la artesanía de lana, se inició la edición 35ª del Festival del Ovecha Rague, Música y Artesanía, en la plaza San Miguel Arcángel de esta ciudad. El espíritu albirrojo está presente.

Por Jesús Riveros

En la ciudad de San Miguel, conocida como “La ciudad que te abriga”, en el departamento de Misiones, comenzó oficialmente la XXXV edición del Festival del Ovecha Rague, Música y Artesanía. Los artesanos se instalaron en la plaza San Miguel Arcángel para exhibir sus trabajos.

Los expositores señalaron que afrontan esta edición especial con gran expectativa, ya que el festival celebra 35 años de vigencia. La idea es mostrar al país y al extranjero el trabajo, la cultura y las tradiciones de la comunidad sanmiguelina.

Esperan una importante presencia de turistas durante las actividades programadas hasta el 14 de junio.

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Este año, los productos estrella se enfocan más en la selección paraguaya de fútbol: llevan los colores de la Albirroja, así como los de la bandera paraguaya, con el fin de alentar a nuestro seleccionado que nos representa en esta Copa Mundial de Fútbol USA 2026.

Julia Álvarez sonríe sosteniendo un poncho rojo, blanco y azul en una tienda de textiles con mantas de diversos colores.
Julia Álvarez exhibe una de las prendas alusivas a la Albirroja, uno de los productos destacados en el Festival del Ovecha Rague, Música y Artesanía.

El programa de esta jornada incluyó el evento denominado “El Despertar de los Telares”, que consistió en la entrega de los diferentes stands a los artesanos.

El cierre será con la serenata misionera, un tradicional espectáculo musical que contará con la participación de delegaciones procedentes de distintos puntos del departamento de Misiones.

El programa de los siguientes días

Mañana, viernes 12 de junio, la jornada titulada “Hilando fe, historia y tradición” comenzará a las 08:00 con la Caminata de fe, que consiste en una procesión en la que se trasladan las imágenes de los santos patronos de distintas comunidades por las calles del pueblo.

Gorras de lana en colores blanco, rojo y azul, exhibidas sobre un mantel claro en un ambiente interior.
Gorras tejidas en lana, con los colores de la bandera paraguaya, para lucir y alentar a la selección paraguaya que participa del Mundial de Fútbol USA 2026.

A continuación se llevará a cabo la misa folklórica y el acto “Memoria Viva”, celebrado en lengua guaraní, con un homenaje especial a los excombatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935).

Al finalizar la ceremonia, en la explanada del templo se realizará un encuentro artístico con presentaciones de danzas y música, seguido del tradicional almuerzo criollo con platos típicos de la región.

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A las 20:00 se efectuará el desfile de moda artesanal “Hilando Arte & Elegancia”.

A las 22:00 se sumará la propuesta “Aliento Guaraní”, que contará con la transmisión en pantalla gigante del partido de la selección paraguaya, la Albirroja, frente a Estados Unidos, correspondiente a la Copa del Mundo.

El sábado 13 de junio, día central del festival, la jornada comenzará con el “Despertar de sabores”, que incluye el tradicional desayuno misionero con platos típicos como el mbeju, la chipa asador y el cocido quemado.

Poncho a cuadros en blanco y negro, abrigo zigzagueante en tonos marrones, manta blanca con flecos sobre una mesa de exhibición.
El vichú y el chal, confeccionados artesanalmente con lana de oveja 100% natural, en exhibición durante el Festival del Ovecha Rague, Música y Artesanía.

A continuación se dará paso al acto principal, marcado para las 10:30. En este acto se realizará el desfile alegórico por la plaza principal, con la participación de instituciones educativas y artesanos que muestran sus trabajos.

También se entregarán distinciones a quienes se han dedicado durante años al rubro de la lana.

A las 20:00 se llevará a cabo la Gala Central de la XXXV Edición del Festival del Ovecha Rague, Música y Artesanía, en el salón municipal.

En el espectáculo participarán el Ballet Municipal, la Orquesta Típica Ymaguareicha, el grupo Generación, el artista sanmiguelino Marcelo Gabriel, así como Sol Codas, Punto Clave y Los Ojeda.

Para cerrar las celebraciones por los 35 años de historia, el domingo 14 de junio se desarrollará la tradicional jineteada, con exhibición de destrezas ecuestres por parte de agrupaciones de caballería del departamento y del país, además de presentaciones de música y danza folclórica.

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