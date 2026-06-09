San Miguel: desde hace 70 años preserva el legado artesanal que aprendió de su abuela

La comunidad de San Miguel, en el departamento de Misiones, es reconocida como la “Ciudad que abriga”, ya que una de sus principales actividades económicas es la artesanía lanar. Allí se elaboran abrigos, ponchos, frazadas y diversas prendas de vestir hechas totalmente de lana.

Es la ciudad natal de Fermina Fernández, reconocida como maestra artesana en este rubro, quien nos contó que se dedica a este oficio desde los siete años. Lo aprendió de su abuela y, gracias a ello, pudo sacar adelante a su familia y lograr que sus siete hijos tengan formación profesional.

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“Aprendí este trabajo de mi abuela cuando tenía siete años. En esa época todo se hacía de forma totalmente manual, ya que no existían las herramientas que tenemos hoy. Empecé elaborando hilos de lana, que luego vendía a otras artesanas, y con ese dinero podía comprar mis propias cosas. Eso me motivó a seguir adelante y dedicarme a este oficio”, relató Fernández.

A medida que fue creciendo, su abuela le enseñó más sobre la técnica artesanal y aprendió a tejer el vichú, entre otras prendas confeccionadas por completo con lana. A sus 85 años, sigue realizando este trabajo artesanal, indicó.

“Cuando ya era adulta y formé mi familia, algunas personas me recomendaron solicitar un préstamo para abrir mi propio taller. Así lo hice: compré los insumos necesarios y las máquinas para elaborar los hilos y confeccionar distintas prendas. Gracias a eso pude fortalecer mi labor y crecer en este oficio de manera independiente”, comentó la artesana.

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“Con este trabajo quiero demostrar que es posible mantener a una familia. Aquí, en San Miguel, todos los que nos dedicamos a este rubro no pasamos necesidades, porque elaboramos diferentes tipos de productos en lana”, agregó.

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Su labor consiste en crear una amplia variedad de prendas y accesorios: guantes, gorras, frazadas, ponchos, vichú, ruanas, vinchas y otros artículos diseñados para proteger del frío.

Señaló que participa cada año en el Festival del Ovecha Ragué, Música y Artesanía desde la primera edición, en 1990. Explicó que este evento es un escaparate fundamental para mostrar y vender sus productos, ya que su taller no está ubicado junto a la ruta PY01, lo que limita la llegada de clientes de forma directa.

La 35ª edición del evento se realizará desde el viernes 11 hasta el 14 de junio.

Fermina Fernández, con su trabajo, cumple un rol fundamental en su comunidad: preservar una tradición que heredó de su abuela y que hoy forma parte de la identidad cultural de San Miguel. Su historia refleja el valor del trabajo artesanal como fuente de sustento y como legado que se transmite de generación en generación.