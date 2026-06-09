San Miguel celebra 35 años del Festival del Ovecha Ragué, Música, Artesanía

El Festival del Ovecha Ragué, Música y Artesanía, se inició en junio de 1990 en la comunidad de San Miguel, Misiones, con el propósito de promocionar y dar a conocer la identidad cultural de esta localidad, destacando especialmente la artesanía elaborada con lana de oveja.

Además, el evento pone en valor la música, las tradiciones, el folclore, la gastronomía y el resto de producciones artesanales de la zona.

En sus primeras etapas se desarrollaba en un solo día, generalmente los domingos, con exposición de artesanos, oferta de productos gastronómicos y un programa artístico durante toda la jornada.

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El festival en esta edición cumplirá 35 años. Fue impulsado por el Centro Sanmiguelino Residentes en Asunción, un grupo formado por personas originarias de la comunidad que vivían en la capital y que tuvieron como objetivo promover y fortalecer el trabajo de los artesanos dedicados a la lana de la región.

Antes de la creación del Festival del Ovecha Rague, ya se realizaban en la comunidad distintas actividades orientadas a dar a conocer la artesanía local.

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Entre estas iniciativas destaca la denominada “Fiesta de la Lana”, que se llevó a cabo en varias ocasiones durante la década de 1980 y que sirvió como experiencia previa para impulsar la producción y la difusión del trabajo artesanal de la zona.

Según registros históricos, el evento comenzó realizándose en una sola jornada dominical durante varias ediciones. Gracias a su crecimiento y aceptación por parte del público, posteriormente se incorporó un segundo día, pasando a desarrollarse los sábados y domingos, y luego se sumó el viernes.

En la actualidad, el festival se extiende a lo largo de cuatro días: comienza el jueves y finaliza el domingo, con actividades tradicionales en cada jornada que permiten a los visitantes disfrutar de toda la programación.

Durante diez años, la organización del evento estuvo a cargo del Centro Sanmiguelino Residentes en Asunción. Con el paso del tiempo, la responsabilidad pasó a la Municipalidad, que desde entonces, a través de las distintas administraciones, se ha encargado de su dirección, ampliando la oferta de actividades y garantizando su continuidad hasta la fecha.

Se trata de una oportunidad única para mostrar lo que produce San Miguel y todo lo que la localidad tiene para ofrecer: tanto a connacionales y extranjeros, como a turistas y compatriotas que residen en otras zonas y se acercan a la comunidad durante los días del evento, que dará comienzo este jueves 11 de junio.

“Al cumplir 35 años de trayectoria, esta edición conmemorativa consolida un evento que ha ido ganando espacio no solo a nivel departamental, sino también nacional e internacional. Hoy en día ya forma parte de la agenda cultural de la primera quincena de junio, como una cita ineludible para disfrutar en familia de la artesanía en lana de oveja, la música, el folclore, la cultura, las tradiciones y la gastronomía”, señaló Enrique Correa, director de Cultura del municipio.

El evento tradicional se desarrolla a lo largo de cuatro días y, desde sus inicios, se ha llevado a cabo en la plaza San Miguel Arcángel, el espacio donde se ubica el templo principal de la comunidad.

El programa de este año dará inicio el jueves 11 de junio a las 9:00 horas con la actividad denominada “Despertar de los Telares”, que consiste en la apertura de los distintos espacios de exposición y venta.

En esta edición participarán 18 artesanos locales, además de expositores de otras comunidades dedicados a la artesanía en cuero, madera y otros rubros.

Ese mismo día, a las 19:00 horas, se realizará la Serenata Misionera, un tradicional espectáculo artístico y musical que contará con la participación de delegaciones procedentes de distintos puntos del departamento de Misiones.

El viernes 12 de junio, la jornada titulada “Hilando fe, historia y tradición” comenzará a las 8:00 con la caminata de fe, una procesión en la que se trasladan las imágenes de los santos patronos de distintas comunidades por las calles del pueblo.

A continuación se llevará a cabo la misa folklórica y el acto “Memoria Viva”, celebrado en lengua guaraní, con un homenaje especial a los excombatientes de la Guerra del Chaco.

Al finalizar la ceremonia, en la explanada del templo se realizará un encuentro artístico con presentaciones de danzas y música, seguido del tradicional almuerzo criollo con platos típicos de la región.

A las 20:00 horas se efectuará el desfile de moda artesanal “Hilando Arte & Elegancia”. Además, a las 22:00 horas se sumará la propuesta “Aliento Guaraní”, que contará con la transmisión en pantalla gigante del partido de la selección paraguaya —la Albirroja— frente a Estados Unidos, correspondiente a la Copa del Mundo.

El sábado 13 de junio, día central del festival, la jornada comenzará con el “Despertar de sabores”, que incluye el tradicional desayuno misionero con platos típicos como el mbeju, el chipa asador y el cocido quemado. A continuación se dará paso al acto principal, previsto para las 10:30 horas.

En este acto se realizará el desfile alegórico por la plaza principal, con la participación de instituciones educativas y artesanos que muestran sus trabajos. También se entregarán distinciones a quienes se han dedicado durante años al rubro de la lana.

A las 20:00 horas se llevará a cabo la Gala Central de la XXXV Edición del Festival del Ovecha Rague, Música y Artesanía, en el salón municipal.

En el espectáculo participarán el Ballet Municipal, la Orquesta Típica Ymaguareicha, el grupo Generación, el artista sanmiguelino Marcelo Gabriel, así como Sol Codas, Punto Clave y Los Ojedas.

Para cerrar las celebraciones por los 35 años de historia, el domingo 14 de junio se desarrollará la tradicional jineteada, con exhibición de destrezas ecuestres por parte de agrupaciones de caballería del departamento y del país, además de presentaciones de música y danza folclórica.

A 35 años de su creación, el Festival del Ovecha Rague, Música y Artesanía se ha consolidado como una de las principales expresiones culturales de San Miguel, Misiones.

Mantiene viva la tradición de la artesanía en lana de oveja y se convierte en un punto de encuentro para difundir la identidad, la música, la gastronomía y el folclore local.

Lo que comenzó como una iniciativa comunitaria impulsada por los propios vecinos, hoy se ha transformado en un evento de referencia a nivel nacional. Cada año reúne a artesanos, artistas y visitantes, reafirmando el valor de la cultura y el trabajo compartido como pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad.