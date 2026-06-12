La fe y la tradición abren la segunda jornada del Festival Ovecha Rague

“Hilando fe, historia y tradición” dio inicio a la segunda jornada de la XXXV edición del Festival del Ovecha Ragué, Música y Artesanía.

La actividad arrancó con la caminata de fe: una procesión en la que las imágenes de los santos patronos de distintas comunidades recorrieron las calles del pueblo, reafirmando la identidad y la devoción local.

Seguidamente, se llevó a cabo la misa folclórica y el acto Memoria Viva, desarrollado íntegramente en lengua guaraní, con un emotivo homenaje a los excombatientes de la Guerra del Chaco, un reconocimiento a su legado y a la historia compartida.

La jornada continuó en la explanada del templo con un encuentro artístico que reunió danzas y música tradicional, antes de compartir el almuerzo criollo, con platos típicos que transmiten el sabor y la cultura de la región.

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En paralelo, los artesanos del rubro lanar abrieron sus puestos para ofrecer prendas confeccionadas totalmente a mano. Confían que tendran una buena venta.

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“Ya estamos armando lentamente nuestros stands, esperando que los visitantes se acerquen a conocer nuestro trabajo y, por supuesto, adquieran nuestros productos”, comentó Sonia Palma, una de las artesanas participantes.

Los propios creadores destacaron que, a lo largo de sus 35 años de trayectoria, este evento se ha convertido en una verdadera vidriera: gracias a esta cita, el trabajo en lana de la zona es reconocido y valorado tanto a nivel nacional como internacional.

Los precios varían según el modelo y el tamaño de cada pieza artesanal. Los ponchos —tanto para damas como para caballeros, elaborados en lanilla— oscilan entre G. 350.000 y G. 400.000; los vichu de lana pura se ofrecen a G. 400.000, mientras que gorras y bufandas están disponibles desde G. 100.000.

El programa de los siguientes días

El sábado 13 de junio, día central del festival, la jornada comenzará con el “Despertar de sabores”, que incluye el tradicional desayuno misionero con platos típicos como el mbeju, el chipa asador y el cocido quemado.

A continuación se dará paso al acto principal, previsto para las 10:30 horas. En este acto se realizará el desfile alegórico por la plaza principal, con la participación de instituciones educativas y artesanos que muestran sus trabajos. También se entregarán distinciones a quienes se han dedicado durante años al rubro de la lana.

A las 20:00 horas se llevará a cabo la Gala Central de la XXXV Edición del Festival del Ovecha Rague, Música y Artesanía, en el salón municipal.

En el espectáculo participarán el Ballet Municipal, la Orquesta Típica Ymaguareicha, el grupo Generación, el artista sanmiguelino Marcelo Gabriel, así como Sol Codas, Punto Clave y Los Ojedas.

Para cerrar las celebraciones por los 35 años de historia, el domingo 14 de junio se desarrollará la tradicional jineteada, con exhibición de destrezas ecuestres por parte de agrupaciones de caballería del departamento y del país, además de presentaciones de música y danza folclórica