La pasión mundialista se viste de lana en el Festival del Ovecha Rague

Está en pleno desarrollo la XXXV edición del Festival del Ovecha Rague, Música y Artesanía, en la ciudad de San Miguel, Misiones, y entre la tradición y la alegría por el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo, los ponchos albirrojos se convirtieron en el gran furor de esta edición.

Gorros, bufandas y otras prendas con los colores patrios también conquistan a los visitantes que viven con entusiasmo el sueño mundialista.

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Darío Palma, quien se dedica al rubro de la artesanía en lana desde los 10 años, comentó que la clasificación de la selección paraguaya al Mundial 2026 despertó una gran emoción en todo el país y los motivó a confeccionar los ponchos albirrojos, además de otras indumentarias inspiradas en la Albirroja, uniendo así la pasión por el fútbol con el trabajo artesanal.

“Gracias a Dios, el tema del fútbol está moviendo bastante nuestra economía y los ponchos albirrojos son la sensación. Se están vendiendo muchísimo. Aparte de esto, tenemos bufandas y gorras tricolores”, expresó Palma, destacando el gran interés que despiertan los productos entre los visitantes del festival.

El artesano recordó que Paraguay vuelve a disputar una Copa del Mundo después de 16 años de espera, un hecho que renovó la ilusión de todo un país.

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“Cuando clasifico, nuestra selección vimos una buena oportunidad y creamos los ponchos albirrojos, que fueron muy bien aceptados por el público”, agregó con satisfacción.

Indicó que confeccionan dos tipos de ponchos: uno de lanilla y otro de hilo, este último pensado especialmente para las personas alérgicas a la lana, permitiendo que todos puedan lucir con orgullo una prenda inspirada en los colores de la Albirroja.

En cuanto a los precios, señaló que varían de acuerdo con el material utilizado. Los ponchos de lanilla tienen un costo de G. 350.000, mientras que los confeccionados en hilo se comercializan a G. 250.000. Las gorras, por su parte, se ofrecen en distintos modelos y con precios que arrancan desde G. 50.000.

Palma invitó a la ciudadanía a visitar la feria artesanal instalada en la plaza de San Miguel Arcángel y apoyar el trabajo de los artesanos locales, que con creatividad y mucho orgullo mantienen viva una tradición que hoy también se viste de rojo, blanco y azul, impulsada por la ilusión de volver a ver a Paraguay en una Copa del Mundo.