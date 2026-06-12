Visitá la Isla del Coco: aventura en el paraíso marino de Costa Rica

La Isla del Coco pertenece a Costa Rica y se ubica en el océano Pacífico oriental, aproximadamente a 550 kilómetros al sudoeste de Puntarenas. No hay vuelos comerciales: el acceso se realiza en expediciones embarcadas que zarpan desde la costa y navegan, por lo general, entre 30 y 36 horas.

Esa distancia explica su carácter de destino de aventura y su atmósfera de aislamiento total.

Qué hacer en la Isla del Coco: mar abierto y selva cerrada

El gran imán es el agua. Bucear aquí es sumergirse en un mundo de cardúmenes, formaciones rocosas volcánicas y encuentros que cambian el pulso del viaje: tiburones martillo, mantarrayas, tortugas marinas y delfines son parte del repertorio habitual; en ciertas épocas pueden aparecer también tiburones ballena.

El snorkeling ofrece una versión más accesible de esa misma energía marina, especialmente en zonas reparadas de las bahías.

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En tierra, los senderos autorizados permiten caminar entre helechos, árboles altos y quebradas que descienden en cascadas. El sonido del agua es constante: la isla es famosa por su lluvia y por la manera en que la vegetación se impone hasta el borde de los acantilados.

Lugares imperdibles para visitar

Bahía Wafer suele ser el primer contacto cercano con la isla: un anfiteatro natural donde el verde cae hacia el mar.

Bahía Chatham, por su parte, ofrece vistas dramáticas y puntos de desembarco que invitan a mirar el relieve volcánico con calma.

Para el buceo, sitios como Manuelita —un islote cercano— suelen figurar entre los más buscados por su vida marina y sus corrientes llenas de movimiento.

Cuándo viajar: clima y mejor época

El clima es tropical y húmedo durante todo el año, con lluvias frecuentes.

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Muchos viajeros eligen la estación más seca del Pacífico costarricense (aproximadamente de diciembre a abril) por mares más estables; otros prefieren meses de mayor actividad pelágica, cuando el océano se vuelve especialmente generoso para el buceo.

Datos útiles: qué se come y cómo se vive a bordo

La experiencia es, en gran medida, marítima: se duerme y se come en el barco, con cocina de inspiración costarricense e internacional, y ritmos marcados por las inmersiones y los desembarcos.

En Puntarenas —puerta de salida— vale la pena probar ceviches, casados y frutas tropicales antes de embarcar.

Entre leyendas de tesoros, selva que parece prehistórica y un océano vibrante, la Isla del Coco se visita como se vive una expedición: lejos, intensa y memorable.