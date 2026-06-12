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12 de junio de 2026 a la - 06:00

Visitá la Isla del Coco: aventura en el paraíso marino de Costa Rica

Isla del Coco, Costa Rica.
Isla del Coco, Costa Rica.dizainera

A más de 500 kilómetros de la costa del Pacífico costarricense, la Isla del Coco aparece en el mapa como un punto remoto y verde, rodeado por mar abierto. Llegar hasta allí es parte del viaje: una travesía en barco que culmina en un escenario de selva húmeda, acantilados y bahías que parecen salidas de una película.

Por ABC Color

La Isla del Coco pertenece a Costa Rica y se ubica en el océano Pacífico oriental, aproximadamente a 550 kilómetros al sudoeste de Puntarenas. No hay vuelos comerciales: el acceso se realiza en expediciones embarcadas que zarpan desde la costa y navegan, por lo general, entre 30 y 36 horas.

Esa distancia explica su carácter de destino de aventura y su atmósfera de aislamiento total.

Qué hacer en la Isla del Coco: mar abierto y selva cerrada

El gran imán es el agua. Bucear aquí es sumergirse en un mundo de cardúmenes, formaciones rocosas volcánicas y encuentros que cambian el pulso del viaje: tiburones martillo, mantarrayas, tortugas marinas y delfines son parte del repertorio habitual; en ciertas épocas pueden aparecer también tiburones ballena.

Isla del Coco, Costa Rica.
Isla del Coco, Costa Rica.

El snorkeling ofrece una versión más accesible de esa misma energía marina, especialmente en zonas reparadas de las bahías.

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En tierra, los senderos autorizados permiten caminar entre helechos, árboles altos y quebradas que descienden en cascadas. El sonido del agua es constante: la isla es famosa por su lluvia y por la manera en que la vegetación se impone hasta el borde de los acantilados.

Lugares imperdibles para visitar

Bahía Wafer suele ser el primer contacto cercano con la isla: un anfiteatro natural donde el verde cae hacia el mar.

Isla del Coco, Costa Rica.
Isla del Coco, Costa Rica.

Bahía Chatham, por su parte, ofrece vistas dramáticas y puntos de desembarco que invitan a mirar el relieve volcánico con calma.

Para el buceo, sitios como Manuelita —un islote cercano— suelen figurar entre los más buscados por su vida marina y sus corrientes llenas de movimiento.

Cuándo viajar: clima y mejor época

El clima es tropical y húmedo durante todo el año, con lluvias frecuentes.

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Muchos viajeros eligen la estación más seca del Pacífico costarricense (aproximadamente de diciembre a abril) por mares más estables; otros prefieren meses de mayor actividad pelágica, cuando el océano se vuelve especialmente generoso para el buceo.

Isla del Coco, Costa Rica.
Isla del Coco, Costa Rica.

Datos útiles: qué se come y cómo se vive a bordo

La experiencia es, en gran medida, marítima: se duerme y se come en el barco, con cocina de inspiración costarricense e internacional, y ritmos marcados por las inmersiones y los desembarcos.

Isla Tortuga, Puntarenas, Costa Rica.
Isla Tortuga, Puntarenas, Costa Rica.

En Puntarenas —puerta de salida— vale la pena probar ceviches, casados y frutas tropicales antes de embarcar.

Entre leyendas de tesoros, selva que parece prehistórica y un océano vibrante, la Isla del Coco se visita como se vive una expedición: lejos, intensa y memorable.