Argelia: guía definitiva para descubrir el Sahara, ciudades históricas y el Mediterráneo

Dónde queda Argelia y cómo ubicarla en el mapa

El país más grande de África se extiende entre el Mediterráneo y el Sahara. La mayoría de los viajeros llega por Argel, su capital, bien conectada por vuelos internacionales.

Desde allí, el territorio se despliega hacia el oeste (Orán y la costa), el este (Annaba y montañas verdes) y el sur, donde empieza el gran desierto.

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Argel: casbah, miradores y ritmo urbano

Argel combina barrios costeros, arquitectura de época y la trama laberíntica de la Casbah, declarada Patrimonio de la Humanidad.

El paseo se disfruta entre mercados, patios interiores y miradores sobre la bahía. En el recorrido aparecen cafés, panaderías y el pulso cotidiano de la ciudad, ideal para empezar a entender el carácter argelino.

Huellas antiguas: qué lugares visitar más allá de la capital

Argelia es un destino mayor para quienes viajan siguiendo rastros históricos.

Tipasa, junto al mar, reúne ruinas romanas entre pinos y brisa salada.

En el interior, Djemila y Timgad (dos sitios arqueológicos emblemáticos) sorprenden por la escala de sus foros, teatros y columnas, con luz clara y silencios de meseta.

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Sahara argelino: dunas, oasis y arte en la roca

Hacia el sur, el viaje cambia de tempo. Ghardaïa, en el valle del M’Zab, muestra arquitectura tradicional y palmerales.

Más al extremo, la región de Djanet y el Tassili n’Ajjer propone travesías entre formaciones de piedra y pinturas rupestres, con atardeceres que tiñen de cobre las rocas.

Las noches suelen ser frescas: el desierto invita a caminar temprano y a dejar horas para mirar.

Costa mediterránea: Orán y el norte verde

Para alternar desierto con mar, la costa ofrece ciudades portuarias y playas. Orán suma paseos marítimos, música raï en su identidad y un aire abierto al Mediterráneo.

Hacia el este, zonas como Jijel y Annaba combinan calas, acantilados y vegetación más intensa.

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Datos útiles: cuándo viajar, clima, sabores y tradiciones

La mejor época para viajar suele ser primavera (marzo a mayo) y otoño (septiembre a noviembre), con temperaturas más amables.

El norte tiene clima mediterráneo; el interior es más seco; en el Sahara el calor diurno contrasta con noches frías.

En la mesa, aparecen cuscús, chorba (sopa especiada), tajines, dátiles, panes y dulces con miel; el té a la menta acompaña pausas y sobremesas. En los zocos se ven cerámicas, alfombras y trabajo en cuero, buenas pistas para llevarse un fragmento del viaje.