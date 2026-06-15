Viajes
15 de junio de 2026 a la - 14:44

Argelia: guía definitiva para descubrir el Sahara, ciudades históricas y el Mediterráneo

Costa central y el puerto marítimo de la ciudad de Argel. República de Argelia.
Costa central y el puerto marítimo de la ciudad de Argel. República de Argelia.Shutterstock

Argelia ocupa un lugar singular en el mapa: al norte de África, con una extensa costa sobre el mar Mediterráneo y, hacia el sur, la inmensidad del Sahara. Entre ciudades de aire mediterráneo, ruinas romanas y oasis que parecen espejismos, el viaje se arma por capas: paisaje, cultura y grandes distancias.

Por ABC Color

Dónde queda Argelia y cómo ubicarla en el mapa

El país más grande de África se extiende entre el Mediterráneo y el Sahara. La mayoría de los viajeros llega por Argel, su capital, bien conectada por vuelos internacionales.

Argelia, mapa.
Argelia, mapa.

Desde allí, el territorio se despliega hacia el oeste (Orán y la costa), el este (Annaba y montañas verdes) y el sur, donde empieza el gran desierto.

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Argel: casbah, miradores y ritmo urbano

Argel combina barrios costeros, arquitectura de época y la trama laberíntica de la Casbah, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Costa central y el puerto marítimo de la ciudad de Argel. República de Argelia.
Costa central y el puerto marítimo de la ciudad de Argel. República de Argelia.

El paseo se disfruta entre mercados, patios interiores y miradores sobre la bahía. En el recorrido aparecen cafés, panaderías y el pulso cotidiano de la ciudad, ideal para empezar a entender el carácter argelino.

Huellas antiguas: qué lugares visitar más allá de la capital

Argelia es un destino mayor para quienes viajan siguiendo rastros históricos.

Tipasa, junto al mar, reúne ruinas romanas entre pinos y brisa salada.

El Arco de Trajano ubicado en el antiguo sitio arqueológico romano de Timgad, Argelia. Histórico arco triunfal romano y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
El Arco de Trajano ubicado en el antiguo sitio arqueológico romano de Timgad, Argelia. Histórico arco triunfal romano y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

En el interior, Djemila y Timgad (dos sitios arqueológicos emblemáticos) sorprenden por la escala de sus foros, teatros y columnas, con luz clara y silencios de meseta.

Ruinas del teatro romano, Guelma, Argelia.
Ruinas del teatro romano, Guelma, Argelia.

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Sahara argelino: dunas, oasis y arte en la roca

Hacia el sur, el viaje cambia de tempo. Ghardaïa, en el valle del M’Zab, muestra arquitectura tradicional y palmerales.

Guía del desierto, con un turbante azul, se arrodilla para ajustar el aparejo de un dromedario de color claro. Timimun. Argelia.
Guía del desierto, con un turbante azul, se arrodilla para ajustar el aparejo de un dromedario de color claro. Timimun. Argelia.

Más al extremo, la región de Djanet y el Tassili n’Ajjer propone travesías entre formaciones de piedra y pinturas rupestres, con atardeceres que tiñen de cobre las rocas.

Vista de las montañas y la Vía Láctea desde Sahara Hoggar, Argelia.
Vista de las montañas y la Vía Láctea desde Sahara Hoggar, Argelia.

Las noches suelen ser frescas: el desierto invita a caminar temprano y a dejar horas para mirar.

Costa mediterránea: Orán y el norte verde

Para alternar desierto con mar, la costa ofrece ciudades portuarias y playas. Orán suma paseos marítimos, música raï en su identidad y un aire abierto al Mediterráneo.

Vista del puente colgante Pont Sidi MCid a través del río Rhumel en la ciudad de Constantino. República de Argelia.
Vista del puente colgante Pont Sidi MCid a través del río Rhumel en la ciudad de Constantino. República de Argelia.

Hacia el este, zonas como Jijel y Annaba combinan calas, acantilados y vegetación más intensa.

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Datos útiles: cuándo viajar, clima, sabores y tradiciones

La mejor época para viajar suele ser primavera (marzo a mayo) y otoño (septiembre a noviembre), con temperaturas más amables.

Vista nocturna del puente Mellah Slimane a través del río Rhumel en la ciudad de Constantino. República de Argelia.
Vista nocturna del puente Mellah Slimane a través del río Rhumel en la ciudad de Constantino. República de Argelia.

El norte tiene clima mediterráneo; el interior es más seco; en el Sahara el calor diurno contrasta con noches frías.

Basílica de Nuestra señora de África, Argelia.
Basílica de Nuestra señora de África, Argelia.

En la mesa, aparecen cuscús, chorba (sopa especiada), tajines, dátiles, panes y dulces con miel; el té a la menta acompaña pausas y sobremesas. En los zocos se ven cerámicas, alfombras y trabajo en cuero, buenas pistas para llevarse un fragmento del viaje.