Viajes
15 de junio de 2026 a la - 08:21

Campos do Jordão: experiencias inolvidables en uno de los destinos más bellos de Brasil

Campos do Jordão, Brasil.
Campos do Jordão, Brasil.Shutterstock

A poco más de dos horas de la ciudad de São Paulo, Campos do Jordão se levanta en la Serra da Mantiqueira con aire de montaña, arquitectura de inspiración alpina y una temporada fría que marca el pulso del viaje. Es, además, la sede del Festival Internacional de Invierno, un imán cultural que transforma calles y teatros en escenarios.

Por ABC Color

Campos do Jordão está en el estado de São Paulo, en el sudeste de Brasil, a unos 170 kilómetros de la capital paulista y en una posición cómoda para combinar con Río de Janeiro (por ruta, el tramo ronda las 4 a 5 horas).

Campos do Jordão, Brasil.
Campos do Jordão, Brasil.

Al estar en altura, el clima se siente distinto al del litoral: noches frescas, mañanas de neblina y un ritmo serrano que invita a caminar.

Campos do Jordão, Brasil.
Campos do Jordão, Brasil.

Lea más: Cinco visitas culturales que todo viajero de Río de Janeiro debería hacer

Qué hacer en Campos do Jordão: paseos, miradores y bosque

El recorrido clásico empieza en Vila Capivari, el centro más animado, con cafés, chocolaterías y galerías para entrar y salir sin apuro.

Campos do Jordão, Brasil.
Campos do Jordão, Brasil.

Desde allí, subir al Morro do Elefante es una manera simple de ganar panorámica: el mirador muestra tejados, pinos y laderas verdes que cambian de tono con la estación.

Campos do Jordão, Brasil.
Campos do Jordão, Brasil.

Para una versión más natural del destino, el plan es dedicar unas horas al Parque Estadual de Campos do Jordão (Horto Florestal), con senderos señalizados, áreas de picnic y un entorno de araucarias donde es común ver aves y pequeños animales del bosque.

En días claros, una escapada cercana suma paisaje de postal: Ducha de Prata, con pasarelas y saltos de agua entre árboles.

Campos do Jordão, Brasil.
Campos do Jordão, Brasil.

Otro imperdible para quienes disfrutan jardines es Amantikir, un parque de paisajismo con sectores temáticos y vistas abiertas sobre el valle, ideal para una caminata tranquila y fotos con luz de tarde.

Lea más: Praia da Pipa: la fusión perfecta entre playas, naturaleza y gastronomía en Brasil

El Festival Internacional de Invierno: música en temporada alta

Campos do Jordão, Brasil.
Campos do Jordão, Brasil.

Entre junio y julio (con foco en julio), la ciudad se alinea con el Festival Internacional de Invierno, reconocido por su programación de música clásica y conciertos en distintos espacios.

Campos do Jordão, Brasil.
Campos do Jordão, Brasil.

La experiencia no se limita a una sala: la atmósfera festivalera se cuela en el centro, en la agenda cultural y en la manera en que la ciudad se enciende cuando cae el sol.

Cuándo viajar, clima y sabores de montaña

La mejor época para ir depende del plan: invierno (junio a agosto) para vivir el frío, el festival y las noches ideales para mesa larga; otoño y primavera para caminar con temperaturas más suaves y menos movimiento.

Campos do Jordão, Brasil.
Campos do Jordão, Brasil.

En cualquier estación, la gastronomía acompaña el perfil serrano: fondues, trucha, pastelería centroeuropea, chocolates y cervezas locales, con el ritual de abrigarse y quedarse un rato más.

Lea más: Fernando de Noronha, Brasil: naturaleza impresionante y exclusividad en cada rincón

Entre miradores, bosques y música, Campos do Jordão ofrece un Brasil de altura: más de paseo a pie, de sobremesa cálida y de agenda cultural que se disfruta a paso lento.