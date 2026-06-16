Qué ver en Senegal: 10 lugares imprescindibles entre el Atlántico y el Sahel

Dónde queda Senegal y cómo llegar

Senegal queda en África occidental, con el Atlántico como frontera natural y el Sahel marcando el ritmo del norte. Entre ciudades vibrantes, deltas de manglar y parques de sabana, el país se recorre como una sucesión de paisajes y escenas cotidianas que invitan a moverse sin apuro.

Para ubicarlo en el mapa: al oeste se abre el océano; hacia el interior aparecen ríos y llanuras; y al norte, cerca del límite con Mauritania, el aire se vuelve más seco.

Muchos viajeros llegan por Dakar y desde allí enlazan escapadas costeras y rutas hacia el interior.

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Cuál es la mejor época para ir a Senegal

La mejor época para viajar a Senegal suele ser de noviembre a mayo, durante la estación seca, con días cálidos y noches agradables.

Entre junio y octubre llegan las lluvias, el verde gana terreno y el calor se siente más húmedo.

Diez lugares para visitar en Senegal

1) Dakar. Capital atlántica, mezcla de mercados, galerías y cafés. La Corniche regala paseos al atardecer y vistas abiertas al mar.

2) Isla de Gorée. A minutos en ferry, sus callejuelas tranquilas, casas de tonos pastel y miradores crean una visita que se vive caminando.

3) Lago Retba (Lac Rose). Cerca de Dakar, su orilla salina y los cambios de color según la luz lo vuelven una salida fotogénica, ideal en excursión corta.

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4) Saint-Louis. Antigua ciudad ribereña en la desembocadura del río Senegal, con arquitectura colonial, balcones de hierro y ritmo de provincia. En mayo suele sonar el Saint-Louis Jazz Festival.

5) Lengua de Barbarie. Una franja de arena entre río y océano, perfecta para ver la vida de los pescadores, sentir el viento atlántico y buscar playas extensas.

6) Parque Nacional de Djoudj. Uno de los grandes santuarios de aves del África occidental: pelícanos, garzas y bandadas que se mueven sobre humedales al norte del país.

7) Touba. Ciudad de peregrinación y referencia espiritual, con una gran mezquita que domina el horizonte y un pulso propio en sus alrededores.

8) Delta del Sine-Saloum. Laberinto de manglares y bolongs (canales), para navegar al amanecer, ver islas bajas y detenerse en aldeas donde el tiempo parece marcado por la marea.

9) Casamance y Cap Skirring. Hacia el sur, el paisaje se vuelve más tropical: palmeras, arrozales y playas claras. Cap Skirring invita a alternar mar con paseos por pueblos cercanos.

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10) Parque Nacional Niokolo-Koba. En el sureste, la sabana se abre en pistas de tierra y riberas. En safaris se buscan antílopes, monos y grandes aves, con la emoción de lo imprevisible.

Experiencias y datos útiles para el viajero

Además de los recorridos, Senegal se descubre en la mesa: thieboudienne (ceebu jën), el arroz con pescado emblemático; yassa (pollo o pescado con cebolla y limón); jugos de bissap (hibisco) o bouye (baobab).

En Dakar, la agenda cultural suma exposiciones y, en años alternos, la bienal Dak’Art, que suele concentrar miradas en el arte contemporáneo africano.

Entre el Atlántico y el Sahel, la clave es combinar: ciudad y costa al inicio, humedales y ríos en el centro, y naturaleza abierta hacia el interior.