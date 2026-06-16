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16 de junio de 2026 a la - 09:42

Qué ver en Senegal: 10 lugares imprescindibles entre el Atlántico y el Sahel

Dakar, Senegal, África.
Dakar, Senegal, África.Shutterstock

Senegal, ubicado en África occidental, cautiva con su diversidad: desde la vibrante Dakar hasta los tranquilos manglares del delta del Sine-Saloum. Su mejor temporada, de noviembre a mayo, es ideal para explorar paisajes y experiencias culturales inigualables.

Por ABC Color

Dónde queda Senegal y cómo llegar

Senegal queda en África occidental, con el Atlántico como frontera natural y el Sahel marcando el ritmo del norte. Entre ciudades vibrantes, deltas de manglar y parques de sabana, el país se recorre como una sucesión de paisajes y escenas cotidianas que invitan a moverse sin apuro.

Mapa de Senegal.
Mapa de Senegal.

Para ubicarlo en el mapa: al oeste se abre el océano; hacia el interior aparecen ríos y llanuras; y al norte, cerca del límite con Mauritania, el aire se vuelve más seco.

Muchos viajeros llegan por Dakar y desde allí enlazan escapadas costeras y rutas hacia el interior.

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Cuál es la mejor época para ir a Senegal

La mejor época para viajar a Senegal suele ser de noviembre a mayo, durante la estación seca, con días cálidos y noches agradables.

Entre junio y octubre llegan las lluvias, el verde gana terreno y el calor se siente más húmedo.

Diez lugares para visitar en Senegal

1) Dakar. Capital atlántica, mezcla de mercados, galerías y cafés. La Corniche regala paseos al atardecer y vistas abiertas al mar.

Dakar, Senegal, África.
Dakar, Senegal, África.

2) Isla de Gorée. A minutos en ferry, sus callejuelas tranquilas, casas de tonos pastel y miradores crean una visita que se vive caminando.

Isla de Gorée, Senegal.
Isla de Gorée, Senegal.

3) Lago Retba (Lac Rose). Cerca de Dakar, su orilla salina y los cambios de color según la luz lo vuelven una salida fotogénica, ideal en excursión corta.

Lago Rose, el famoso lago rosa cerca de Dakar, Senegal.
Lago Rose, el famoso lago rosa cerca de Dakar, Senegal.

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4) Saint-Louis. Antigua ciudad ribereña en la desembocadura del río Senegal, con arquitectura colonial, balcones de hierro y ritmo de provincia. En mayo suele sonar el Saint-Louis Jazz Festival.

Saint Louis, Senegal.
Saint Louis, Senegal.

5) Lengua de Barbarie. Una franja de arena entre río y océano, perfecta para ver la vida de los pescadores, sentir el viento atlántico y buscar playas extensas.

Pelícanos y cormoranes en un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el norte de Senegal, "Pelecanus onocrotalus" y "Phalacrocorax carbo" en Lengua de la Barbarie, Senegal.
Pelícanos y cormoranes en un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el norte de Senegal, "Pelecanus onocrotalus" y "Phalacrocorax carbo" en Lengua de la Barbarie, Senegal.

6) Parque Nacional de Djoudj. Uno de los grandes santuarios de aves del África occidental: pelícanos, garzas y bandadas que se mueven sobre humedales al norte del país.

Pelícanos nadando en el Parque Nacional Djoudj, Senegal.
Pelícanos nadando en el Parque Nacional Djoudj, Senegal.

7) Touba. Ciudad de peregrinación y referencia espiritual, con una gran mezquita que domina el horizonte y un pulso propio en sus alrededores.

Vista general de la Gran Mezquita de Touba, uno de los principales símbolos religiosos de Senegal.
Vista general de la Gran Mezquita de Touba, uno de los principales símbolos religiosos de Senegal.

8) Delta del Sine-Saloum. Laberinto de manglares y bolongs (canales), para navegar al amanecer, ver islas bajas y detenerse en aldeas donde el tiempo parece marcado por la marea.

El delta de Saloum, situado en Sine-Saloum, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2011. Senegal.
El delta de Saloum, situado en Sine-Saloum, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2011. Senegal.

9) Casamance y Cap Skirring. Hacia el sur, el paisaje se vuelve más tropical: palmeras, arrozales y playas claras. Cap Skirring invita a alternar mar con paseos por pueblos cercanos.

Playa y palmeras en el río Casamance en Ehidj, Senegal.
Playa y palmeras en el río Casamance en Ehidj, Senegal.

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10) Parque Nacional Niokolo-Koba. En el sureste, la sabana se abre en pistas de tierra y riberas. En safaris se buscan antílopes, monos y grandes aves, con la emoción de lo imprevisible.

Experiencias y datos útiles para el viajero

Además de los recorridos, Senegal se descubre en la mesa: thieboudienne (ceebu jën), el arroz con pescado emblemático; yassa (pollo o pescado con cebolla y limón); jugos de bissap (hibisco) o bouye (baobab).

En Dakar, la agenda cultural suma exposiciones y, en años alternos, la bienal Dak’Art, que suele concentrar miradas en el arte contemporáneo africano.

Entre el Atlántico y el Sahel, la clave es combinar: ciudad y costa al inicio, humedales y ríos en el centro, y naturaleza abierta hacia el interior.