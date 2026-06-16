Uzbekistán: qué ver, cuándo viajar y cómo descubrir la joya de Asia Central

Dónde queda Uzbekistán y cómo llegar

Vía aérea: la forma más práctica de viajar es volar a Taskent, la capital de Uzbekistán. Hay vuelos directos desde ciudades clave como Estambul, Dubái, Moscú o Frankfurt, operados por aerolíneas como Turkish Airlines, Aeroflot y Uzbekistan Airways.

Vía terrestre: también es posible cruzar por tierra desde Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán o Afganistán.

Lea más: Asia para viajeros mayores: destinos seguros con cultura y calma

Sin embargo, las condiciones de las rutas y los trámites fronterizos pueden variar, así que conviene informarse bien y planificar con anticipación.

Cuándo viajar a Uzbekistán

El clima es continental extremo: inviernos fríos y veranos muy calurosos. Las mejores estaciones para recorrer el país son la primavera (abril a junio) y el otoño (septiembre a noviembre), cuando las temperaturas son suaves y los paisajes están en su punto más fotogénico.

Qué ver en Uzbekistán

Samarcanda: una de las ciudades más antiguas del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad.

El conjunto del Registán, la mezquita Bibi Khanum y el mausoleo Gur-e-Amir son paradas obligadas.

Bujará: conserva intacto su casco antiguo. No te pierdas la Fortaleza Ark, el Minarete Kalyan y sus bazares históricos, perfectos para perderse entre especias y alfombras.

Lea más: Aventuras épicas: diez destinos turísticos imperdibles en Asia

Jiva: una ciudad amurallada que parece detenida en el tiempo. Itchan Kala, también Patrimonio de la Humanidad, te transporta a la ruta de la seda con sus minaretes y azulejos azules.

Tashkent: la capital mezcla modernidad soviética con cultura islámica. El metro es una atracción en sí mismo y lugares como la Plaza Amir Timur o el Museo Estatal son excelentes para empezar a entender el país.

Lea más: Ituzaingó, la joya argentina del avistamiento de aves: biodiversidad, turismo y naturaleza

Consejos útiles para el viajero

Moneda: la divisa es el sum uzbeko. Conviene llevar euros o dólares para cambiar.

Idioma: el uzbeko es oficial, pero el ruso se usa mucho en zonas urbanas.

Seguridad: es uno de los países más seguros de Asia Central. Aun así, mantené precauciones básicas y respeta las normas locales.

Lea más: Si te gusta la historia estos destinos turísticos te van a encantar

Un destino poco explorado y lleno de tesoros

Uzbekistán no solo es un destino de valor histórico; es un viaje en el tiempo, una invitación a descubrir un mundo que ha sabido conservar su autenticidad. Perfecto para quienes buscan rutas diferentes, cultura viva y paisajes que sorprenden.