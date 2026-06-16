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16 de junio de 2026 a la - 15:51

Uzbekistán: qué ver, cuándo viajar y cómo descubrir la joya de Asia Central

Samarkand, Samarqand, Uzbekistán.
Samarkand, Samarqand, Uzbekistán.Emily_M_Wilson

Ubicado en pleno corazón de Asia Central, Uzbekistán deslumbra por su historia milenaria, su arquitectura islámica y su hospitalidad genuina. Desde las cúpulas de Samarcanda hasta los mercados de Tashkent, este país ofrece una experiencia de viaje única, lejos del turismo masivo. Aquí te contamos cómo llegar, cuándo ir y qué lugares no te puedes perder.

Por ABC Color

Dónde queda Uzbekistán y cómo llegar

Vía aérea: la forma más práctica de viajar es volar a Taskent, la capital de Uzbekistán. Hay vuelos directos desde ciudades clave como Estambul, Dubái, Moscú o Frankfurt, operados por aerolíneas como Turkish Airlines, Aeroflot y Uzbekistan Airways.

Palacio Tash Khauli, Uzbekistán.
Palacio Tash Khauli, Uzbekistán.

Vía terrestre: también es posible cruzar por tierra desde Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán o Afganistán.

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Sin embargo, las condiciones de las rutas y los trámites fronterizos pueden variar, así que conviene informarse bien y planificar con anticipación.

Cuándo viajar a Uzbekistán

Tashkent, Uzbekistán.
Tashkent, Uzbekistán.

El clima es continental extremo: inviernos fríos y veranos muy calurosos. Las mejores estaciones para recorrer el país son la primavera (abril a junio) y el otoño (septiembre a noviembre), cuando las temperaturas son suaves y los paisajes están en su punto más fotogénico.

Qué ver en Uzbekistán

Samarcanda: una de las ciudades más antiguas del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad.

El conjunto del Registán, la mezquita Bibi Khanum y el mausoleo Gur-e-Amir son paradas obligadas.

Portal del mausoleo Gur-e Amir, Uzbekistán.
Portal del mausoleo Gur-e Amir, Uzbekistán.

Bujará: conserva intacto su casco antiguo. No te pierdas la Fortaleza Ark, el Minarete Kalyan y sus bazares históricos, perfectos para perderse entre especias y alfombras.

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Bukhara, Uzbekistan.
Bukhara, Uzbekistan.

Jiva: una ciudad amurallada que parece detenida en el tiempo. Itchan Kala, también Patrimonio de la Humanidad, te transporta a la ruta de la seda con sus minaretes y azulejos azules.

Tashkent: la capital mezcla modernidad soviética con cultura islámica. El metro es una atracción en sí mismo y lugares como la Plaza Amir Timur o el Museo Estatal son excelentes para empezar a entender el país.

Tashkent, Uzbekistán.
Tashkent, Uzbekistán.

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Consejos útiles para el viajero

  • Moneda: la divisa es el sum uzbeko. Conviene llevar euros o dólares para cambiar.
  • Idioma: el uzbeko es oficial, pero el ruso se usa mucho en zonas urbanas.
  • Seguridad: es uno de los países más seguros de Asia Central. Aun así, mantené precauciones básicas y respeta las normas locales.

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Un destino poco explorado y lleno de tesoros

Uzbekistán no solo es un destino de valor histórico; es un viaje en el tiempo, una invitación a descubrir un mundo que ha sabido conservar su autenticidad. Perfecto para quienes buscan rutas diferentes, cultura viva y paisajes que sorprenden.