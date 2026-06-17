Qué ver en Québec, la ciudad que conserva el alma francesa en Norteamérica

Ciudad de Quebec: historia viva entre murallas

Viejo Quebec (Vieux-Québec). Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este encantador barrio amurallado es un viaje directo al pasado.

Calles adoquinadas, fachadas coloniales, el imponente Château Frontenac y la Rue du Petit-Champlain crean una atmósfera única.

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Plaines d’Abraham. Este enorme parque urbano fue escenario de la batalla que definió el destino de Canadá en 1759. Hoy es un espacio verde ideal para pasear, con vistas panorámicas al río Saint-Laurent y eventos culturales al aire libre.

Montreal: arte, arquitectura y vida urbana

Museo de Bellas Artes de Montreal. Uno de los museos más prestigiosos de Canadá.

Exhibe desde arte clásico hasta contemporáneo, incluyendo obras internacionales y creaciones de artistas locales que reflejan la diversidad de la ciudad.

Basílica de Notre-Dame. Un ícono del Viejo Montreal. Su interior azul cobalto con detalles dorados, techos tallados y vitrales la convierten en una de las iglesias más bellas de América del Norte. No te pierdas el espectáculo de luz y sonido nocturno.

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Parque Nacional de la Jacques-Cartier: naturaleza a un paso

Ubicado a solo una hora de Quebec City, este parque ofrece paisajes espectaculares entre montañas y ríos.

Es ideal para senderismo, kayak, pesca o simplemente respirar aire puro entre bosques boreales.

Isla de Orléans: sabores y paisajes rurales

Conocida como el “jardín de Quebec”, esta isla en el río Saint-Laurent conserva el espíritu rural francés. Degustá jarabe de arce, fresas, quesos y sidras artesanales mientras explorás sus pintorescos pueblos agrícolas.

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Región de Charlevoix: acantilados, ballenas y aventura

A orillas del río Saint-Laurent, Charlevoix deslumbra con su geografía montañosa, miradores naturales y la posibilidad de avistar ballenas.

Recorrela en auto o en tren panorámico para vivir la experiencia completa.

Gatineau y el Museo Canadiense de la Historia

Frente a Ottawa, en la ciudad de Gatineau, se encuentra uno de los museos más visitados del país. Sus exposiciones exploran la historia de Canadá con un fuerte enfoque en las culturas indígenas y los orígenes del país.