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03 de julio de 2026 a la - 15:58

Tu guía para conocer Bruselas, Bélgica: entre cultura y encanto cotidiano

La Grand Place (Gran Plaza) a través de estatuas y detalles arquitectónicos del Ayuntamiento de Bruselas, Bélgica. Las estructuras construidas se remontan a entre los siglos XV y XVII.
La Grand Place (Gran Plaza) a través de estatuas y detalles arquitectónicos del Ayuntamiento de Bruselas, Bélgica. Las estructuras construidas se remontan a entre los siglos XV y XVII.Shutterstock

Bruselas, Bélgica, se disfruta cuando uno decide entre dos caras: la capital institucional de Europa y la ciudad de barrios que discuten identidad, lengua y futuro a fuerza de cerveza, cómic y tranvía.

Por ABC Color

Quien llega a Bruselas suele traer una idea de “capital europea” y una agenda de íconos. Pero lo más importante es definir: ¿querés ver monumentos rápido o entender cómo vive una ciudad partida entre francés y neerlandés, con un centro turístico y periferias creativas?

Jardín del Mont des Arts en Bruselas, Bélgica, jardín situado entre el Barrio Real y la Grand-Place en el centro histórico de la ciudad.
Jardín del Mont des Arts en Bruselas, Bélgica, jardín situado entre el Barrio Real y la Grand-Place en el centro histórico de la ciudad.

Centro histórico: belleza, multitudes y un precio

La Grand-Place presenta fachadas gremiales, oro y piedra, y una multitud que obliga a mirar hacia arriba para escapar del flujo.

La Grand-place, en Bruselas, capital de Bélgica.
La Grand-place, en Bruselas, capital de Bélgica.

Conviene ir temprano o de noche, cuando el centro baja el volumen y aparece la Bruselas que conversa.

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A pocas cuadras, el Manneken Pis confirma una verdad local: el humor acá es un antídoto contra la solemnidad política que la ciudad exporta.

La famosa estatua del Manneken Pis (el «niño que orina»), situada cerca de la Grand-Place de Bruselas, Bélgica.
La famosa estatua del Manneken Pis (el «niño que orina»), situada cerca de la Grand-Place de Bruselas, Bélgica.

En la zona central, el viajero también enfrenta una elección concreta: comer “para turistas” o comer belga. La pista no está en el menú con fotos, sino en los lugares donde se pide una gueuze o una tripel sin explicación.

Waffles con topping del icónico Manneken Pis (el «niño que orina»), Bruselas, Bélgica.
Waffles con topping del icónico Manneken Pis (el «niño que orina»), Bruselas, Bélgica.

Barrios para entender el presente: Marolles y Saint-Gilles

Para ver la ciudad real, el centro no alcanza. En Marolles, el pulso está en la calle y en el mercado: objetos usados, regateo, oficios, una Bruselas menos pulida y más directa.

El mercado de pulgas de Marolles, en la Place du Jeu de Balle, en Bruselas, capital de Bélgica.
El mercado de pulgas de Marolles, en la Place du Jeu de Balle, en Bruselas, capital de Bélgica.

Cerca, el Palacio de Justicia funciona como mirador y como símbolo: grandioso, discutido, incompleto; bastante bruselense.

Saint Gilles, Bruselas, Bélgica.
Saint Gilles, Bruselas, Bélgica.

Saint-Gilles suma otra capa: librerías, cafeterías de barrio y arquitectura art nouveau que no se exhibe como museo, sino como vivienda. Ahí la ciudad se entiende como mezcla, no como postal.

La calle Parvis de la Trinité, ubicada en el municipio de Saint-Gilles, en Bruselas, capital de Bélgica.
La calle Parvis de la Trinité, ubicada en el municipio de Saint-Gilles, en Bruselas, capital de Bélgica.

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El “barrio europeo”

Parque del cincuentenario en el Barrio Europeo de la ciudad de Bruselas, Bélgica.
Parque del cincuentenario en el Barrio Europeo de la ciudad de Bruselas, Bélgica.

El Parlamento Europeo y las oficinas alrededor no son “bonitas”; son reveladoras. Caminar esa zona sirve para ponerle cuerpo a la idea de Bruselas-ciudad sede: seguridad, idiomas, funcionarios, precios más altos. La experiencia se completa volviendo en tranvía hacia barrios donde la vida cotidiana vuelve a ganar.

Decisiones útiles: tiempos, transporte y clima

Bruselas es compacta, pero no se camina igual bajo lluvia. El tranvía y el metro ordenan el día y evitan cansancio. Para una primera visita, 2 a 3 días permiten combinar centro, un barrio y una tarde de museos (cómic o bellas artes, según interés).

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El clima cambia rápido: llevar capa impermeable es imprescindible.

Elegí qué Bruselas querés mirar, porque la ciudad, como Europa, no se explica con una sola cara.