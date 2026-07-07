Viajes
07 de julio de 2026 a la - 13:54

Mirá flamencos andinos en la Reserva Eduardo Avaroa, entre géiseres y desiertos de colores

Flamencos en el altiplano boliviano.
Flamencos en el altiplano boliviano.Olga_Gavrilova

En el altiplano boliviano, Laguna Colorada despliega su belleza cambiante a más de 4.000 metros. Un paseo aquí exige precisión: los flamencos viven en un ecosistema delicado, donde cada paso cuenta y la naturaleza dicta las reglas.

Por ABC Color

Laguna Colorada, en el sudoeste de Bolivia (Potosí), parece una postal irreal hasta que el olor mineral y el crujido de la sal recuerdan que esto no es escenario: es un humedal altoandino a más de 4.000 metros.

El color rojizo —por sedimentos y microorganismos— cambia con el sol y con el viento; por eso, el viaje se juega en un detalle práctico: llegar temprano. A media mañana, cuando se levantan ráfagas, el espejo se rompe y los flamencos se dispersan.

Flamencos en el altiplano boliviano.
Flamencos en el altiplano boliviano.

Los flamencos andinos no posan: filtran alimento con la cabeza hundida y caminan como si midieran la profundidad. La regla ética dicta no acercarse por fuera de los senderos y no forzar el vuelo.

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Entre géiseres y desiertos: la ruta también cuenta

El itinerario típico —desde Uyuni o desde San Pedro de Atacama— encadena paisajes que obligan a bajar la épica a lo concreto.

Sol de Manana, área geotermal, departamento de Potosi, Bolivia.
Sol de Manana, área geotermal, departamento de Potosi, Bolivia.

En Sol de Mañana, el campo geotérmico, el barro hirviendo y el vapor salen cuando el termómetro todavía está bajo cero: ahí el riesgo no es “aventura”, es distraerse y pisar donde no se debe.

Sol de Manana, área geotermal, departamento de Potosi, Bolivia.
Sol de Manana, área geotermal, departamento de Potosi, Bolivia.

Más tarde, los desiertos de colores y lagunas menores muestran la paleta mineral del altiplano, pero también su lógica social: todo depende del 4x4, del combustible y de refugios básicos donde el agua caliente es excepción.

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Cuándo ir y qué cambia la experiencia

Un zorro andino silvestre junto al Árbol de Piedra, la famosa formación rocosa esculpida por el viento, en el desierto de Siloli, dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, en Bolivia, Sudamérica.
Un zorro andino silvestre junto al Árbol de Piedra, la famosa formación rocosa esculpida por el viento, en el desierto de Siloli, dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, en Bolivia, Sudamérica.

El mejor momento para Laguna Colorada suele estar al amanecer y primeras horas; la presencia de flamencos varía con temperatura y alimento.

Vicuñas en Laguna Colorada, Reserva Eduardo Avaroa National, Bolivia.
Vicuñas en Laguna Colorada, Reserva Eduardo Avaroa National, Bolivia.

En temporada húmeda (verano austral) el acceso puede complicarse; en meses secos, el frío se endurece. La decisión clave es ir con operador habilitado, a ritmo realista para la altura y con ropa de abrigo por capas.