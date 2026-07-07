Mirá flamencos andinos en la Reserva Eduardo Avaroa, entre géiseres y desiertos de colores

Laguna Colorada, en el sudoeste de Bolivia (Potosí), parece una postal irreal hasta que el olor mineral y el crujido de la sal recuerdan que esto no es escenario: es un humedal altoandino a más de 4.000 metros.

El color rojizo —por sedimentos y microorganismos— cambia con el sol y con el viento; por eso, el viaje se juega en un detalle práctico: llegar temprano. A media mañana, cuando se levantan ráfagas, el espejo se rompe y los flamencos se dispersan.

Los flamencos andinos no posan: filtran alimento con la cabeza hundida y caminan como si midieran la profundidad. La regla ética dicta no acercarse por fuera de los senderos y no forzar el vuelo.

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Entre géiseres y desiertos: la ruta también cuenta

El itinerario típico —desde Uyuni o desde San Pedro de Atacama— encadena paisajes que obligan a bajar la épica a lo concreto.

En Sol de Mañana, el campo geotérmico, el barro hirviendo y el vapor salen cuando el termómetro todavía está bajo cero: ahí el riesgo no es “aventura”, es distraerse y pisar donde no se debe.

Más tarde, los desiertos de colores y lagunas menores muestran la paleta mineral del altiplano, pero también su lógica social: todo depende del 4x4, del combustible y de refugios básicos donde el agua caliente es excepción.

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Cuándo ir y qué cambia la experiencia

El mejor momento para Laguna Colorada suele estar al amanecer y primeras horas; la presencia de flamencos varía con temperatura y alimento.

En temporada húmeda (verano austral) el acceso puede complicarse; en meses secos, el frío se endurece. La decisión clave es ir con operador habilitado, a ritmo realista para la altura y con ropa de abrigo por capas.