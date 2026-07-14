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14 de julio de 2026 a la - 08:38

Conocé Auckland, Nueva Zelanda: la ciudad donde el diseño compite con el paisaje

Auckland, Nueva Zelanda.
Auckland, Nueva Zelanda.Shutterstock

Auckland suele ser “la ciudad del aeropuerto” en Nueva Zelanda. Pero si buscás cultura urbana en Oceanía, su diseño público, barrios creativos y capas históricas pueden justificar una estadía planificada.

Por ABC Color

Auckland (Tāmaki Makaurau) no se entiende caminando con la expectativa de una “postal” única en Nueva Zelanda. Se entiende por fricción: entre la ciudad portuaria que se reconfiguró para el siglo XXI y el territorio māori sobre el que se construyó; entre torres nuevas y calles que todavía discuten su identidad.

Auckland, Nueva Zelanda.
Auckland, Nueva Zelanda.

Ahí aparece su atractivo para viajeros que priorizan arquitectura, galerías, retail independiente y comida como termómetro social.

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¿Cuántos días vale la pena visitar Auckland?

Dos noches alcanzan para leer su pulso urbano; tres permiten sumar una escapada corta en ferry sin abandonar la lógica de ciudad.

Auckland, Nueva Zelanda.
Auckland, Nueva Zelanda.

El centro útil no es solo la Sky Tower: el eje Britomart–Commercial Bay muestra el Auckland contemporáneo, con reconversión de waterfront y diseño de interiores pensado para el clima húmedo y los vientos del golfo.

La experiencia cambia al subir hacia Karangahape Rd (K’ Road), donde la cultura nocturna, el arte urbano y los comercios de autor conviven con debates locales sobre vivienda y gentrificación. Es una calle que exhibe cómo Auckland crece y a quién deja cerca del centro.

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En paralelo, el museo Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki funciona como introducción a estéticas del Pacífico y a una ciudad que, por ubicación, mira tanto a Europa como a Polinesia.

En clave histórica, el viaje se vuelve más nítido cuando aparece Te Ao Māori (mundo māori): nombres de lugares, relatos sobre tierras y memoria en espacios públicos. Entender esa capa evita consumir la ciudad como “moderna” a secas.

Cómo moverse en Auckland

El tren y los buses sirven para recorridos urbanos, pero el ferry es parte del sistema (y del carácter costero).

Auckland, Nueva Zelanda.
Auckland, Nueva Zelanda.

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Si el pronóstico acompaña, cruzar a Devonport permite ver el skyline como lo ven los locales y comprobar que, en Auckland, lo urbano y lo geográfico no compiten: se vigilan de cerca.

Conviene alojarse cerca de Britomart o en el borde de Ponsonby, donde caminar vuelve a ser una decisión razonable.