Queenstown, Nueva Zelanda: adrenalina a orillas del lago y pausa de lujo entre montañas

Dónde queda Queenstown

Queenstown está en la región de Otago, Australia, a orillas del lago Wakatipu, con los Alpes del Sur como telón de fondo.

Funciona como base para explorar el corazón montañoso de la Isla Sur: hacia el oeste, los paisajes de fiordos; hacia el este, valles de viñedos y pueblos históricos.

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Qué hacer en Queenstown: la capital de la adrenalina

La ciudad ganó fama mundial por sus experiencias al aire libre. El salto bungee del puente Kawarau, sobre un río de aguas claras, es parte de su postal moderna.

En el cañón del Shotover, las lanchas jet trazan curvas cerradas entre paredones, y el parapente suma altura para mirar el lago desde arriba.

Para un pulso más constante, las caminatas a Queenstown Hill o Ben Lomond regalan panorámicas amplias; en bicicleta, los senderos y rutas escénicas acompañan el contorno del lago y los valles cercanos.

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Retiro de lujo: spa, paisajes y vino

Queenstown también se vive en clave lenta. Los alojamientos junto al lago y las escapadas a spa se combinan con tardes de degustación en el valle de Gibbston, conocido por el pinot noir de Central Otago.

Arrowtown, a corta distancia, suma calles arboladas, arquitectura de época y un aire de pueblo para caminar sin prisa.

En la mesa aparecen productos del sur: cordero, venado, trucha y mariscos; en el centro, cafés de especialidad y paradas célebres para un bocado rápido forman parte del recorrido urbano.

Lugares para visitar y mejor época para viajar

El Skyline (teleférico y miradores) ofrece una lectura completa del anfiteatro natural de Queenstown.

En invierno, Coronet Peak y The Remarkables concentran la temporada de nieve; el Queenstown Winter Festival suele animar junio.

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La primavera (septiembre a noviembre) llega con días más largos y temperaturas suaves; el otoño (abril y mayo) tiñe los valles de colores.

El verano (diciembre a febrero) invita a navegar el Wakatipu y a estirar el día al aire libre.

En zonas altas no es raro ver al kea, el loro alpino neozelandés, y en los ríos cercanos, la pesca de trucha marca una tradición local.