Eclipse total de Sol: la España rural se prepara para recibir visitantes

Cuándo será el eclipse de sol y dónde se podrá ver

De niño, Enrique Bordallo contemplaba maravillado el cielo estrellado de la España rural. Su pasión se ha convertido ahora en obsesión popular, a menos de un mes del eclipse total de Sol del 12 de agosto.

“Estamos histéricos”, afirma Bordallo, presidente de la Asociación Astronómica de Burgos, contento de explicar el fenómeno celeste a decenas de vecinos entusiasmados en la población de Belorado.

“Tenemos unas ganas de que esto pase ya, de vivirlo y que el tiempo esté correcto, que funcione todo”, señala a la AFP.

España es uno de los pocos lugares del mundo donde el eclipse de Sol será visible en su totalidad.

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Cuánto durará eclipse

Durará solo 90 segundos, pero la llegada de numerosos turistas extranjeros y la atención de los medios podrían generar importantes beneficios económicos en Belorado y sus alrededores, una zona típica de la “España vacía”, nombre que reciben estos vastos territorios afectados por el declive demográfico.

La llamada franja de totalidad del eclipse sumirá en la oscuridad extensas áreas de esta España rural.

La región de Castilla y León “no está siempre en las noticias, y los extranjeros se quedan más en la costa”, observa Belén Molinuevo Puras, antropóloga de 51 años con raíces familiares en Belorado.

“Nos hace mucha ilusión que” el eclipse “sea en esta zona”, dice Molinuevo Puras, en una zona del pueblo completamente a oscuras, donde la asociación de astronomía ha organizado una sesión nocturna para ver estrellas.

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Esperanza para el turismo de lazona

España es una potencia turística, en tanto que segundo destino mundial en número de visitas.

Pero el Gobierno busca diversificar la oferta para reducir la dependencia del turismo de sol y playa estacional, y aliviar destinos afectados por el sobreturismo, como Barcelona u otros muchos lugares de la costa mediterránea.

Tras el del 12 de agosto, están previstos otros dos eclipses en 2027 y 2028, “una oportunidad sin precedentes para ayudar en el reequilibrio de los flujos turísticos en España”, señaló un informe de mayo encargado por Airbnb.

En la ciudad de Burgos, que ofrecerá excelentes puntos para observar el eclipse, se han agotado los alojamientos.

Vendrán visitantes de Estados Unidos, Sudamérica, Japón y otros países asiáticos, señala la vicealcaldesa Andrea Ballesteros, frente a la emblemática catedral gótica del siglo XIII de Burgos.

La esperanza es que los extranjeros “se lleven una buena imagen de nuestra ciudad y que luego pueda repercutir a futuro” en más turismo, dice Ballesteros.

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Burgos trabaja para “atraer ese turismo de fuera, no solo en los meses de verano”, y el fenómeno astronómico “va a ser un revulsivo a nivel turístico y a nivel cultural para nuestra ciudad”, añade.

En el hotel de Lucía Molina, los turistas chinos serán el mayor contingente de extranjeros el 12 de agosto y las reservas empezaron hace año y medio.

“Se han agotado prácticamente todas las habitaciones por precios muy elevados”, apunta. Las pocas habitaciones vacías están disponibles a 1.200 euros (1.370 dólares) la noche, según la recepcionista.

“Acontecimiento único”

Se espera que 500.000 personas acudan a Castilla y León para ver el eclipse, entre ellas unas 40.000 a Burgos, más de una quinta parte de la población de la ciudad.

La perspectiva de la llegada de miles de visitantes, sobre todo en pleno verano con altas temperaturas, ha suscitado preocupaciones de seguridad, sanitarias y logísticas.

Ballesteros reconoce el “desafío” para las autoridades, pero garantiza que todo está preparado, incluso la creación de puntos de observación para gestionar los flujos de personas.

En cuanto a los posibles riesgos para la salud, Marta Serrano, que trabaja en una óptica en Burgos, insiste en la importancia de llevar anteojos especiales.

“Espectáculo gratuito al alcance de cualquier persona”

“Esto es como ir a la playa y el día está nublado y dices: ‘Hoy no me pongo crema ni nada porque no me voy a quemar. Y luego por la noche te das cuenta de que sí” te quemaste, dice alertando sobre el daño para la vista si no se llevan los anteojos específicos.

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En Belorado, el apasionado de los eclipses Bordallo minimiza todas las preocupaciones y dice esperar con impaciencia el fenómeno, que captará la atención del mundo entero.

“Es un acontecimiento único, es una maravilla, es un espectáculo gratuito al alcance de cualquier persona que les va a asombrar y les va a maravillar”, vaticina.