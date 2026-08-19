Viajes
19 de agosto de 2026 a la - 11:52

Bajo el dosel de la selva: la naturaleza del Parque Nacional Soberanía, Panamá

Turistas en el Parque Nacional Soberanía, Panamá, América Central.
Turistas en el Parque Nacional Soberanía, Panamá, América Central.Shutterstock

El Parque Nacional Soberanía, ubicado a escasos 30 minutos de Ciudad de Panamá, ofrece una rica biodiversidad y acceso a un dosel tropical único en la región. Ideal para observadores de aves y amantes de la naturaleza.

Por ABC Color

¿Dónde queda el Parque Nacional Soberanía y qué lo hace especial?

El Parque Nacional Soberanía se extiende en la ribera oriental del Canal de Panamá, entre las áreas de Gamboa y Paraíso.

Turistas en el Parque Nacional Soberanía, Panamá, América Central.
Turistas en el Parque Nacional Soberanía, Panamá, América Central.

Su singularidad es geográfica: pocas capitales en América Latina tienen una selva tropical protegida tan cerca.

El “dosel” —la bóveda de copas altas— funciona como un techo vivo que regula temperatura, filtra la lluvia y sostiene una biodiversidad notable, famosa entre observadores de aves por la zona del Camino del Oleoducto.

Lea más: Parque Nacional Madidi: la puerta más diversa de la Amazonía boliviana

¿Cómo llegar?

Desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, lo más práctico es salir en taxi/traslado hacia Ciudad de Panamá y continuar por carretera rumbo a Gamboa (según tráfico, alrededor de 45–70 minutos en total).

Desde la ciudad, se llega en auto alquilado, Uber o taxi por vías principales que conectan con el área canalera; muchos viajeros coordinan con un lodge en Gamboa o con un guía que ya conoce accesos y horarios de entrada.

Qué ver y qué hacer

De día, Soberanía se recorre como una lección de selva en movimiento: troncos cubiertos de epífitas, claros de luz donde zumban insectos y, con paciencia, aves que dominan el espectáculo.

Mono capuchino en el Parque Nacional Soberanía, Panamá, América Central.
Mono capuchino en el Parque Nacional Soberanía, Panamá, América Central.

El Camino del Oleoducto es célebre por su facilidad para el avistamiento: el sendero ancho permite caminar lento, escuchar y esperar.

Puente de madera sobre el oleoducto en el Parque Nacional Soberania Panamá.
Puente de madera sobre el oleoducto en el Parque Nacional Soberania Panamá.

Pero el cambio verdadero llega al anochecer. Una caminata nocturna guiada revela otra capa del parque: ojos que brillan a ras del suelo, ranas que cantan cerca del agua, murciélagos que cortan el aire y un coro constante que hace tangible la humedad.

Selva tropical del Parque Nacional Soberanía en Panamá.
Selva tropical del Parque Nacional Soberanía en Panamá.

No se trata de “ver mucho” en cantidad, sino de aprender a mirar: la linterna descubre texturas, la oscuridad afina el oído y la selva se vuelve una experiencia sensorial.

Lea más: Valle de Antón, Panamá: dormir en un cráter y despertar rumbo a La India Dormida

¿Qué comer cerca?

La base más cómoda suele ser Gamboa o la ciudad. Para entrar en clima panameño, buscá un sancocho (caldo sustancioso), ceviche fresco y frituras como hojaldres en desayunos tempranos antes del sendero.

En jugos y postres, la fruta tropical manda (piña, mamaón, mburukuja). Para cerrar el día, un café panameño ayuda a madrugar al siguiente avistaje.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

La estación seca (aproximadamente diciembre a abril) facilita caminatas con menos barro y más logística simple.

Perezoso de dos dedos descansando en un santuario de perezosos del Parque Nacional Soberanía, Panamá.
Perezoso de dos dedos descansando en un santuario de perezosos del Parque Nacional Soberanía, Panamá.

En lluvias (mayo a noviembre), la selva está más activa y verde; también hay más humedad y chaparrones que vuelven la noche aún más intensa.

Tangara azulgris (Thraupis episcopus), Parque Nacional Soberanía, Panamá, América Central.
Tangara azulgris (Thraupis episcopus), Parque Nacional Soberanía, Panamá, América Central.

Para la experiencia nocturna, cualquier mes funciona si llevás impermeable liviano y protección para equipos.

Lea más: Bocas del Toro y San Blas: dos paraísos de Panamá que despiertan el espíritu aventurero

Información útil para planificar

  • Para vivir “una noche bajo el dosel”, calculá 1 día y 1 noche: tarde de llegada, caminata nocturna y una mañana temprana para fauna y aves.
  • Moverse es más fácil con traslado privado o guía; dentro del parque, el ritmo lo marca el sendero.
  • Idioma: español.
  • Moneda: dólar estadounidense.
  • Llevá repelente, linterna frontal, bolsa seca para cámara y calzado con buen agarre.
  • Si tu objetivo es fauna nocturna, priorizá salidas con guías locales: convierten sonidos y rastros en historia, y eso es lo que vuelve memorable a Soberanía.