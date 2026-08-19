Bajo el dosel de la selva: la naturaleza del Parque Nacional Soberanía, Panamá

¿Dónde queda el Parque Nacional Soberanía y qué lo hace especial?

El Parque Nacional Soberanía se extiende en la ribera oriental del Canal de Panamá, entre las áreas de Gamboa y Paraíso.

Su singularidad es geográfica: pocas capitales en América Latina tienen una selva tropical protegida tan cerca.

El “dosel” —la bóveda de copas altas— funciona como un techo vivo que regula temperatura, filtra la lluvia y sostiene una biodiversidad notable, famosa entre observadores de aves por la zona del Camino del Oleoducto.

Lea más: Parque Nacional Madidi: la puerta más diversa de la Amazonía boliviana

¿Cómo llegar?

Desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, lo más práctico es salir en taxi/traslado hacia Ciudad de Panamá y continuar por carretera rumbo a Gamboa (según tráfico, alrededor de 45–70 minutos en total).

Desde la ciudad, se llega en auto alquilado, Uber o taxi por vías principales que conectan con el área canalera; muchos viajeros coordinan con un lodge en Gamboa o con un guía que ya conoce accesos y horarios de entrada.

Qué ver y qué hacer

De día, Soberanía se recorre como una lección de selva en movimiento: troncos cubiertos de epífitas, claros de luz donde zumban insectos y, con paciencia, aves que dominan el espectáculo.

El Camino del Oleoducto es célebre por su facilidad para el avistamiento: el sendero ancho permite caminar lento, escuchar y esperar.

Pero el cambio verdadero llega al anochecer. Una caminata nocturna guiada revela otra capa del parque: ojos que brillan a ras del suelo, ranas que cantan cerca del agua, murciélagos que cortan el aire y un coro constante que hace tangible la humedad.

No se trata de “ver mucho” en cantidad, sino de aprender a mirar: la linterna descubre texturas, la oscuridad afina el oído y la selva se vuelve una experiencia sensorial.

Lea más: Valle de Antón, Panamá: dormir en un cráter y despertar rumbo a La India Dormida

¿Qué comer cerca?

La base más cómoda suele ser Gamboa o la ciudad. Para entrar en clima panameño, buscá un sancocho (caldo sustancioso), ceviche fresco y frituras como hojaldres en desayunos tempranos antes del sendero.

En jugos y postres, la fruta tropical manda (piña, mamaón, mburukuja). Para cerrar el día, un café panameño ayuda a madrugar al siguiente avistaje.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

La estación seca (aproximadamente diciembre a abril) facilita caminatas con menos barro y más logística simple.

En lluvias (mayo a noviembre), la selva está más activa y verde; también hay más humedad y chaparrones que vuelven la noche aún más intensa.

Para la experiencia nocturna, cualquier mes funciona si llevás impermeable liviano y protección para equipos.

Lea más: Bocas del Toro y San Blas: dos paraísos de Panamá que despiertan el espíritu aventurero

Información útil para planificar