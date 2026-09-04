Yvoty Rape vuelve a florecer: preparan la apertura del circuito de las flores en su novena edición

El color y la belleza de las flores volverán a convertirse en protagonistas con la apertura oficial de la IX edición del Circuito de las Flores Yvoty Rape, una propuesta que año tras año busca fortalecer el turismo y visibilizar el trabajo de productores y emprendedores vinculados al cultivo y comercialización de flores y plantas ornamentales.

La actividad inaugural está prevista para el sábado 12 de septiembre de 2026, a las 10:00, sobre la avenida Gaudioso Núñez, donde se dará inicio oficialmente a esta nueva edición del circuito.

Yvoty Rape se presenta como una alternativa para disfrutar de los paisajes floridos y, al mismo tiempo, conocer de cerca el trabajo que realizan las familias dedicadas a la producción de flores.

La propuesta combina naturaleza, cultura, producción y turismo, convirtiéndose en una opción para quienes buscan recorrer espacios diferentes y disfrutar de la belleza de las plantas y jardines.

Una propuesta que une producción y turismo

El circuito busca generar un espacio de encuentro entre los productores y los visitantes, permitiendo que quienes recorran los diferentes puntos puedan conocer la variedad de flores y plantas que se cultivan en la zona, además de adquirir productos directamente de los emprendedores.

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La iniciativa también representa una oportunidad para dinamizar la economía local, ya que el movimiento de visitantes favorece a los establecimientos y emprendimientos que forman parte de la actividad turística.

Durante la temporada, los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de propuestas relacionadas con el mundo de las flores, desde plantas ornamentales y jardines hasta espacios preparados especialmente para recibir a quienes desean tomar fotografías y disfrutar de entornos naturales.

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Una invitación a recorrer y descubrir

Con la apertura de la novena edición, los organizadores invitan a las familias, turistas y amantes de la naturaleza a ser parte de esta experiencia.

La intención es que Yvoty Rape no sea solamente un recorrido para observar flores, sino también una oportunidad para conocer el esfuerzo que existe detrás de cada cultivo y valorar la producción local.

La apertura oficial marcará así el comienzo de una nueva temporada en la que las flores volverán a llenar de color distintos espacios y a convertirse en un atractivo para visitantes que buscan disfrutar de propuestas vinculadas con la naturaleza y el turismo interno.

El encuentro del 12 de septiembre será el punto de partida de esta nueva edición del circuito, que apuesta nuevamente por mostrar el potencial floral de la zona y posicionar a Yvoty Rape como una propuesta turística que combina naturaleza, producción y tradición.

Horarios y cómo llegar

La expoferia Yvoty Rape podrá visitarse de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00. Y estará habilitada hasta el 22 de septiembre.

La actividad se ha convertido en una opción ideal tanto para turistas como para compradores mayoristas que buscan surtir sus negocios con plantas de primera calidad.

El acceso es sencillo. Para quienes llegan desde Asunción por la ruta PY02, se debe ingresar en la rotonda donde se encuentra la Cruz Peregrina, tomar el desvío hacia Atyrá y continuar hasta el Centro Expo Flora (km 48). Desde allí, un desvío lleva a la avenida Coronel Gaudioso Núñez, donde los primeros viveros ya anticipan la riqueza floral que caracteriza a Cabañas.

En esta época del año, Cabañas se transforma en un verdadero jardín a cielo abierto, reafirmando su lugar como la capital de las flores y un motor de desarrollo para Cordillera. La feria invita a disfrutar de la primavera con colores, aromas y sonrisas, celebrando la tradición floricultora que convierte a esta comunidad en orgullo nacional.

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