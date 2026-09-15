Un nuevo crucero de Norwegian tendrá un show de Whitney Houston y recorrerá el Caribe

La naviera, con sede en Miami, subrayó que la principal propuesta de entretenimiento del Aura será 'Whitney: A Celebration of Whitney Houston', que reimagina el legado de la cantante con arreglos contemporáneos, elementos visuales y una puesta en escena inmersiva.

Entre junio y octubre de 2027, el crucero realizará itinerarios de siete días por el Caribe Oriental con escalas en Puerto Plata (República Dominicana), St. Thomas (Islas Vírgenes de EE.UU.), Tortola (Islas Vírgenes Británicas) y Great Stirrup Cay, la isla privada de NCL en Bahamas, que contará con el nuevo parque acuático Great Tides Waterpark.

A finales de 2027 y comienzos de 2028, el Norwegian Aura ofrecerá rutas de siete días por el Caribe Occidental con escalas en Roatán (Honduras), Costa Maya y Cozumel (México), y Harvest Caye, el destino privado de NCL frente a la costa de Belice.

Se trata de una producción original de la naviera - de 45 minutos- en colaboración con The Estate of Whitney E. Houston y la compañía editorial musical Primary Wave Music que se presentará en el teatro de tres niveles del crucero, y combinará voces y banda en vivo con actuaciones que se extienden más allá del escenario principal.

Los pasajeros podrán escuchar éxitos como 'It's Not Right, But It's OK', 'I Will Always Love You' e 'I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)', canción que la revista Billboard nombró en 2023 como la mejor canción pop de todos los tiempos.

Pat Houston, albacea de la cantante, recordó en la nota de prensa que a la intérprete "le gustaban los cruceros".

Antes de comenzar su temporada desde Miami, el Norwegian Aura realizará el 21 de mayo de 2027 un recorrido de siete días por el Mediterráneo entre Trieste (Italia) y Barcelona (España), seguido de una travesía transatlántica de 13 días hasta Miami.