Variedad de plantas y artesanías en la novena Expoferia Yvoty Rape

La novena edición de la Expoferia Yvoty Rape ofrece al público una amplia variedad de plantas, desde ornamentales, medicinales, para sombra y florales. También, productos artesanales, artículos para decoración e insumos para el jardín.

La Expoferia Yvoty Rape se desarrolla desde el 12 de septiembre sobre la avenida Coronel Gaudioso Núñez de la compañía Cabañas de la ciudad de Caacupé. Está habilitada de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00.

La feria permanecerá habilitada hasta el 22 de septiembre, por lo que quienes deseen conocer las propuestas todavía tienen varios días para acercarse.

La actividad, que se extenderá hasta el 22 de septiembre, es una alternativa para quienes buscan adquirir un detalle especial, renovar algún espacio del hogar o simplemente disfrutar de una propuesta vinculada a la naturaleza.

Entre los productos que se pueden encontrar en los diferentes puestos se destacan las kokedamas, orquídeas, tunas, rosas y girasoles, además de macetas artesanales y terrarios, elaborados y presentados en diferentes estilos.

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Precios para todos los bolsillos

Los precios permiten encontrar opciones para distintos presupuestos. Las orquídeas se ofrecen desde G. 40.000, mientras que las tunas tienen precios desde G. 10.000. También hay rosas desde G. 12.000 y girasoles desde G. 5.000, convirtiéndose estos últimos en una de las alternativas más accesibles para quienes desean llevar una flor como obsequio.

La feria también propone artículos decorativos, como las kokedamas, que se pueden adquirir a precios que varían desde G. 65.000. Es una alternativa que combina plantas ornamentales con una presentación diferente, así como terrarios y macetas artesanales, que pueden ser utilizados tanto para decorar espacios interiores como exteriores.

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Una propuesta para los amantes de las plantas

Yvoty Rape reúne en un mismo espacio distintas propuestas relacionadas con la jardinería y la decoración natural.

Los visitantes pueden recorrer los puestos, observar las variedades disponibles y elegir entre flores, plantas ornamentales y artículos decorativos.

La actividad también brinda un espacio para los emprendedores, como los productores de dulces y mermeladas artesanales de frutas de estación, que encuentran en la feria una oportunidad para mostrar y comercializar sus productos directamente con el público.

¿Cómo llegar al sitio de la feria?

Para llegar tanto por la ruta PY02 como por la ruta PY03, se debe dirigir a la compañía Cabañas tomando como referencia la avenida Coronel Gaudioso Núñez. La zona es conocida como el “Jardín de Caacupé” por ser epicentro de viveristas y productores de una diversa variedad de plantas, desde las que dan flores, frutales y ornamentales hasta las que dan sombra.

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