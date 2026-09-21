Batalla de Boquerón: ¿se traslada al lunes el feriado del 29 de setiembre?

El presidente Santiago Peña firmó en agosto pasado un decreto que modifica la fecha de conmemoración del feriado nacional por la Batalla de Boquerón. La medida dispone que el asueto previsto para el martes 29 de setiembre sea trasladado al lunes 28 de setiembre.

La disposición quedó establecida mediante el Decreto N.º 6601, firmado el 20 de agosto, en aplicación de la Ley N.º 7544/2025, que autoriza el traslado de determinados feriados nacionales.

Con la medida, los trabajadores del sector público y privado tendrán un fin de semana largo a finales de este setiembre.

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Servicios esenciales quedan exceptuados

El decreto establece excepciones para los servicios considerados imprescindibles. Entre ellos figuran los servicios médicos de urgencia y de diálisis.

Asimismo, quedan excluidos del traslado los funcionarios y empleados públicos vinculados a servicios esenciales para la comunidad, el comercio exterior y la percepción de tributos.

Las consultas y cirugías programadas deberán ser reagendadas en un plazo máximo de siete días.

El argumento del Ejecutivo

En los considerandos, el Gobierno destaca que la Batalla de Boquerón constituye una de las fechas más significativas de la historia paraguaya y un homenaje a los excombatientes de la Guerra del Chaco.

Además, sostiene que el traslado del feriado permitirá fomentar el turismo interno, dinamizar el consumo de bienes y servicios y favorecer los encuentros familiares, especialmente entre quienes residen en Asunción y tienen familiares en el interior del país.

Octubre y noviembre seguirán sin feriados

Tras el feriado de setiembre, octubre y noviembre volverán a ser los únicos meses del año sin jornadas festivas nacionales.

Aunque octubre no cuenta con feriados, se mantiene la tradicional celebración del jopara cada 1 de octubre, vinculada a la figura mitológica del Karai Octubre.

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Los últimos feriados de 2026

El siguiente feriado nacional será el 8 de diciembre, Día de la Virgen de Caacupé, que en 2026 caerá martes.

Posteriormente, el calendario cerrará con la Navidad, el viernes 25 de diciembre, último feriado del año.