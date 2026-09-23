Amambay: Tres opciones atrapantes para el fin de semana largo

Se viene un nuevo feriado el próximo lunes 28 de septiembre y, por ende, un fin de semana largo en nuestro país; sin dudas, es una ocasión propicia para el Turismo interno en familia o entre amigos a un costo accesible.

En Amambay, estos tres destinos se consolidan como atractivos turísticos para disfrutar en sintonía con la naturaleza, la historia y la adrenalina: el Parque Nacional Cerro Corá, el Complejo Chacurrú y Cabaña Lago Tupí.

Historia, naturaleza y aventura en Cerro Corá

El Parque Nacional Cerro Corá es uno de los atractivos turísticos más valiosos del Paraguay. Los monumentos conmemorativos, el museo y los senderos históricos, el mirador Cerro Muralla son algunos de los atractivos que ofrece el lugar, cuyo ingreso cuesta apenas G. 20.000 por persona.

Varias piezas de la imponente Cordillera del Amambay forman parte del paisaje que se puede apreciar en el histórico lugar. Está situado 40 kilómetros de Pedro Juan Caballero y a 500 kilómetros de Asunción, sobre la ruta PY05.

Chacurrú, una joya del turismo

Chacurrú se encuentra a 15 kilómetros del centro de Pedro Juan Caballero, camino a Fortuna Guazú; cuenta con dos caídas de agua, área de esparcimiento, amplia piscina, además del paseo de aventura que abarca 6 puentes colgantes, tirolesa de 150 metros y un rappel de 30 metros.

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El lugar también cuenta con área de camping y alojamiento; el ingreso cuesta G. 50.000 por persona, con posibilidad de disfrutar de la piscina y los saltos de agua; el circuito de aventura tiene un costo de G. 150.000, al igual que el alojamiento, mientras que acampar tiene un precio de G. 80.000..

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Lago Tupí, un destacado destino en Zanja Pytã

Otro establecimiento que se consolida como atractivo es Cabaña Lago Tupí, ubicado en Zanja Pytã, a 15 kilómetros de Pedro Juan Caballero; tiene como marca registrada un lago artificial alimentado por una hermosa cascada.

Como opciones de alojamiento ofrece cabañas bien equipadas con costos desde G. 150.000 por persona con desayuno incluido; pasar el día en el lugar cuesta apenas G. 30.000 por persona.