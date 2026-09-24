Fulgencio Yegros invita a aprovechar el fin de semana largo con el Festival del Licor.

Para quienes busquen salir de la rutina y conocer destinos del interior del país, Fulgencio Yegros (Caazapá) ofrece la posibilidad de convertir la visita al Festival del Licor en un recorrido por una ciudad con una particular historia y configuración urbana. El evento, que tendrá acceso libre y gratuito, se presenta como una alternativa para hacer turismo interno durante el fin de semana largo.

La Fiesta del Licor se desarrollará este sábado 26 y domingo 27 de septiembre en la Plaza 17 de Diciembre. La propuesta combina la fiesta popular con gastronomía, producción artesanal, patrimonio y espacios que pueden ser visitados durante la estadía.

La actividad tendrá su apertura el sábado a las 20:00, con la elección y coronación de Miss Yegros, presentaciones de academias de danza nacionales e internacionales, artistas locales, el Conservatorio del Río Pirapó, la Escuela de Guitarra de la Municipalidad y la presentación de Giulianna Cortessi.

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La jornada central será el domingo, desde las 10:00, cuando la Plaza 17 de Diciembre se transforme en una feria abierta a visitantes. Allí se podrán conocer y adquirir los tradicionales licores elaborados por productoras de la localidad, además de degustar comidas típicas y recorrer puestos de artesanía y otros productos de la comunidad.

Bebidas a base de frutas

El principal atractivo de la celebración es la producción artesanal que dio nombre al festival. Las licoreras de Fulgencio Yegros elaboran bebidas a base de frutas, plantas y otros ingredientes, con una variedad que fue creciendo con el paso de los años.

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Pacurí, aguaí, naranja, menta, chocolate, café, rosas y frutas silvestres son algunos de los sabores que pueden encontrarse en la producción local. La feria permite a los visitantes conocer esta tradición directamente de las productoras y llevar consigo distintos productos elaborados en la ciudad.

Un paseo por una ciudad diferente

La visita a Yegros puede comenzar incluso antes de llegar a la plaza. La ciudad posee un trazado urbano particular, con calles que forman una cuadrícula atravesada por diagonales, característica que forma parte de su identidad y de su historia.

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Fulgencio Yegros fue fundada el 17 de diciembre de 1891 y recibió población de diferentes procedencias, elemento que contribuyó a la particular configuración cultural de la localidad.

Durante el fin de semana, quienes lleguen para el festival pueden aprovechar la jornada para recorrer sus calles y conocer algunos de sus sitios históricos, entre ellos la antigua estación ferroviaria y el Museo de la Ciudad. El antiguo ferrocarril forma parte de la historia de la localidad y permite recordar la importancia que tuvo este medio de transporte en el desarrollo de numerosas comunidades del interior paraguayo.

Otro atractivo que puede formar parte del recorrido es el conocido árbol de aguaí, ejemplar que fue reconocido en 2024 en el concurso Colosos de la Tierra y que se convirtió en uno de los elementos naturales distintivos de la localidad.

Gastronomía y producción local

El recorrido turístico también puede complementarse con la gastronomía y los productos elaborados por emprendedores locales. Durante el festival se ofrecerán comidas tradicionales, dulces, embutidos, vinos artesanales, asado a la estaca y chorizos regionales.

La propuesta apunta así a que el visitante no solamente llegue para asistir a un espectáculo musical, sino que permanezca durante varias horas en la ciudad, conozca sus productos y recorra sus atractivos.

La feria reunirá además a artesanos y emprendedores de diversos productos, generando un espacio para conocer diferentes trabajos y productos elaborados en la comunidad.

Música para cerrar el recorrido

La programación artística será otro de los atractivos para quienes decidan pasar el fin de semana en la ciudad. El domingo subirán al escenario Tierra Adentro, Dalma Ferreira & Bohemia Guaraní, Refugio de Amor, Grupo Komando, Sexta Armonía, Contratiempo, La Internacional Banda 25, Grupo Sintonía y Sonic Gun’s, además de artistas locales.

También están previstas presentaciones de grupos de danza y actividades para toda la familia, incluyendo juegos para niños y un paseo en bicicleta.

La celebración fue declarada este jueves de interés nacional, cultural y artístico por la Cámara de Diputados, reconocimiento que se suma a su declaración previa como actividad de interés turístico nacional por parte de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).