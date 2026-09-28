Misiones: comunidad católica se prepara para honrar a San Miguel Arcángel

Cada 29 de septiembre, la Iglesia Católica conmemora a San Miguel Arcángel, uno de los tres arcángeles reconocidos por la tradición católica, junto con San Gabriel y San Rafael. Es considerado el jefe de los ejércitos celestiales y protector del pueblo de Dios frente al mal.

Su nombre, Miguel, significa “¿Quién como Dios?”. En la tradición cristiana es presentado como defensor de la fe y protector del pueblo de Dios. Por ello, habitualmente se lo representa con una espada o una lanza, venciendo al demonio, como símbolo de la lucha contra el mal y de la protección espiritual.

La feligresía sanmiguelina prepara para este martes la celebración central en honor a su santo patrono. Las actividades comenzarán a las 08:00, con la procesión de la imagen de San Miguel Arcángel por las calles de la ciudad.

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La imagen sagrada será acompañada por los fieles y devotos, quienes participarán de este tradicional recorrido como expresión de fe, gratitud y esperanza. Para muchos sanmiguelinos, la procesión constituye uno de los momentos más significativos de las fiestas patronales.

Posteriormente, a las 09:00, se celebrará la misa solemne en el templo de la ciudad. La celebración eucarística será presidida por monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú.

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Una ciudad marcada por la historia

La historia de la ciudad de San Miguel está estrechamente vinculada con las antiguas reducciones jesuíticas y con la actividad ganadera y lanar desarrollada en la región.

Durante el siglo XVII, con la expansión de la explotación ganadera y lanar de las reducciones jesuíticas de Santa María de Fe, se instaló una comunidad indígena encargada de esos establecimientos, que fue denominada San Miguel.

En esa época también comenzó a desarrollarse el trabajo de la lana en telares, con especialistas traídos por los jesuitas para enseñar esta actividad a los nativos. Tras la expulsión de los religiosos, los pobladores mantuvieron esta tradición.

Con el paso del tiempo, la actividad lanar se convirtió en uno de los principales símbolos de la ciudad, que hasta la actualidad es conocida como la “Capital de la lana”.

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La administración política del pueblo estuvo inicialmente en manos de jefes políticos y jueces de Paz. Posteriormente, el 15 de julio de 1902, San Miguel fue elevado a la categoría de distrito, constituyéndose en un municipio con organización administrativa propia.

El histórico templo de San Miguel Arcángel

La historia religiosa de la ciudad también está profundamente ligada a su pasado jesuítico. Una antigua posta de las misiones jesuíticas dio origen a una capilla, de cuya existencia existen testimonios desde 1844.

En 1853, la pequeña capilla fue ampliada y adquirió dimensiones mayores bajo la advocación de San Miguel Arcángel. Por disposición del entonces presidente Carlos Antonio López, fueron trasladados hasta el templo elementos religiosos provenientes de antiguas iglesias jesuíticas, entre ellos un valioso retablo procedente de la capilla de Loreto.

El antiguo templo sufrió diversas modificaciones a lo largo de los años. En la década de 1970 se construyó un nuevo templo y parte de la antigua iglesia fue demolida, quedando sectores históricos de la construcción original.

Con el deterioro de la estructura, el antiguo templo llegó a quedar en estado ruinoso. Finalmente, en 2015, se realizaron trabajos de restauración, reconstrucción y puesta en valor, recuperando parte de este importante patrimonio histórico y religioso de la ciudad.

El conjunto formado por el antiguo templo, la plaza y otras edificaciones históricas del centro de San Miguel fue declarado Bien de Valor Patrimonial Cultural Nacional por la Secretaría Nacional de Cultura en el año 2020.

Así, cada 29 de septiembre, la ciudad vuelve a encontrarse con una de sus tradiciones más antiguas: celebrar a San Miguel Arcángel, santo patrono que da nombre a la comunidad y que continúa reuniendo a generaciones de sanmiguelinos alrededor de la fe, la historia y la identidad de este pueblo misionero.

El distrito de San Miguel, Misiones, se encuentra a unos 188 kilómetros al sur de Asunción, sobre la ruta PY01. La comunidad cuenta con una población de 5.116 habitantes y se caracteriza por su tradición en la artesanía lanar.

Aproximadamente el 80% de sus pobladores se dedica a la elaboración de abrigos y otros artículos confeccionados artesanalmente con lana de oveja.

Además de la producción artesanal, San Miguel se destaca por su actividad ganadera y agrícola, con extensas áreas destinadas a establecimientos ganaderos y cultivos que forman parte de la economía de la comunidad.