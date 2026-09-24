Obispo insta a los jóvenes a romper las cadenas y decidir libremente sobre su futuro

Durante la celebración del Día de la Juventud en el Centro Educativo Agroecológico San Isidro Labrador de San Ignacio, Misiones, el obispo de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, reflexionó sobre el llamado de Jesús a San Mateo y lo relacionó con distintas formas de dependencia en la sociedad actual que, según afirmó, condicionan a muchos jóvenes paraguayos.

El obispo explicó que San Mateo vivía en una sociedad sometida al Imperio Romano y que, por trabajar como cobrador de impuestos para un gobierno extranjero, era considerado un traidor y un pecador público por su propia comunidad.

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Comparó la situación de aquella época con la de los jóvenes que actualmente dependen de cargos públicos y de determinados referentes políticos para acceder a un empleo.

“¿Cuántos jóvenes son así? Entonces al final nos vuelve esclavos. Y de eso, si querés entrar en la campaña política, tenés que salir, tenés que irte, tenés que mostrarte. ¿Por qué? Porque si no, te van a despedir”, expresó monseñor López durante su mensaje a los jóvenes.

También cuestionó la dependencia que algunos jóvenes pueden llegar a tener de los sectores políticos para conservar un puesto laboral. Señaló que, en algunos casos, esa situación los lleva a sentirse obligados a acompañar campañas o promocionar propaganda política en sus redes sociales.

“Vos tenés que alzar en tu estado de WhatsApp, tenés que subir toda la propaganda política porque vos te debés a ellos. Entonces es también una manera de ser esclavos”, afirmó.

Finalmente, el obispo destacó que Jesús le dijo a Mateo: “Sígueme”, y que este respondió levantándose y cambiando el rumbo de su vida.

“Seguir a Jesús significa ser libre, romper la cadena que te oprime”, expresó.

Exhortó a los jóvenes a conocer a Cristo a través de los Evangelios, desarrollar un pensamiento propio y tener la valentía para decidir sobre su futuro sin quedar sometidos a aquello que les impide avanzar.

“Seguir a Jesús significa ser libre, romper la cadena que te oprime”, sostuvo, al exhortar a los jóvenes a conocer a Cristo a través de los Evangelios, desarrollar un pensamiento propio y tener la valentía para decidir sobre su futuro sin quedar sometidos a aquello que les impide avanzar.