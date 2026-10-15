Bella Vista Sur: invitan al Festival Folclórico “Guarania y Mate”

El próximo domingo 18 de octubre de 2026, el Anfiteatro de Bella Vista, en Itapúa, será escenario del Festival Folclórico “Guarania y Mate”. La actividad se realizará por primera vez y es una excusa ideal para hacer un viaje de turismo interno y conocer las Colonias Unidas.

Se trata de una propuesta cultural de acceso libre y gratuito que busca conmemorar la guarania como una de las expresiones musicales más representativas del Paraguay. También busca promover la identidad yerbatera que caracteriza a Bella Vista y a las Colonias Unidas.

El festival es un proyecto seleccionado por los Fondos de Cultura de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), en la categoría “Creadores del Arte”. La propuesta consiste en una jornada de encuentro entre la música, el arte y la comunidad.

Desde las 14:00, el público podrá disfrutar de un patio gastronómico, una feria de artesanías y manualidades, además de espacios de exposición, con la participación de Amigos de los Animales Colonias Unidas, la Comisión de Emprendedores de Bella Vista y la Asociación de Artesanas de Bella Vista. La propuesta incluirá comidas saladas, dulces, bebidas, productos artesanales y creaciones locales.

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Artistas en escenario

La programación artística se desarrollará con las presentaciones de Carlitos Tamay, Analí Gallas, DJ Jovik, Diego López, Aldo Romero, Alexandra Petukhova, Elder Brítez, Micaela y Magui, además de las academias de danza Liz Jaquet y Ciria Machuca y el Ballet Municipal de Bella Vista.

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El cierre del festival estará a cargo de un ensamble de voces junto a la Orquesta Soniarte, integrado por más de treinta voces de escuelas de música, coros y espacios de formación artística de las Colonias Unidas.

El coro interpretará dos emblemáticas guaranias en una presentación que será registrada profesionalmente como memoria audiovisual del proyecto.

El anfiteatro de Bella Vista fue inaugurado en agosto de 2025, con una inversión de G. 821.591.700. Cuenta con capacidad para 1.500 personas, diseño accesible y una integración armoniosa con el entorno natural.

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¿Qué más hacer por Bella Vista?

Para hacer turismo interno en Bella Vista, uno de los distritos que componen las Colonias Unidas de Itapúa, el destino ofrece una combinación de historia de la inmigración, naturaleza y cultura de la yerba mate.

El principal atractivo turístico de la ciudad es la Ruta de la Yerba Mate, donde es imprescindible visitar las tradicionales plantas industriales de marcas emblemáticas como Selecta y Pajarito. En estos complejos se pueden realizar visitas guiadas para conocer desde las plantaciones tradicionales y el proceso de secado hasta el envasado final, además de recorrer sus museos históricos y hacer degustaciones de mate, tereré o postres a base de yerba mate.

Para conectar con la naturaleza y disfrutar del descanso, el Club de Caza y Pesca Bella Vista es una opción ideal. Está ubicado a orillas del río Paraná, donde se pueden realizar actividades náuticas, pescar o simplemente disfrutar de su extensa playa y de las áreas de camping rodeadas de árboles nativos.

En el centro urbano destacan el Museo Histórico de los Inmigrantes y el Museo Casa Raatz, espacios que resguardan fotografías, herramientas de labranza, documentos y enseres de las primeras familias alemanas que fundaron la colonia en 1918. También cuenta con un circuito rural que permite recorrer pintorescos establecimientos agroganaderos y huertas orgánicas, donde es posible comprar directamente productos locales, como embutidos artesanales, miel de abeja, mermeladas caseras y panificados tradicionales de la gastronomía germana.

El Paseo de las Hamacas también cuenta con una serie de hamacas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, lo que lo convierte en una opción ideal para conocer los rincones de este distrito.

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¿Cómo llegar?

Desde Asunción, el trayecto principal se realiza en dirección sureste, con una distancia aproximada de 390 a 397 kilómetros. La opción más directa y recomendada combina la ruta PY02, saliendo de la capital, para luego conectar con tramos de las rutas PY10 y PY08 (Dr. Blas Garay) hacia el sur, cruzando los departamentos de Paraguarí, Guairá y Caazapá hasta ingresar a Itapúa.

El viaje en automóvil particular toma alrededor de 6 horas y 15 minutos. Otra alternativa tradicional es tomar la ruta PY01 en dirección a Encarnación y, antes de ingresar a dicha ciudad, desviarse hacia el noreste.

Desde Encarnación, el viaje es notablemente más corto y directo, ideal para una escapada rápida. La distancia es de aproximadamente 50 kilómetros hacia el noreste. El trayecto se realiza por la ruta PY06, una vía asfaltada que conecta las Colonias Unidas.

El viaje en auto demanda aproximadamente 1 hora y 10 minutos, lo que convierte a Bella Vista en un destino accesible desde la capital del verano paraguayo. Al llegar a la ciudad, se debe tomar la avenida Marcial Samaniego hacia la derecha, en dirección al puerto. El Parque Urbano que alberga el anfiteatro se encuentra en la intersección con la calle Capitán Miranda, a 400 metros de la Ruta PY06.

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El distrito de Bella Vista

Bella Vista es un próspero municipio ubicado en el departamento de Itapúa. Fue fundado el 12 de octubre de 1918 por los colonos alemanes Joseph Bohn y Erdmann Fischer y fue elevado oficialmente a la categoría de distrito en 1959.

Fue reconocida por la Organización Mundial del Turismo como uno de los mejores pueblos turísticos rurales del mundo. Conocida formalmente como la Capital Nacional de la Yerba Mate, la localidad destaca por albergar algunas de las industrias yerbateras más antiguas e importantes del país, además de ser una importante productora de soja, trigo y maíz.

Su territorio abarca cerca de 300 kilómetros cuadrados a orillas del río Paraná y cuenta con una población de 10.447 habitantes, según datos del Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El nombre de la ciudad, según los relatos, provendría de la expresión de uno de los recién llegados, Francisco Fank, quien, al observar desde una loma el paisaje del río y la selva, exclamó: “¡Qué bella vista!”.