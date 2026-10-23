Maryland: qué ver entre ciudades históricas, playas y la bahía

Maryland está en la costa este de Estados Unidos, entre Washington D. C., Virginia, Pensilvania, Delaware y el océano Atlántico. Su identidad está marcada por la bahía de Chesapeake, un enorme estuario que estructura su cocina, sus puertos y su ritmo de vida.

Es un destino especialmente atractivo para quienes buscan combinar ciudades con historia, escapadas de naturaleza y gastronomía regional sin recorrer grandes distancias.

Baltimore ofrece museos y arquitectura industrial recuperada; Annapolis conserva el pulso de una capital colonial junto al agua; y la costa atlántica suma playas y paseos familiares.

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Baltimore, Annapolis y la bahía de Chesapeake

El Inner Harbor de Baltimore es una buena puerta de entrada: reúne el National Aquarium, barcos históricos y el paseo frente al agua.

Muy cerca, el barrio de Fells Point, de calles adoquinadas y antiguos almacenes portuarios, permite entender el pasado marítimo de la ciudad y encontrar bares, cafés y restaurantes.

El Baltimore Museum of Art, con una destacada colección de Matisse, y el American Visionary Art Museum aportan dos miradas muy diferentes al arte. Para una estancia urbana, conviene alojarse en Inner Harbor, Fells Point o Federal Hill.

A unos 50 kilómetros, Annapolis ofrece una escala más serena. Capital estatal desde el siglo XVIII, conserva casas georgianas, muelles y la Academia Naval de Estados Unidos. Caminar por Main Street hasta City Dock revela por qué esta ciudad es una de las mejores bases para navegar o hacer un paseo en barco por la bahía.

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Playas, islas y naturaleza en Maryland

En el extremo oriental, Ocean City concentra hoteles, playa extensa y un clásico boardwalk frente al Atlántico. Es una opción animada en verano, mientras que Assateague Island National Seashore propone dunas, senderos y la posibilidad de observar los caballos salvajes que viven en la isla.

Para una experiencia más tranquila, St. Michaels, Oxford y Cambridge, en la Eastern Shore, conservan puertos pequeños, posadas históricas y panorámicas de la bahía. Hacia el oeste, las montañas de Deep Creek Lake ofrecen senderismo, kayak y, en invierno, deportes de nieve.

Qué comer: cangrejo azul y sabores de la bahía

La cocina de Maryland tiene un protagonista claro: el blue crab o cangrejo azul de Chesapeake. Se sirve al vapor, condimentado con Old Bay, y se come con mazo de madera en mesas informales cubiertas de papel.

También son tradicionales los crab cakes, croquetas de cangrejo con poco relleno, y la sopa cremosa de cangrejo.

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En Baltimore, el Lexington Market —uno de los mercados públicos más antiguos del país— es una buena parada para probar especialidades locales. La temporada de cangrejo suele alcanzar su mejor momento entre fines de primavera y otoño.

Cuál es la mejor época para viajar a Maryland

La mejor época para visitar Maryland es primavera y otoño, cuando las temperaturas son agradables y Annapolis, Baltimore y la bahía se disfrutan a pie.

El verano es ideal para Ocean City, Assateague y las actividades náuticas, aunque concentra más visitantes y tarifas altas. El otoño añade follaje en el oeste del estado; el invierno es más tranquilo y conveniente para museos y escapadas urbanas.

Para un primer viaje, destiná cuatro a seis días: dos para Baltimore, uno para Annapolis y dos o tres para la Eastern Shore o la costa.

Las propinas en restaurantes suelen rondar entre el 18% y el 20%.