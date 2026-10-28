Marina di Corricella, el pueblo costero europeo que parece sacado de una postal

Marina di Corricella es un pequeño puerto pesquero situado en la costa oriental de Procida, la isla más pequeña y discreta del golfo de Nápoles, en la región de Campania. Frente a ella se abre el mar Tirreno; detrás, una ladera reúne casas apiladas en tonos rosa, amarillo, azul y terracota.

Su rasgo distintivo es la ausencia de circulación de autos en el muelle: se llega a pie, por escalinatas y pasajes que refuerzan la sensación de estar en un lugar apartado del tráfico.

Su imagen fue elegida como escenario de películas como Il Postino y El talentoso Mr. Ripley, aunque el puerto sigue siendo, ante todo, un barrio habitado y ligado a la pesca.

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Cómo llegar desde Nápoles

La vía más habitual es el ferry o hidroala desde Nápoles hasta el puerto de Procida. Hay salidas desde Molo Beverello y Calata Porta di Massa; el trayecto puede durar entre 40 minutos y una hora, según la embarcación.

También existen conexiones frecuentes desde Pozzuoli, una alternativa práctica para quienes se alojan al oeste de Nápoles.

El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Nápoles-Capodichino. Desde allí se puede llegar al puerto en taxi, bus o traslado privado.

Una vez en Procida, Marina di Corricella queda a unos 20 minutos a pie del puerto principal, Marina Grande, aunque el último tramo requiere bajar escaleras.

Los pequeños taxis isleños y los autobuses locales permiten acercarse a los accesos superiores.

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Qué ver y hacer en Marina di Corricella

El mejor plan es recorrerla sin prisa. Desde la bajada de via San Rocco, las vistas revelan el perfil escalonado de las viviendas y los botes de pescadores.

El muelle invita a sentarse en una terraza, observar la llegada de las embarcaciones y caminar entre redes, puertas antiguas y balcones con ropa tendida: detalles que explican mejor el carácter del lugar que cualquier recorrido guiado.

Conviene subir luego a Terra Murata, el punto más alto de Procida. Allí se encuentran el antiguo Palazzo d’Avalos —fortaleza, prisión y residencia histórica— y la abadía de San Michele Arcangelo. Desde sus miradores se entiende la geografía de la isla y se obtiene una de las panorámicas más amplias sobre Corricella.

Para combinar puerto y playa, la Spiaggia della Chiaia está a poca distancia, al pie de un largo descenso de escalones. Es una playa pequeña, de arena oscura, con vistas hacia la costa de Procida. Otra opción es Spiaggia del Ciracciello o la zona de Lingua, cerca de Marina Grande.

Qué comer en Procida

La cocina local se apoya en el pescado fresco y en el limón procidano, de piel gruesa y perfume intenso.

En los restaurantes de Corricella es habitual encontrar pasta con mariscos, pescado del día y preparaciones con calamar o pulpo. La ensalada de limón, elaborada con pulpa de limón, aceite de oliva, ajo, ají y hierbas, es una especialidad regional que sorprende por su equilibrio entre acidez y frescura.

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Para el desayuno o la merienda, vale buscar la lingua di bue, una masa de hojaldre rellena de crema de limón. En temporada, un vaso de limoncello local completa la experiencia sin necesidad de alejarse del puerto.

Cuál es la mejor época para viajar

Mayo, junio, septiembre y comienzos de octubre ofrecen temperaturas agradables, mar más tranquilo y menor presión turística que en pleno verano. Julio y agosto son los meses más animados y calurosos, con más visitantes italianos y tarifas de alojamiento más altas.

En primavera, Procida luce especialmente verde y permite caminar con comodidad; en otoño, conserva temperaturas aptas para paseos y, a menudo, para bañarse.

En invierno hay menos servicios turísticos abiertos, pero el puerto recupera una atmósfera más local.

Información útil para organizar la visita

Un día alcanza para conocer Marina di Corricella y los principales puntos de Procida, aunque pasar una noche permite verla temprano, cuando el puerto todavía pertenece a pescadores y vecinos.

La isla se recorre bien a pie, en bus local o en taxi; alquilar moto puede ser útil, pero no es necesario para una estancia breve.

Procida suele ser menos costosa que Capri, aunque en verano conviene reservar ferries y alojamiento con anticipación.

Para fotografiar Corricella, la luz de la mañana y la última hora de la tarde resaltan los colores de las fachadas sin la intensidad del sol del mediodía.