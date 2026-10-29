Feria de emprendedores e inauguración de obras este sábado en Cerro Hú de Paraguarí

Este sábado, a partir de las 15:00, se realizará una feria de emprendedores en el parque ecológico Cerro Hú de este distrito. En la ocasión, el Gobierno departamental inaugurará las mejoras ejecutadas en dicho espacio público.

Unos 60 expositores de distintos puntos del noveno departamento se preparan para participar de la feria. Quienes deseen sumarse tienen tiempo para inscribirse hasta mañana. La participación es totalmente gratuita.

Con la feria se busca apoyar a emprendedores creativos que innovan en sus productos para generar ingresos. Se trata de un espacio que les permite dar a conocer lo que producen, así como crecer, generar fuentes de trabajo y potenciarse en diferentes rubros, explicaron los organizadores.

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Durante el evento habrá un festival artístico con presentaciones de grupos locales y departamentales. Además, la Gobernación de Paraguarí inaugurará las obras realizadas en este lugar de esparcimiento.

Entre ellas, se habilitarán un muelle con vistas panorámicas a los cerros Santo Tomás, Cristo Redentor y Cerro Perõ, canchas para diversas disciplinas deportivas y sanitarios separados por sexo.