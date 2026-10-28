Emprendedores ganan primer premio en Perú por buenas prácticas en turismo sostenible en Paraguarí

La Asetupar de este municipio obtuvo en Perú el Primer Premio Internacional a las Buenas Prácticas en Turismo Sostenible, una distinción que reconoce su trabajo por un modelo turístico responsable, sostenible y con beneficios para las comunidades y el territorio.

El galardón fue otorgado en setiembre pasado por la Federación Internacional de Asociaciones de Ejecutivas de Empresas de Turismo (Fiaseet) y recibido por representantes de la entidad durante la quinta edición del concurso “Buenas Prácticas en Turismo Sostenible y ODS, hacia una generación de igualdad 2026”.

La presidenta de Asetupar, Alba Fernández, afirmó que el premio “representa mucho más que un reconocimiento”, es la valoración de un modelo de trabajo sobre turismo de calidad basado en la asociatividad, el compromiso y la convicción de que el turismo puede transformar comunidades.

Destacó que el objetivo común es posicionar a Paraguarí como un destino de calidad, con un turismo que genere oportunidades para toda la comunidad.

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Identidad y patrimonio

Asetupar promueve un modelo de turismo que articula emprendimientos locales y genera oportunidades de desarrollo económico, social y cultural, que contribuye a preservar el patrimonio histórico, las tradiciones, la gastronomía y la identidad de Paraguarí.

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La distinción también ayuda a visibilizar a Paraguay a nivel mundial como un destino con iniciativas orientadas a la sostenibilidad. Además, impulsa propuestas que combinan conservación, desarrollo local y generación de oportunidades, destaco la titular de Asetupar.

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Finalmente dijo que el logro llena de orgullo, pero también compromete a seguir trabajando, “porque cuando al turismo le va bien, le va bien a toda la comunidad”.