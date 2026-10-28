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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 15:42

Emprendedores ganan primer premio en Perú por buenas prácticas en turismo sostenible en Paraguarí

La presidenta de Asetupar, Alba Fernández, recibió el primer premio por buenas prácticas en turismo sostenible en Paraguarí.
La presidenta de Asetupar, Alba Fernández, recibió el primer premio por buenas prácticas en turismo sostenible en Paraguarí.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. La Asociación de Emprendimientos Turísticos de Paraguarí (Asetupar) obtuvo en Perú en Perú el Primer Premio Internacional a las Buenas Prácticas en Turismo Sostenible.

Por Emilce Ramírez
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La Asetupar de este municipio obtuvo en Perú el Primer Premio Internacional a las Buenas Prácticas en Turismo Sostenible, una distinción que reconoce su trabajo por un modelo turístico responsable, sostenible y con beneficios para las comunidades y el territorio.

El galardón fue otorgado en setiembre pasado por la Federación Internacional de Asociaciones de Ejecutivas de Empresas de Turismo (Fiaseet) y recibido por representantes de la entidad durante la quinta edición del concurso “Buenas Prácticas en Turismo Sostenible y ODS, hacia una generación de igualdad 2026”.

La presidenta de Asetupar, Alba Fernández, afirmó que el premio “representa mucho más que un reconocimiento”, es la valoración de un modelo de trabajo sobre turismo de calidad basado en la asociatividad, el compromiso y la convicción de que el turismo puede transformar comunidades.

Destacó que el objetivo común es posicionar a Paraguarí como un destino de calidad, con un turismo que genere oportunidades para toda la comunidad.

Lea más: Turismo interno en Paraguarí: 16 atractivos para disfrutar del feriado largo

En Mbatoví, los visitantes cuentan con servicio de alojamiento, ecoaventura y servicios gastronómicos de calidad.
En Mbatoví, los visitantes cuentan con servicio de alojamiento, ecoaventura y servicios gastronómicos de calidad.

Identidad y patrimonio

Asetupar promueve un modelo de turismo que articula emprendimientos locales y genera oportunidades de desarrollo económico, social y cultural, que contribuye a preservar el patrimonio histórico, las tradiciones, la gastronomía y la identidad de Paraguarí.

La distinción también ayuda a visibilizar a Paraguay a nivel mundial como un destino con iniciativas orientadas a la sostenibilidad. Además, impulsa propuestas que combinan conservación, desarrollo local y generación de oportunidades, destaco la titular de Asetupar.

Lea más: Rueda gigante: avanza hacia su puesta en marcha en el Cerro Perõ de Paraguarí

Más de 30 emprendimientos turísticos ofrecen posadas, alojamientos y hoteles a los visitantes en el distrito de Paraguarí.
Más de 30 emprendimientos turísticos ofrecen posadas, alojamientos y hoteles a los visitantes en el distrito de Paraguarí.

Finalmente dijo que el logro llena de orgullo, pero también compromete a seguir trabajando, “porque cuando al turismo le va bien, le va bien a toda la comunidad”.

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