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Viajes
29 de octubre de 2026 - 11:45

Panamá Viejo: historia, ruinas y qué ver en la antigua ciudad colonial

Panamá Viejo, Sitio Arqueológico Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Panamá Viejo, Sitio Arqueológico Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.Shutterstock

Entre murallas de piedra, una torre que domina la bahía y vestigios de la vida colonial, Panamá Viejo propone una visita breve pero reveladora para entender el origen de Ciudad de Panamá.

Por ABC Color
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Panamá Viejo está en el extremo este de Ciudad de Panamá, frente a la bahía de Panamá y a unos 20 minutos en auto del Casco Antiguo, según el tráfico. Fundada en 1519 por Pedro Arias de Ávila, fue la primera ciudad europea establecida sobre la costa del Pacífico americano.

Panamá Viejo, Sitio Arqueológico Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Panamá Viejo, Sitio Arqueológico Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El asentamiento funcionó como un nodo clave de la ruta colonial: desde aquí salían hacia España las riquezas transportadas desde Perú. En 1671, el ataque del pirata Henry Morgan y un incendio posterior destruyeron gran parte de la ciudad. Sus ruinas, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO junto con el distrito histórico, conservan la escala de aquel puerto estratégico.

Lea más: Martinica: el Caribe francés entre volcanes, ron y playas de aguas calmas

Cómo llegar a las ruinas

La forma más práctica de llegar es en taxi o mediante aplicaciones de transporte desde el centro, el Casco Antiguo o la zona hotelera de Vía Argentina.

También existen buses urbanos que circulan por la Vía Cincuentenario, aunque exigen caminar algunos tramos y resultan menos convenientes con calor.

Desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá Viejo queda a unos 20 o 30 minutos en auto, por lo que puede encajar en el primer o último día del viaje. Conviene consultar en el sitio oficial los horarios y el valor actualizado de las entradas antes de salir.

Qué ver en Panamá Viejo

El recorrido comienza en el Museo de la Plaza Mayor, una buena introducción para comprender el trazado urbano y el papel comercial de la antigua ciudad. Maquetas, piezas arqueológicas y recursos audiovisuales ayudan a imaginar las casas, conventos y edificios públicos que ocupaban el área.

Panamá Viejo, Sitio Arqueológico Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Panamá Viejo, Sitio Arqueológico Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La imagen más reconocible es la torre de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, reconstruida y consolidada para permitir el ascenso en determinados horarios. Desde arriba se aprecia el contraste que define la visita: las ruinas bajas, el manglar y el perfil contemporáneo de Ciudad de Panamá al fondo.

Lea más: Maryland: qué ver entre ciudades históricas, playas y la bahía

Vale la pena caminar sin apuro entre los restos del Convento de la Concepción, la Casa Alarcón, el puente del Rey y las antiguas plazas. No se trata de un conjunto monumental intacto, sino de una ciudad arqueológica al aire libre: el interés está en leer sus fragmentos y entender cómo fue la vida en una capital colonial expuesta al comercio, los ataques y la humedad tropical.

Reservá entre dos y tres horas. La mañana temprana o la última franja de la tarde ofrecen temperaturas más llevaderas y mejor luz para fotografías.

Mejor época para visitarlo

Panamá tiene temperaturas cálidas todo el año, habitualmente entre 24 y 32 °C. La estación seca, de diciembre a abril, facilita las caminatas y coincide con la mayor demanda turística.

Entre mayo y noviembre son frecuentes las lluvias, normalmente intensas pero breves durante la tarde; a cambio, hay menos visitantes y paisajes más verdes.

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Llevá agua, protector solar, sombrero y calzado cómodo: gran parte del recorrido es abierto y tiene superficies irregulares.

Panamá Viejo se combina con facilidad con el Casco Antiguo, el Canal de Panamá y la Cinta Costera en una estadía de tres o cuatro días en la capital.

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