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Viajes
01 de noviembre de 2026 - 14:26

Habilitan bicisenda de 8 km en antiguo tramo del tren Paraguarí-Cerro León

Ciclistas llegaron de diferentes puntos del país para participar de la habilitación de 8 kilómetros de recorrido por la antigua vía del tren, desde Paraguarí hasta la de Cerro León.
Más de 160 ciclistas participan en un recorrido de ocho kilómetros por la antigua vía del tren entre Paraguarí y Cerro León.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. Unos 160 ciclistas iniciaron el recorrido por la bicisenda de 8 km, construida sobre las antiguas vías del tren, desde la exestación hasta Cerro León.

Por Emilce Ramírez
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La cita se dio en inmediaciones de la exestación del tren del distrito de Paraguarí, adonde los ciclistas llegaron desde diferentes puntos del país para participar en la apertura oficial de 8 kilómetros de bicisenda, que apunta a convertirse en la más larga de Sudamérica.

El recorrido por la antigua vía ferroviaria -Paraguarí Cerro León-forma parte de un proyecto que busca impulsar la construcción de la bicisenda más larga de Sudamérica.
El recorrido por la antigua vía ferroviaria Paraguarí-Cerro León forma parte de un proyecto que busca impulsar la construcción de la bicisenda más larga de Sudamérica.

El presidente de Senda Paraguay, Jero Bauman, explicó que con la habilitación de este tramo se busca transformar el antiguo trazado ferroviario del país en una bicisenda de más de 420 kilómetros, proyectada como una de las más largas de Sudamérica.

La ruta unirá Asunción con Encarnación y atravesará 42 ciudades de cinco departamentos: Central, Paraguarí, Guairá, Caazapá e Itapúa.

El presidente de Bicisenda Paraguay, Jero Bauman, anunció que la actividad marca el inicio de un proyecto para crear la bicisenda más larga de Sudamérica.
El presidente de Bicisenda Paraguay, Jero Bauman, anunció que la actividad marca el inicio de un proyecto para crear la bicisenda más larga de Sudamérica.

Con el proyecto de bicisenda se pretende conservar el patrimonio histórico de las vías, impulsar el ecoturismo y la actividad física, y reactivar las economías locales con ferias, postas informativas y espacios recreativos, explicó Bauman.

Para habilitar el tramo, se trabajó en la limpieza de las vías del tren y se repararon cuatro puentes que estaban obsoletos.

El objetivo, según Bauman, es generar actividades relacionadas al turismo, deporte, historia y cultura, y que se trate de “un parque lineal” y no solo de una ruta para bicicletas.

Para continuar con el proyecto “Sendas de Tren”, se prevé coordinar las acciones con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) para sostener al menos un paseo mensual.

Lea más: Sendas Paraguay invita a pasear por los primeros 8 km de la bicisenda del tren en Paraguarí

Próximas etapas

El titular de Senda Paraguay, Bauman, indicó que la intención es continuar hacia Pirayú, con lo que se completarían unos 18 kilómetros desde la estación de Paraguarí. Luego se prevé llegar a Ypacaraí y, hacia el otro extremo, avanzar rumbo a Encarnación. Para el año próximo se proyecta trabajar en los tramos de Escobar y la estación de Sapucai.

Los ciclistas que completaron los ocho kilómetros de recorrido posa frente al cartel interpretativo con la imagen histórica de la ex estación de tren en Cerro León del distrito de Paraguarí.
Los ciclistas que completaron los ocho kilómetros del recorrido posan frente al cartel interpretativo con la imagen histórica de la exestación del tren en Cerro León, distrito de Paraguarí.

En total, el proyecto contempla recuperar casi 420 kilómetros, a los que se sumarían unos 60 más por el ramal que se desvía en la zona de Guairá hacia el este. En el tramo Paraguarí–Cerro León se recuperaron tres puentes, y entre Cerro León y Pirayú se trabaja en la recuperación de otros cuatro.

Financiamiento y apoyo

Senda es una asociación sin fines de lucro que cuenta con fondos de la fundación estadounidense Perry y con aportes de empresas. La firma Alcogreen donó varias toneladas de ripio, lo que facilita el tránsito y reduce el crecimiento de maleza y los costos de mantenimiento.

La Embajada de Alemania colaboró con un refugio informativo en la estación, y la Inmobiliaria del Este aporta a la reparación de vías y a la señalización.

Cuatro antiguos puentes del trazado ferroviario de bicisenda entre Paraguarí y Cerro León fueron recuperados y habilitados para el recorrido de ciclistas.
Cuatro antiguos puentes del trazado ferroviario, ubicado en el tramo de la bicisenda entre Paraguarí y Cerro León, fueron recuperados y habilitados para el recorrido de los ciclistas.

En el tramo de 8 kilómetros del recorrido de la bicisenda aún falta instalar la señalética, que está en proceso. También se trabaja en incorporar el trazado a plataformas de GPS.

Lea más: Sendas del Tren: antigua vía férrea se transforma en bicisenda entre Paraguarí y Cerro León

Emprendedores mostraron sus productos

Durante la jornada, emprendedores del distrito y de comunidades vecinas instalaron sus stands. Una de las expositoras, Mirian Martínez, de Ypacaraí, resaltó que estos espacios son una alternativa para generar ingresos.

Una de las expositoras, Mirian Martínez, quien llegó desde Ypacaraí, señaló que la participación en la feria les permite generar ingresos para el sustento de su familia.
Mirian Martínez, quien llegó desde Ypacaraí, señaló que la participación en la feria les permite generar ingresos para el sustento de su familia.

Finalmente, dijo que permiten a los visitantes llevarse productos de la zona y así apoyar a un sector que mueve la economía en distintos puntos del país.

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