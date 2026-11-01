Habilitan bicisenda de 8 km en antiguo tramo del tren Paraguarí-Cerro León

La cita se dio en inmediaciones de la exestación del tren del distrito de Paraguarí, adonde los ciclistas llegaron desde diferentes puntos del país para participar en la apertura oficial de 8 kilómetros de bicisenda, que apunta a convertirse en la más larga de Sudamérica.

El presidente de Senda Paraguay, Jero Bauman, explicó que con la habilitación de este tramo se busca transformar el antiguo trazado ferroviario del país en una bicisenda de más de 420 kilómetros, proyectada como una de las más largas de Sudamérica.

La ruta unirá Asunción con Encarnación y atravesará 42 ciudades de cinco departamentos: Central, Paraguarí, Guairá, Caazapá e Itapúa.

Con el proyecto de bicisenda se pretende conservar el patrimonio histórico de las vías, impulsar el ecoturismo y la actividad física, y reactivar las economías locales con ferias, postas informativas y espacios recreativos, explicó Bauman.

Para habilitar el tramo, se trabajó en la limpieza de las vías del tren y se repararon cuatro puentes que estaban obsoletos.

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El objetivo, según Bauman, es generar actividades relacionadas al turismo, deporte, historia y cultura, y que se trate de “un parque lineal” y no solo de una ruta para bicicletas.

Para continuar con el proyecto “Sendas de Tren”, se prevé coordinar las acciones con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) para sostener al menos un paseo mensual.

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Próximas etapas

El titular de Senda Paraguay, Bauman, indicó que la intención es continuar hacia Pirayú, con lo que se completarían unos 18 kilómetros desde la estación de Paraguarí. Luego se prevé llegar a Ypacaraí y, hacia el otro extremo, avanzar rumbo a Encarnación. Para el año próximo se proyecta trabajar en los tramos de Escobar y la estación de Sapucai.

En total, el proyecto contempla recuperar casi 420 kilómetros, a los que se sumarían unos 60 más por el ramal que se desvía en la zona de Guairá hacia el este. En el tramo Paraguarí–Cerro León se recuperaron tres puentes, y entre Cerro León y Pirayú se trabaja en la recuperación de otros cuatro.

Financiamiento y apoyo

Senda es una asociación sin fines de lucro que cuenta con fondos de la fundación estadounidense Perry y con aportes de empresas. La firma Alcogreen donó varias toneladas de ripio, lo que facilita el tránsito y reduce el crecimiento de maleza y los costos de mantenimiento.

La Embajada de Alemania colaboró con un refugio informativo en la estación, y la Inmobiliaria del Este aporta a la reparación de vías y a la señalización.

En el tramo de 8 kilómetros del recorrido de la bicisenda aún falta instalar la señalética, que está en proceso. También se trabaja en incorporar el trazado a plataformas de GPS.

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Emprendedores mostraron sus productos

Durante la jornada, emprendedores del distrito y de comunidades vecinas instalaron sus stands. Una de las expositoras, Mirian Martínez, de Ypacaraí, resaltó que estos espacios son una alternativa para generar ingresos.

Finalmente, dijo que permiten a los visitantes llevarse productos de la zona y así apoyar a un sector que mueve la economía en distintos puntos del país.