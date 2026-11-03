La costa de los árboles gigantes: viaje al reino milenario de los bosques de Kauri en Nueva Zelanda.

¿Dónde queda y por qué es un lugar único?

La Costa Kauri abarca el litoral noroccidental de la Isla Norte de Nueva Zelanda, en la región de Northland, desde la bahía de Kaipara hasta las tierras del norte.

Su epicentro es el bosque de Waipoua. Este santuario alberga especímenes de Agathis australis (Kauri) con troncos de más de cuatro metros de diámetro y edades que oscilan entre los 1.200 y 2.000 años. Para la cultura maorí, estos árboles son ancestros vivientes y tutores del ecosistema forestal.

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¿Cómo llegar?

La vía principal de acceso es la autopista State Highway 12, que serpentea a través del bosque de Waipoua.

Desde Auckland, el trayecto por ruta toma aproximadamente tres horas y media hacia el norte en vehículo particular o autobús regional.

El aeropuerto nacional más cercano se encuentra en Whangarei, a unos 100 kilómetros al este.

¿Qué ver y qué hacer?

Tāne Mahuta (“El Señor del Bosque”): el kauri vivo más grande del país alcanza los 51 metros de altura. Un sendero de madera de diez minutos protege sus raíces sensibles y conduce a una plataforma de observación accesible.

Te Matua Ngahere (“El Padre del Bosque”): destaca por su inconmensurable grosor, con un tronco cuya circunferencia supera los 16 metros. Es considerado el árbol con el tronco más ancho de la masa forestal neozelandesa.

Recorridos nocturnos guiados: guías locales maoríes ofrecen caminatas al anochecer. La experiencia combina el avistamiento del kiwi en su hábitat salvaje con la transmisión oral de cantos ( karakia ) y mitología ancestral.

Ripiro Beach: una franja ininterrumpida de 107 kilómetros de arena gris y dunas, transitable en vehículos de tracción integral durante la bajamar.

Mejor época para viajar

El clima subtropical de Northland permite visitas durante todo el año.

Los meses de verano austral (diciembre a marzo) ofrecen temperaturas templadas entre 20 °C y 26 °C, ideales para el senderismo.

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La primavera (septiembre a noviembre) registra menor afluencia turística y mayor verdor en la vegetación.

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