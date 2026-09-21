Fiordland, Nueva Zelanda: fiordos, bosques lluviosos y rutas entre montañas

Fiordland se encuentra en la región de Southland, en el extremo sudoeste de la Isla Sur, Nueva Zelanda. Su núcleo es el Parque Nacional Fiordland, parte de Te Wāhipounamu, sitio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco junto con otros parques de la zona.

Es un territorio moldeado por glaciares: valles inundados por el mar, paredes rocosas casi verticales, bosques templados húmedos y picos que pueden conservar nieve incluso fuera del invierno. Te Anau, junto al lago homónimo, es la principal base para recorrer la región.

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Cómo llegar a Fiordland

La mayoría de los viajeros llega en auto desde Queenstown, a unas dos horas de Te Anau por carretera. También hay conexiones por bus desde Queenstown e Invercargill. El aeropuerto internacional más utilizado es el de Queenstown; desde allí parten excursiones terrestres y vuelos panorámicos hacia Milford Sound.

Para visitar Milford Sound desde Te Anau hay que tomar la ruta estatal SH94. El trayecto lleva unas dos horas sin paradas, pero conviene reservar un día entero: el camino atraviesa valles, túneles, lagos y miradores como Eglinton Valley, Mirror Lakes y The Chasm.

Milford Sound y Doubtful Sound: dos formas de navegar los fiordos

Milford Sound/Piopiotahi es la imagen más reconocible de Fiordland. Un crucero permite comprender su escala: el Mitre Peak se eleva sobre el agua, mientras las cascadas descienden de paredes cubiertas de vegetación. Tras la lluvia, muchas caídas de agua temporales multiplican el espectáculo.

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Doubtful Sound/Patea es más remoto y silencioso. La excursión suele comenzar con un cruce por el lago Manapōuri, continúa en vehículo por el paso Wilmot y termina en barco por el fiordo. Requiere más tiempo y presupuesto que Milford, pero ofrece una sensación de aislamiento mayor.

Senderismo, lagos y cuevas en Te Anau

Fiordland alberga tres de las Great Walks de Nueva Zelanda: Milford Track, Routeburn Track y Kepler Track. Las dos primeras exigen reserva anticipada en temporada alta; la Kepler, con salida cerca de Te Anau, combina bosque, crestas alpinas y vistas sobre lagos.

Para una experiencia más accesible, las cuevas de luciérnagas de Te Anau ofrecen una navegación subterránea entre glowworms, insectos luminosos característicos del país. También vale dedicar tiempo al paseo lacustre de Te Anau y al lago Manapōuri, puerta de entrada a Doubtful Sound.

Mejor época para viajar a Fiordland

El verano, de diciembre a febrero, ofrece días más largos, temperaturas más suaves y mayor disponibilidad de excursiones, aunque también concentra visitantes. Otoño y primavera combinan menos movimiento con paisajes cambiantes, pero el clima puede variar varias veces en un día.

El invierno, de junio a agosto, tiene menos servicios y rutas de montaña potencialmente afectadas por nieve, aunque permite disfrutar Te Anau con más calma. Llueve durante todo el año: llevar capas impermeables no es un detalle, sino parte esencial del viaje.

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Información útil para organizar la visita

Lo aconsejable es dedicar al menos tres días: uno para Te Anau y sus alrededores, otro para Milford Sound y un tercero para una caminata o Doubtful Sound. Tener auto aporta libertad, aunque las excursiones guiadas evitan conducir largas distancias y permiten hacer paradas en la SH94.

El idioma es inglés y la moneda, el dólar neozelandés. Fiordland no es un destino económico: alojamiento, cruceros y caminatas guiadas elevan el presupuesto, especialmente entre diciembre y marzo. Reservar con antelación alojamiento en Te Anau, cruceros y Great Walks ayuda a controlar costos y asegurar lugar.