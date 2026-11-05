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Viajes
05 de noviembre de 2026 - 15:32

Viajar a Mongolia: estepas infinitas, desiertos y cultura nómada

Joven en el atuendo étnico tradicional de Mongolia en un puesto de venta.
Joven en el atuendo étnico tradicional de Mongolia en un puesto de venta.Shutterstock

Un país de horizontes abiertos donde todavía se vive a caballo y en tiendas desmontables.

Por ABC Color
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¿Dónde queda Mongolia?

En Asia Oriental, entre Rusia y China. Tiene cordilleras, praderas y el desierto de Gobi, y es el país menos densamente poblado del mundo. La vida pastoral nómada sigue vigente en buena parte del territorio.

Yurtas mongolas en pastizales al atardecer.
Yurtas mongolas en pastizales al atardecer.

Cómo llegar, qué ver y qué hacer

El Aeropuerto Internacional Chinggis Khaan queda cerca de Ulán Bator, la capital. Hay vuelos regulares desde Seúl, Tokio y Pekín. Por tierra, se puede llegar en el Ferrocarril Transmongoliano desde Moscú o Pekín.

Soum Ulziit, provincia de Dundgovi, Mongolia.
Soum Ulziit, provincia de Dundgovi, Mongolia.

El Parque Nacional Gorkhi-Terelj tiene formaciones rocosas y valles de montaña, con cabalgatas y noches en gers, las tiendas circulares tradicionales.

Lea más: Viajar a Albania: playas, ruinas y precios accesibles en Europa

En el Gobi están los acantilados rojizos de Bayanzag, famosos por sus fósiles de dinosaurios, y las dunas cantarinas de Khongoryn Els.

Camellos bebiendo agua en la Provincia de Ömnögovi, Mongolia.
Camellos bebiendo agua en la Provincia de Ömnögovi, Mongolia.

En Ulán Bator, el monasterio Gandantegchinlen sirve para acercarse al budismo tibetano.

La cocina de Mongolia

La cocina viene de la vida de pastores: cordero y carne vacuna, con lácteos fermentados.

Khorkhog, un plato mongol popular entre los grupos nómadas.
Khorkhog, un plato mongol popular entre los grupos nómadas.

El buuz es una empanadita al vapor rellena de carne. El khorkhog es un guiso que se cocina con piedras calientes dentro de un recipiente metálico.

Para beber, el airag, leche fermentada de yegua, que se ofrece a los visitantes como gesto de hospitalidad.

Lea más: Darjeeling, India: té, trenes de montaña y vistas al Himalaya

Mejor época para viajar y otras informaciones útiles

De junio a agosto hace calor moderado y hay sol, y en julio se celebra el Festival Naadam.

Ulaanbaatar, Festival Danshig Naadam y Khuree Tsam, antiguo festival religioso y cultural de Mongolia.
Ulaanbaatar, Festival Danshig Naadam y Khuree Tsam, antiguo festival religioso y cultural de Mongolia.

En primavera y otoño hay menos turistas.

Ulgiy, Mongolia. Venta de bolsas caseras, gorras y alfombras con adornos tradicionales.
Ulgiy, Mongolia. Venta de bolsas caseras, gorras y alfombras con adornos tradicionales.

El invierno es de frío extremo y solo conviene para expediciones bien preparadas.

Mongolia Central. Monasterio budista abandonado de Ovgon Khiid.
Mongolia Central. Monasterio budista abandonado de Ovgon Khiid.

Para conocer las principales regiones hacen falta entre 10 y 14 días. Casi no hay rutas pavimentadas, así que los traslados internos se hacen en todoterreno.

Lea más: Samoa: qué ver entre selvas, playas de coral y aldeas tradicionales

La moneda es el tugrik y el idioma, el mongol.

Al entrar a un ger hay que respetar las normas de hospitalidad.

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