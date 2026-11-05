Viajar a Mongolia: estepas infinitas, desiertos y cultura nómada

¿Dónde queda Mongolia?

En Asia Oriental, entre Rusia y China. Tiene cordilleras, praderas y el desierto de Gobi, y es el país menos densamente poblado del mundo. La vida pastoral nómada sigue vigente en buena parte del territorio.

Cómo llegar, qué ver y qué hacer

El Aeropuerto Internacional Chinggis Khaan queda cerca de Ulán Bator, la capital. Hay vuelos regulares desde Seúl, Tokio y Pekín. Por tierra, se puede llegar en el Ferrocarril Transmongoliano desde Moscú o Pekín.

El Parque Nacional Gorkhi-Terelj tiene formaciones rocosas y valles de montaña, con cabalgatas y noches en gers, las tiendas circulares tradicionales.

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En el Gobi están los acantilados rojizos de Bayanzag, famosos por sus fósiles de dinosaurios, y las dunas cantarinas de Khongoryn Els.

En Ulán Bator, el monasterio Gandantegchinlen sirve para acercarse al budismo tibetano.

La cocina de Mongolia

La cocina viene de la vida de pastores: cordero y carne vacuna, con lácteos fermentados.

El buuz es una empanadita al vapor rellena de carne. El khorkhog es un guiso que se cocina con piedras calientes dentro de un recipiente metálico.

Para beber, el airag, leche fermentada de yegua, que se ofrece a los visitantes como gesto de hospitalidad.

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Mejor época para viajar y otras informaciones útiles

De junio a agosto hace calor moderado y hay sol, y en julio se celebra el Festival Naadam.

En primavera y otoño hay menos turistas.

El invierno es de frío extremo y solo conviene para expediciones bien preparadas.

Para conocer las principales regiones hacen falta entre 10 y 14 días. Casi no hay rutas pavimentadas, así que los traslados internos se hacen en todoterreno.

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La moneda es el tugrik y el idioma, el mongol.

Al entrar a un ger hay que respetar las normas de hospitalidad.