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Viajes
06 de noviembre de 2026 - 11:17

Qué hacer en Maceió: playas, paseos y atractivos para disfrutar en Brasil

Maceió, Alagoas, Brasil.
Maceió, Alagoas, Brasil.Shutterstock

Maceió, la joya del nordeste de Brasil, es un destino turístico cada vez más popular entre viajeros que buscan playas paradisíacas, cultura rica y una gastronomía exótica.

Por ABC Color
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Maceió, capital del estado de Alagoas, ofrece una experiencia única e inolvidable que se adapta a todos los gustos y presupuestos.

Maceió, Alagoas, Brasil.
Maceió, Alagoas, Brasil.

Playas de ensueño en Maceió

Playa de Ponta Verde. Considerada una de las mejores playas de Maceió, Ponta Verde destaca por su arena blanca, aguas cristalinas y una atmósfera relajante.

Maceió, Alagoas, Brasil.
Maceió, Alagoas, Brasil.

Es ideal para nadar, practicar deportes acuáticos o simplemente descansar bajo el sol.

Lea más: Playas seguras para viajar con niños: destinos con aguas calmas, servicios y naturaleza

Praia do Francês. Conocida por sus impresionantes arrecifes de coral y su vibrante vida marina, este es un destino perfecto para el snorkeling. Sus olas también la convierten en un lugar popular para los surfistas.

Gunga Beach. Ubicada a aproximadamente 20 kilómetros al sur de Maceió, esta playa es famosa por sus magníficos acantilados y lagunas. Ofrece paseos en buggy y magníficas oportunidades para la fotografía de paisajes gracias a su diversidad geográfica.

Gastronomía exótica en Maceió

Maceió es un paraíso para los amantes de la comida. La cocina local combina sabores africanos, indígenas y portugueses, creando platos únicos como el Baião de Dois, una mezcla deliciosa de arroz, porotos, queso y carne.

Maceió, Alagoas, Brasil.
Maceió, Alagoas, Brasil.

Sururu de Capote es un marisco tradicional que se sirve con leche de coco, cilantro y otros condimentos tropicales.

Lea más: Dónde hay playas nudistas en Brasil y cómo se llega hasta ellas

Y también es muy recomendable la Peixada Alagoana, un guiso de pescado exuberante típico de la región, servido con arroz y pirão.

Cultura y tradiciones

Fiesta Junina. Visitar Maceió durante junio es ideal para experimentar la Fiesta Junina, una celebración colorida con música, baile y deliciosa comida tradicional. Es una excelente oportunidad para sumergirse en la rica cultura brasileña.

Maceió, Alagoas, Brasil. Playa de Pajuçara.
Maceió, Alagoas, Brasil. Playa de Pajuçara.

Artesanía local. Desde el Mercado de Artesanías a las tiendas locales, la ciudad ofrece una variedad de productos artesanales como bordados, cerámicas y artículos de cuero que reflejan el arte y la tradición del nordeste brasileño.

Actividades al aire libre

Los paseos en jangadas son uno de los pasatiempos preferidos de los turistas. Las jangadas, embarcaciones rústicas de vela, te llevarán a explorar las piscinas naturales formadas por arrecifes de coral, permitiendo una vista espectacular de la vida marina.

Maceió, Alagoas, Brasil.
Maceió, Alagoas, Brasil.

Para quienes disfrutan del ecoturismo, el Parque Municipal de Maceió ofrece diversas rutas de senderismo entre exuberantes paisajes de selva tropical, un lugar perfecto para observar una rica biodiversidad.

Memorial Libertad Zumbi dos Palmares. Maceió, Alagoas, Brasil.
Memorial Libertad Zumbi dos Palmares. Maceió, Alagoas, Brasil.

Maceió es un destino que lo tiene todo: playas asombrosas, una gastronomía sabrosa y experiencias culturales enriquecedoras.

Lea más: ¿Listo para la aventura? Trekking y playa en Ilha Grande, Brasil

Ya sea que estés buscando aventura, relajación o una inmersión cultural, esta ciudad brasileña promete recuerdos inolvidables.

Planeá tu próxima escapada a Maceió y descubrí por vos mismo por qué es el destino perfecto para tus vacaciones.

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