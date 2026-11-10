Costa Nova, Portugal: playas, casas de colores y consejos para visitarla

Costa Nova se ubica en el centro de Portugal, en el municipio de Ílhavo, distrito de Aveiro. Este rincón costero se extiende entre la apacible ría de Aveiro y la fuerza del océano Atlántico. Su singularidad radica en sus tradicionales casetas de madera a rayas verticales de colores vivos, originalmente empleadas por los pescadores locales.

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El acceso más eficiente se realiza desde la ciudad de Aveiro, situada a unos 10 kilómetros al oeste. Es posible llegar en autobús regional en aproximadamente 20 minutos, en vehículo particular por la ruta N327 o mediante ferris y paseos en barco que cruzan la ría. Para quienes viajan desde Oporto o Lisboa, la conexión en tren hasta la estación de Aveiro es rápida y frecuente.

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¿Qué ver y qué hacer?

El principal atractivo es recorrer el paseo marítimo para admirar las icónicas viviendas pintadas de rojo, azul, verde y amarillo.

Cruzar las pasarelas de madera conduce a los extensos arenales de la costa atlántica, ideales para caminatas junto a las dunas. Además, la proximidad a la ría permite practicar deportes náuticos, avistamiento de aves y paseos en bicicleta por senderos protegidos.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

Los meses de primavera y principios de otoño ofrecen temperaturas templadas y menor afluencia de visitantes, lo que facilita el recorrido fotográfico con luz suave.

El verano atrae a quienes buscan disfrutar plenamente de las playas y las terrazas al aire libre, aunque la zona registra mayor movimiento turístico.

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