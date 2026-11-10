ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Viajes
10 de noviembre de 2026 - 15:15

Costa Nova, Portugal: playas, casas de colores y consejos para visitarla

Costa Nova, Portugal.
Costa Nova, Portugal.ValentynVolkov

Entre la ría de Aveiro y el Atlántico, Costa Nova combina playas extensas con sus icónicas casas de madera a rayas. A solo 10 kilómetros de Aveiro, este rincón portugués invita a explorar la costa, la gastronomía local y sus senderos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Costa Nova se ubica en el centro de Portugal, en el municipio de Ílhavo, distrito de Aveiro. Este rincón costero se extiende entre la apacible ría de Aveiro y la fuerza del océano Atlántico. Su singularidad radica en sus tradicionales casetas de madera a rayas verticales de colores vivos, originalmente empleadas por los pescadores locales.

Costa Nova, Portugal.
Costa Nova, Portugal.

Lea más: Cadaqués, el pueblo blanco de la Costa Brava que inspiró el universo de Dalí

El acceso más eficiente se realiza desde la ciudad de Aveiro, situada a unos 10 kilómetros al oeste. Es posible llegar en autobús regional en aproximadamente 20 minutos, en vehículo particular por la ruta N327 o mediante ferris y paseos en barco que cruzan la ría. Para quienes viajan desde Oporto o Lisboa, la conexión en tren hasta la estación de Aveiro es rápida y frecuente.

Lea más: Viajar a Albania: playas, ruinas y precios accesibles en Europa

¿Qué ver y qué hacer?

El principal atractivo es recorrer el paseo marítimo para admirar las icónicas viviendas pintadas de rojo, azul, verde y amarillo.

Costa Nova, Portugal.
Costa Nova, Portugal.

Cruzar las pasarelas de madera conduce a los extensos arenales de la costa atlántica, ideales para caminatas junto a las dunas. Además, la proximidad a la ría permite practicar deportes náuticos, avistamiento de aves y paseos en bicicleta por senderos protegidos.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

Los meses de primavera y principios de otoño ofrecen temperaturas templadas y menor afluencia de visitantes, lo que facilita el recorrido fotográfico con luz suave.

El verano atrae a quienes buscan disfrutar plenamente de las playas y las terrazas al aire libre, aunque la zona registra mayor movimiento turístico.

Lea más: Estas son las playas más lindas del Mediterráneo y tenés que ponerlas en tu lista de viajes

Información útil

  • Tiempo recomendado: entre medio día y un día completo es suficiente para recorrer el núcleo urbano y la costa.
  • Transporte: se recorre íntegramente a pie o en bicicleta; el coche solo es necesario para conectar con municipios vecinos.
  • Excursiones cercanas: la ría y ciudad de Aveiro, la Reserva Natural de las Dunas de San Jacinto y el Museo Marítimo de Ílhavo.
  • Costos: nivel de gasto moderado, con opciones accesibles en gastronomía local.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más

Te puede interesar