Cadaqués, el pueblo blanco de la Costa Brava que inspiró el universo de Dalí

Cadaqués está en el extremo oriental de la península ibérica, en la comarca catalana del Alt Empordà, provincia de Girona, España. Su ubicación, detrás de las montañas que lo separan del resto de la Costa Brava, explica parte de su carácter: durante siglos fue un pueblo relativamente aislado, volcado al mar y a la pesca.

Ese aislamiento también atrajo a artistas. Salvador Dalí pasó aquí los veranos de su infancia y, desde 1930, instaló junto a Gala su residencia en la cercana cala de Portlligat. La luz intensa, las rocas erosionadas y el horizonte del Cap de Creus aparecen transformados en muchos de sus cuadros.

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Cómo llegar a Cadaqués

Desde Barcelona, la opción más flexible es alquilar un auto: el viaje dura unas dos horas y media por ruta. La ruta atraviesa el Empordà y termina en un tramo de curvas que desciende hacia el mar.

También hay autobuses desde Barcelona y conexiones desde Figueres, ciudad a la que llegan trenes de alta velocidad desde Barcelona, Madrid y otras capitales españolas. El aeropuerto más importante es Barcelona-El Prat; Girona-Costa Brava puede ser útil según las rutas aéreas disponibles.

En temporada alta conviene llegar temprano: el estacionamiento en el centro es limitado y el pueblo se disfruta mejor a pie.

Qué ver en Cadaqués: del casco antiguo a Portlligat

El casco histórico se reconoce por sus casas blancas, puertas de color azul o verde y callejones empedrados que suben desde la bahía. La iglesia de Santa Maria, en la parte alta, ofrece una panorámica abierta sobre los tejados y el puerto. En su interior conserva un destacado retablo barroco.

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El paseo marítimo conecta la playa urbana con el antiguo barrio de pescadores. Allí conviene detenerse en alguna terraza, observar las pequeñas embarcaciones y entender por qué Cadaqués mantiene una escala más íntima que otros destinos costeros.

A poco más de un kilómetro está la Casa-Museo Salvador Dalí de Portlligat, el lugar más revelador para comprender el vínculo del artista con este paisaje. La vivienda creció a partir de antiguas barracas de pescadores y conserva objetos, talleres y espacios diseñados por Dalí y Gala. La entrada suele requerir reserva previa.

Para ver el entorno que alimentó su imaginario, el Parque Natural del Cap de Creus ofrece senderos entre pinos, acantilados y formaciones rocosas moldeadas por la tramontana. El faro de Cap de Creus es una excursión especialmente atractiva al atardecer.

Calas como Sa Conca, Portlligat o Cala Jugadora permiten alternar caminata y baño, aunque varias tienen acceso más cómodo en auto o a pie.

Mejor época para viajar a Cadaqués

De mayo a junio y de septiembre a octubre suelen ser los meses más equilibrados: hay temperaturas agradables para caminar y bañarse, menos visitantes que en pleno verano y mayor disponibilidad de alojamiento.

Julio y agosto ofrecen más vida en las calles, pero también precios más altos y playas concurridas.

En primavera, el Cap de Creus muestra su lado más verde; en otoño, la luz y las temperaturas favorecen las excursiones.

El invierno es tranquilo y permite conocer el pueblo sin multitudes, aunque algunos comercios reducen horarios. La tramontana, viento característico de la zona, puede ser intensa en cualquier estación.

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Dos noches permiten recorrer Cadaqués, Portlligat y el Cap de Creus con calma; tres son ideales para sumar Figueres y el Teatro-Museo Dalí.

Cadaqués no es un destino económico en verano, sobre todo en alojamiento y restaurantes frente al mar. Reservar con anticipación, viajar fuera de julio y agosto y elegir hospedaje algo alejado del puerto ayuda a moderar el presupuesto.