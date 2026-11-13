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Viajes
13 de noviembre de 2026 - 09:36

Isla Contadora: qué hacer y cuándo viajar a este destino de Panamá

Isla Contadora, Panamá.
Isla Contadora, Panamá.Shutterstock

A 80 kilómetros al sur de Ciudad de Panamá, Isla Contadora combina más de diez calas de aguas cristalinas con playas para snorkel y avistamiento de ballenas jorobadas entre julio y octubre.

Por Alba Acosta
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Ubicada en el Archipiélago de Las Perlas, a unos 80 kilómetros al sur de la capital, esta isla debe su nombre a la época prehispánica, cuando los conquistadores reunían allí las perlas recolectadas en la región. Su geografía compacta alberga más de diez calas de aguas cristalinas.

Isla Contadora, Panamá.
Isla Contadora, Panamá.

Se accede desde la Ciudad de Panamá mediante ferris rápidos que parten desde la Calzada de Amador (con un trayecto aproximado de una hora y media) o en vuelos de cabotaje que aterrizan en su pequeña pista local.

Lea más: Panamá Viejo: historia, ruinas y qué ver en la antigua ciudad colonial

¿Qué ver y qué hacer?

El encanto insular gira en torno a sus costas diferenciadas. Playa Galeón ofrece aguas calmas para contemplar el atardecer, mientras que Playa Cacique resulta ideal para practicar snorkel junto a arrecifes llenos de vida.

Isla Contadora, Panamá.
Isla Contadora, Panamá.

Entre julio y octubre, las aguas circundantes reciben la migración de ballenas jorobadas, un espectáculo natural imperdible.

La temporada seca, de diciembre a abril, garantiza días soleados y óptima visibilidad submarina. En tanto, los meses intermedios de invierno atraen a quienes buscan avistar cetáceos.

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Información útil

Conviene destinar entre dos y tres días para recorrer el territorio con calma. Dentro de la isla no opera transporte público tradicional; el desplazamiento se realiza a pie, en bicicleta o mediante carritos de golf alquilados.

Isla Contadora, Panamá.
Isla Contadora, Panamá.

Se aconseja llevar efectivo, ya que la disponibilidad de cajeros automáticos es limitada.

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