Viajes por Latinoamérica: lugares donde la naturaleza es protagonista

Cuáles son los mejores destinos de naturaleza en Latinoamérica

1. Parque Nacional Torres del Paine (Chile). Ubicado en la Patagonia, este parque es un paraíso de montañas, glaciares, lagos turquesa y guanacos.

Perfecto para senderismo, observación de fauna y noches bajo cielos despejados.

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2. Selva Lacandona (México). En el corazón de Chiapas, es uno de los pulmones verdes más importantes de Mesoamérica.

Permite convivir con comunidades indígenas, explorar ríos selváticos y descubrir ruinas mayas ocultas.

3. Los Esteros del Iberá (Argentina). El segundo humedal más grande del mundo es hogar de yacarés, ciervos de los pantanos, monos carayá y aves por cientos.

Ideal para safaris fotográficos y turismo sostenible.

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4. Roraima (Venezuela). Este tepuy ancestral inspiró a Arthur Conan Doyle para El mundo perdido.

Sus formaciones rocosas y niebla constante hacen que caminar por Roraima sea casi una experiencia surrealista.

5. Islas Galápagos (Ecuador). Un laboratorio natural único. Podés nadar con tiburones martillo, ver tortugas gigantes y caminar entre piqueros de patas azules.

Pura vida salvaje, sin interferencias.

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6. Parque Nacional Tayrona (Colombia). Entre selva, mar y cultura indígena, este parque en la costa caribeña colombiana es un santuario de biodiversidad donde los senderos terminan en playas paradisíacas.

7. Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde (Costa Rica). Uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Senderos entre neblina, puentes colgantes y el canto de aves como el quetzal convierten la visita en una experiencia sensorial.

8. Pantanal (Brasil). Más accesible que la Amazonía, pero igual de impresionante. Este humedal ofrece encuentros cercanos con jaguares, anacondas y una avifauna espectacular.

Lo mejor: es poco masificado.