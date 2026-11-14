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Viajes
14 de noviembre de 2026 - 18:21

La Gran Barrera de Coral y el Mar Rojo: ruta por los arrecifes más vivos del planeta

Mujer buceadora explora el fondo marino, Marsa Alam, Egipto.
Mujer buceadora explora el fondo marino, Marsa Alam, Egipto.Shutterstock

Dos ecosistemas marinos en Australia y Egipto concentran la mayor biodiversidad submarina accesible para viajeros, combinando aguas de visibilidad excepcional, fácil acceso desde la costa y una oferta cultural y gastronómica única en tierra.

Por ABC Color
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Mientras la Gran Barrera de Coral se extiende a lo largo de 2.300 kilómetros frente a la costa de Queensland, en el noreste de Australia, el arrecife del Mar Rojo bordea la península del Sinaí y la costa oriental de Egipto, con epicentro en Sharm el-Sheij y Marsa Alam.

Gran Barrera de Coral, Australia.
Gran Barrera de Coral, Australia.

El sistema australiano es la estructura viva más grande de la Tierra, visible desde el espacio y compuesta por casi 3.000 arrecifes individuales.

Arrecife de coral en Sharm el-Sheij, Egipto.
Arrecife de coral en Sharm el-Sheij, Egipto.

Por su parte, el corredor egipcio destaca por su proximidad inmediata a la playa —a menudo a pocos metros de la orilla— y por la alta salinidad de sus aguas, que favorece una visibilidad superior a los 30 metros durante casi todo el año.

Mar Rojo, Egipto.
Mar Rojo, Egipto.

Lea más: Rutas míticas de viaje: experiencias únicas para los amantes de los viajes sobre ruedas

¿Qué ver y qué hacer bajo el agua y en la costa?

En Queensland, el arrecife Agincourt, situado en el borde de la plataforma continental, ofrece jardines de coral intactos donde nadan tortugas verdes, rayas águila y peces payaso entre anémonas gigantes.

Gran Barrera de Coral, Australia.
Heart Reef, Gran Barrera de Coral, Australia.

Quienes prefieren no bucear pueden recorrer los observatorios submarinos de Green Island o sobrevolar el famoso Heart Reef en hidroavión desde las islas Whitsunday para dimensionar la escala del ecosistema.

En Egipto, el Parque Nacional Ras Mohammed, en el extremo sur del Sinaí, reúne paredes verticales de coral que caen hasta los 700 metros de profundidad, atrayendo grandes bancos de barracudas y peces cirujano.

Tour en barco cerca de la costa rocosa del Observatorio de Tiburones en el Parque Nacional Ras Mohammed, Egipto.
Tour en barco cerca de la costa rocosa del Observatorio de Tiburones en el Parque Nacional Ras Mohammed, Egipto.

A pocos kilómetros, el pecio británico SS Thistlegorm, hundido en 1941, permite a los buceadores certificados explorar motocicletas, camiones y locomotoras de la Segunda Guerra Mundial colonizados por corales blandos y esponjas.

Submarinista explora un barco hundido, el SS Thistlegorm, Mar Rojo, Egipto.
Submarinista explora un barco hundido, el SS Thistlegorm, Mar Rojo, Egipto.

Lea más: Playas con las aguas más transparentes del mundo: de Exuma a Formentera

¿Qué comer en cada destino?

En Cairns, la cocina aprovecha los productos del mar del Coral y las frutas tropicales de Queensland.

Barramundi a la parrilla.
Barramundi a la parrilla.

Es habitual probar el barramundi a la parrilla —un pescado blanco local de textura firme— acompañado de mango fresco o nueces de macadamia en los restaurantes del paseo marítimo Esplanade.

Famoso café Farsha en Sharm el-Sheij, Egipto.
Famoso café Farsha en Sharm el-Sheij, Egipto.

En Sharm el-Sheij, la gastronomía mezcla tradición beduina y egipcia: tras una jornada en el mar, los mercados de Old Market sirven pescado recién capturado cocinado al horno con especias, sayadeya (arroz condimentado con cebolla caramelizada y comino), tahini y pan baladi recién horneado.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

La Gran Barrera de Coral ofrece sus mejores condiciones entre junio y octubre, durante el invierno austral, cuando las temperaturas rondan los 25 °C, las lluvias son escasas y el mar permanece calmo.

Gran Barrera de Coral, Australia.
Gran Barrera de Coral, Australia.

En el Mar Rojo, los meses ideales van de septiembre a noviembre y de marzo a mayo, evitando el calor extremo del verano egipcio, cuando el termómetro supera los 40 °C en tierra.

Lea más: Día Internacional de los Parques Naturales: mucho más que conservar árboles y animales

Información útil para organizar el viaje

  • Duración recomendada: entre 4 y 5 días en cada destino permiten combinar salidas embarcadas de jornada completa con descanso en la costa.
  • Costos y logística: una excursión diaria en barco con equipo de esnórquel en Cairns ronda los 150 USD, mientras que en Sharm el-Sheij las salidas similares parten desde los 45 USD. En ambos destinos conviene reservar las inmersiones con operadores certificados que limitan el número de visitantes diarios para preservar el entorno.

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