La Gran Barrera de Coral y el Mar Rojo: ruta por los arrecifes más vivos del planeta

Mientras la Gran Barrera de Coral se extiende a lo largo de 2.300 kilómetros frente a la costa de Queensland, en el noreste de Australia, el arrecife del Mar Rojo bordea la península del Sinaí y la costa oriental de Egipto, con epicentro en Sharm el-Sheij y Marsa Alam.

El sistema australiano es la estructura viva más grande de la Tierra, visible desde el espacio y compuesta por casi 3.000 arrecifes individuales.

Por su parte, el corredor egipcio destaca por su proximidad inmediata a la playa —a menudo a pocos metros de la orilla— y por la alta salinidad de sus aguas, que favorece una visibilidad superior a los 30 metros durante casi todo el año.

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¿Qué ver y qué hacer bajo el agua y en la costa?

En Queensland, el arrecife Agincourt, situado en el borde de la plataforma continental, ofrece jardines de coral intactos donde nadan tortugas verdes, rayas águila y peces payaso entre anémonas gigantes.

Quienes prefieren no bucear pueden recorrer los observatorios submarinos de Green Island o sobrevolar el famoso Heart Reef en hidroavión desde las islas Whitsunday para dimensionar la escala del ecosistema.

En Egipto, el Parque Nacional Ras Mohammed, en el extremo sur del Sinaí, reúne paredes verticales de coral que caen hasta los 700 metros de profundidad, atrayendo grandes bancos de barracudas y peces cirujano.

A pocos kilómetros, el pecio británico SS Thistlegorm, hundido en 1941, permite a los buceadores certificados explorar motocicletas, camiones y locomotoras de la Segunda Guerra Mundial colonizados por corales blandos y esponjas.

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¿Qué comer en cada destino?

En Cairns, la cocina aprovecha los productos del mar del Coral y las frutas tropicales de Queensland.

Es habitual probar el barramundi a la parrilla —un pescado blanco local de textura firme— acompañado de mango fresco o nueces de macadamia en los restaurantes del paseo marítimo Esplanade.

En Sharm el-Sheij, la gastronomía mezcla tradición beduina y egipcia: tras una jornada en el mar, los mercados de Old Market sirven pescado recién capturado cocinado al horno con especias, sayadeya (arroz condimentado con cebolla caramelizada y comino), tahini y pan baladi recién horneado.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

La Gran Barrera de Coral ofrece sus mejores condiciones entre junio y octubre, durante el invierno austral, cuando las temperaturas rondan los 25 °C, las lluvias son escasas y el mar permanece calmo.

En el Mar Rojo, los meses ideales van de septiembre a noviembre y de marzo a mayo, evitando el calor extremo del verano egipcio, cuando el termómetro supera los 40 °C en tierra.

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