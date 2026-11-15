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Viajes
15 de noviembre de 2026 - 10:36

Lauterbrunnen: el valle suizo de las 72 cascadas y magia alpina

Seis excursionistas en sendero verde, conversan y caminan con montañas nevadas al fondo y un cielo parcialmente nublado.
Un grupo de turistas caminan por un sendero rodeado de montañas nevadas en Lauterbrunnen, Suiza.Nadia Cano

Una nueva entrega de ABC Travesías nos sumerge en Lauterbrunnen, el majestuoso valle suizo de cascadas titánicas, cumbres nevadas y aldeas alpinas donde la naturaleza desafía todos los límites de la imaginación.

Por Nadia Cano
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Hay lugares en el planeta donde la geografía parece haber sido esculpida por la mano de un titán con vocación de poeta, y es precisamente para descubrirlos que una nueva entrega de la serie turística ABC Travesías nos sumerge en el corazón de los Alpes helvéticos.

Dos caminantes, uno con abrigo oscuro y otro con abrigo claro, disfrutan de un día otoñal en Lauterbrunnen, con un perro y montañas de fondo.
Reformierte Kirche Lauterbrunnen es un icónico templo protestante situado en el corazón del pintoresco valle suizo.

En este rincón de Suiza, las leyes de la perspectiva humana se desvanecen entre paredes de roca vertical, hilos de plata que caen desde el cielo y praderas alpinas de un verde tan intenso que raya en lo irreal. Ese lugar es Lauterbrunnen, el célebre valle de las 72 cascadas en el centro del Oberland bernés, un destino que cautiva los sentidos y redefine la escala de la naturaleza ante los ojos del viajero.

Paisaje rural en Lauterbrunnen con edificaciones de madera, banderas suizas y árboles otoñales sin personas visibles.
Calle principal de Lauterbrunnen.

Al adentrarse en Lauterbrunnen, lo primero que sobrecoge es la escala monumental del terreno. El suelo del valle es un pasillo verde y fértil flanqueado por imponentes acantilados de piedra caliza que se elevan verticales a más de mil metros de altura. Y desde lo alto de esas murallas pétreas, el agua se precipita en una danza interminable de gravedad y bruma.

Una sinfonía vertical: El valle de las cascadas

La más icónica de todas es la Cascada de Staubbach, que custodia celosamente el pintoresco pueblo. Con una caída libre de casi trescientos metros, es una de las cataratas de caída libre más altas de Suiza. Su nombre, que significa arroyo de polvo, describe con precisión lo que ocurre con el agua: antes de tocar el suelo del valle, la fuerza del viento descompone el caudal en una fina neblina que danza en el aire. Adentrarse en la galería excavada en la roca que permite contemplar la cascada desde su parte posterior es una experiencia sensorial inolvidable, donde el sonido del agua y la frescura del aire alpino conectan de inmediato al visitante con la pureza del entorno.

Paisaje de Lauterbrunnen con acantilado y cascada, árboles con hojas verdes y ocres bajo un cielo despejado.
Un impresionante paisaje de Lauterbrunnen, Suiza, con una sus cascadas y caen de los acantilados.

A pocos kilómetros, ocultas en el interior de la montaña, se encuentran las Cascadas de Trümmelbach, un fenómeno geológico único en Europa. Diez cascadas glaciales subterráneas drenan furiosamente el deshielo de las cumbres del Eiger, el Mönch y la Jungfrau, transportando miles de litros de agua por segundo a través de gargantas laberínticas de roca esculpida. Un funicular integrado en la piedra permite superar el tramo inicial, mientras que el recorrido a través de túneles y pasarelas iluminadas permite dimensionar la furia sorda y atronadora del agua rugiendo en las entrañas de la tierra, un espectáculo que estremece al más templado de los visitantes.

Mürren y Gimmelwald: El refugio de los caminantes

El valle no se agota en su núcleo urbano. En los flancos y mesetas suspendidas sobre los acantilados se despliegan pueblos que desafían la lógica urbana contemporánea y que se conectan mediante eficientes sistemas de trenes de montaña y teleféricos.

Cinco paseantes por calle adoquinada, con casas de madera roja y blanca y un árbol grande a la izquierda.
Mueren es una localidad suiza situada en la comuna de Lauterbrunnen.

En el lado occidental, colgado sobre un abismo de más de ochocientos metros de altura, se encuentra Mürren, el pueblo habitado permanentemente más alto del cantón de Berna. La pequeña localidad es un remanso de paz atemporal, un bastión de la cultura montañesa donde la prohibición total de automóviles preserva una atmósfera de pureza acústica y ambiental inusual en el mundo moderno.

Paisaje montañoso en Lauterbrunnen, con árboles de otoño y edificios de madera, bajo un cielo azul despejado.
Un paisaje montañoso en Lauterbrunnen, Suiza.

Fundado originalmente como un asentamiento estacional de pastores walser, Mürren evolucionó hasta convertirse en la cuna histórica del esquí alpino moderno y del montañismo de invierno en la región, albergando la legendaria carrera de descenso Inferno, la más antigua y larga del mundo en su categoría. Sus calles están bordeadas de chalets centenarios oscurecidos por el sol y la intemperie, con dinteles tallados a mano que registran versos piadosos y fechas de construcción que superan los 200 años de historia.

La ruta de la confianza alpina

Desde Mürren, el viaje continúa hacia el sur descendiendo suavemente entre praderas alpinas de alta montaña, bosques de abetos centenarios y granjas tradicionales hacia Gimmelwald. Este trayecto entre ambas comunidades, que se realiza mediante una caminata de 45 minutos, revela la esencia más auténtica del paisaje rural suizo.

Paisaje montañoso con casas de madera marrones rodeadas de prado verde y una imponente montaña al fondo.
Un sereno paisaje rural de Gimmelwald, Suiza, con casas de madera y montañas de fondo.

Gimmelwald es una pequeña aldea agrícola de postal alpina donde el tiempo parece haberse detenido verdaderamente en el siglo XIX. A diferencia de otros centros turísticos más concurridos, Gimmelwald ha resistido con firmeza cualquier intento de desarrollo inmobiliario masivo o comercialización excesiva. Sus residentes operan bajo un modelo de comercio y convivencia basado estrictamente en la confianza mutua, la honestidad y la responsabilidad cívica, sin la necesidad de supervisión humana ni cámaras de seguridad para la venta de productos locales —como quesos artesanales, leche fresca y mermeladas caseras— expuestos en pequeños puestos a la vera del camino.

El telón de fondo del Oberland bernés

Caminar entre Mürren y Gimmelwald es una lección de humildad paisajística: a cada paso, el majestuoso macizo de la montaña Jungfrau, flanqueado por las moles pétreas del Eiger y el Mönch con sus cumbres perpetuamente nevadas brillando bajo el sol, actúa como un telón de fondo monumental que cambia de tonalidad según avanza el día, pasando del blanco brillante del mediodía a los tonos dorados y rosados del atardecer, un fenómeno óptico conocido localmente como Alpenglühen.

Grupo de vacas pastando en praderas verdes, rodeadas de montañas y construcciones de madera en un día soleado.
Un paisaje natural en Lauterbrunnen muestra un grupo de vacas pastando en un entorno rural.

La historia de estos asentamientos de altura se remonta a siglos atrás, cuando los primeros pastores walser colonizaron los pastos escarpados desafiando inviernos implacables y condiciones climáticas extremas. Hoy en día, esa herencia se respira en cada rincón de los chalets centenarios, en los graneros elevados sobre pilotes de piedra para evitar la humedad y en la dedicación con la que se cuidan los campos de cultivo vertical.

Un camino rodeado de montañas y colinas, con vacas pastando en verdes prados bajo un cielo parcialmente nublado.
Un camino se extiende hacia el horizonte en un paisaje rural de Lauterbrunnen, Suiza.

Los habitantes de la región han sabido preservar una profunda conexión con sus raíces agrícolas, manteniendo rebaños de vacas lecheras cuyos cencerros resuenan constantemente en las laderas, creando una banda sonora rústica y persistente que acompaña al visitante durante sus recorridos por las praderas de altura y los miradores naturales que dominan el horizonte alpino.

Ingeniería y armonía en la alta montaña

El viaje a través de este territorio invita también a comprender la evolución de la ingeniería civil aplicada a la alta montaña. A finales del siglo XIX y principios del XX, la llegada del ferrocarril de la Wengernalp y los audaces trazados ferroviarios que conectan Lauterbrunnen con las estaciones terminales transformaron radicalmente la accesibilidad del valle, permitiendo que científicos, naturalistas y los primeros viajeros descubrieran la grandiosidad del Oberland bernés sin alterar drásticamente la estructura de las aldeas tradicionales.

Cascada en un paisaje verde rodeado de montañas arboladas en un día soleado en Lauterbrunnen.
Una cascada fluye en Lauterbrunnen, Suiza, con un entorno verde y montañoso.

Esta convivencia armónica entre la vanguardia tecnológica del transporte alpino y la preservación arquitectónica constituye uno de los mayores logros patrimoniales de Suiza, garantizando que el paisaje mantenga su integridad visual y su atmósfera de refugio intemporal frente al ritmo acelerado de las grandes metrópolis europeas.

Vista de montañas nevadas con cultivo verde y un granero de madera envejecido en un entorno rural de Lauterbrunnen.
Un paisaje de Lauterbrunnen, Suiza, muestra montañas nevadas y campos verdes rodeados de arquitectura rural.

Lautenbrunnen no es un destino diseñado para ser consumido con prisa. Las fotografías que circulan por el mundo muestran su belleza icónica, pero capturan únicamente la superficie de un valle cuya verdadera magnitud solo se revela a pie. Cuando uno camina por sus senderos, deja atrás el ruido del mundo contemporáneo y se alinea con el ritmo ancestral de la tierra. Entre paredes de roca milenaria y el murmullo constante del agua cristalina, Lauterbrunnen recuerda al viajero que los lugares más extraordinarios de la Tierra no se conquistan con velocidad, sino con el compás sincero de cada paso.

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