La crisis financiera y la incertidumbre económica generan interrogantes sobre el movimiento que tendrán los hospedajes de Caacupé durante la festividad de la Virgen de los Milagros, prevista para el próximo 8 de diciembre. Aunque el sector mantiene expectativas positivas, todavía no se conocen cifras concretas, como en años anteriores, sobre el nivel de ocupación ni sobre la cantidad de reservas confirmadas.

Graciela Agustina Acuña, directora de la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Cordillera, informó que la ciudad cuenta con 261 establecimientos de alojamiento registrados y una capacidad de 850 camas. Hasta la fecha, aún hay lugares disponibles en los hospedajes, según los datos del registro de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

La funcionaria explicó que los establecimientos aún se encuentran en una etapa de consultas y organización de reservas, de cara a la llegada de peregrinos y visitantes. Sin embargo, no precisó cuántas camas ya están comprometidas.

Consultada sobre el impacto de la crisis de Ueno Bank en el sector, Acuña reconoció que la situación económica podría influir en las decisiones de consumo y en la planificación de los viajes. No obstante, indicó que la festividad tiene una dimensión espiritual y cultural muy profunda, que moviliza a miles de personas por fe, devoción y agradecimiento a la Virgen.

Tampoco confirmó si los establecimientos recibieron cancelaciones de reservas. Agregó que el comportamiento puede variar entre los distintos prestadores y que mantienen comunicación con el sector para acompañar la organización de la temporada.

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Menos gastos y expectativas

La situación económica también podría modificar los hábitos de consumo de los visitantes. Acuña señaló que algunas familias podrían verse obligadas a organizar mejor sus presupuestos y buscar alternativas más accesibles durante su estadía.

En ese sentido, indicó que desde la Secretaría de Turismo buscan promover opciones para diferentes perfiles de visitantes y fomentar que quienes lleguen a Caacupé por la festividad permanezcan más tiempo y recorran otros destinos del departamento.

Las expectativas de alcanzar una ocupación total son positivas, según manifestó, aunque aclaró que dependerán de cada establecimiento y del ritmo de las reservas.

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Buscan sostener el movimiento turístico

Desde la Gobernación de Cordillera apuntan a que la multitudinaria movilización religiosa también se traduzca en beneficios económicos para los hospedajes, restaurantes, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios turísticos.

Acuña destacó que trabajan en la promoción de Caacupé como Ciudad Santuario y en la difusión de los atractivos de otros distritos del departamento, entre ellos sus espacios naturales, balnearios, arroyos y cascadas.

La principal incógnita sigue siendo cuánto podrá resistir el movimiento turístico ante el escenario económico actual y si la tradicional llegada masiva de peregrinos se verá también en una buena ocupación hotelera y mayores ingresos para los emprendimientos locales.

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