Caacupé se prepara para recibir a miles de peregrinos durante la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé, pero, además de la organización religiosa y logística, uno de los mayores desafíos será mantener limpia la ciudad. Para esta tarea se prevé movilizar a más de 850 personas, entre funcionarios municipales y servidores de la Basílica, en un intento por evitar que las calles y los espacios públicos terminen nuevamente convertidos en grandes basurales.

En el marco de la campaña “Caacupé Potĩ”, la Municipalidad dispondrá de aproximadamente 250 funcionarios que estarán distribuidos en distintos sectores de la ciudad y realizarán trabajos de limpieza y recolección de residuos cada 10 minutos durante la festividad mariana.

El despliegue será reforzado por unos 600 servidores de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, quienes también ayudarán con el mantenimiento y la limpieza del templo y sus alrededores.

Por su parte, el rector de la Basílica, presbítero Rubén Ojeda, informó que la institución religiosa ya adquirió 70 basureros, que fueron instalados en el predio del santuario y en sus alrededores, con el objetivo de facilitar la disposición de los residuos y evitar que los peregrinos arrojen sus desperdicios en cualquier lugar.

El operativo representa una importante movilización de recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la cantidad de visitantes que recibe Caacupé durante los días de mayor concurrencia.

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Una historia que no debe repetirse

En anteriores festividades, una vez que disminuye la cantidad de peregrinos, las calles, veredas, plazas y alrededores de la Basílica quedan cubiertos de botellas de plástico, bolsas, envases de alimentos, vasos descartables, restos de comida, entre otros desechos.

Las imágenes de los desperdicios acumulados después de las jornadas multitudinarias generaron preocupación y cuestionamientos, principalmente porque la ciudad recibe a miles de personas en nombre de una celebración religiosa que también debería estar acompañada de respeto por el espacio público y el medioambiente.

En ese contexto, el anuncio de una limpieza cada 10 minutos constituye una medida importante, aunque no debería limitarse solamente a recoger los residuos una vez que son arrojados. El desafío también pasa por prevenir la contaminación, disponer de suficientes contenedores, organizar a los vendedores y garantizar que los desperdicios sean retirados y trasladados adecuadamente.

Tampoco se puede responsabilizar únicamente a los trabajadores de limpieza por el estado en que queda la ciudad. La conducta de los peregrinos, comerciantes y visitantes será determinante para que el operativo pueda cumplir con su objetivo.

El desafío de una ciudad limpia

La festividad mariana comenzará el 28 de noviembre y tendrá su jornada central el 8 de diciembre, fecha en que Caacupé recibe a miles de devotos de la Virgen de Caacupé procedentes de distintos puntos del Paraguay y del extranjero.

Durante esos días, la ciudad experimenta un movimiento extraordinario de personas y una intensa actividad comercial. La venta de comidas, bebidas y artículos religiosos genera una importante cantidad de residuos, por lo que la limpieza debe ser permanente y no solamente una tarea posterior a las celebraciones.

La presencia de 250 funcionarios municipales y 600 servidores de la Basílica será una prueba para la capacidad organizativa de las instituciones involucradas. No bastará con anunciar una gran cantidad de trabajadores: será necesario garantizar que las cuadrillas estén correctamente distribuidas, que cuenten con los elementos necesarios y que exista una coordinación efectiva durante las jornadas de mayor movimiento.

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