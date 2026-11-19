Situada en el municipio de Porto Seguro, en la Costa do Descobrimento del sur de Bahía, Brasil, esta ensenada forma parte del distrito de Caraíva, a unos 25 kilómetros al sur de Trancoso.

Su nombre oficial es Curuípe, pero adoptó el apodo de “espejo” por un fenómeno visual preciso: durante la marea baja, la barrera de arrecifes de coral detiene el oleaje y convierte la orilla en una lámina cristalina que refleja las nubes y los cocoteros, flanqueada por falésias (acantilados sedimentarios) de tonos rojizos y blancos.

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¿Cómo llegar a Praia do Espelho?

El acceso principal parte desde el Aeropuerto de Porto Seguro (BPS). Desde allí, el trayecto abarca cerca de 80 kilómetros por ruta (cruzando el río Buranhém en balsa o rodeando por la ruta BR-367 y la BA-001) y culmina con unos 20 kilómetros finales por un camino de tierra sin pavimentar que atraviesa el complejo Outeiro das Brisas.

En auto o traslado privado: es la opción más directa (1 hora 45 minutos a 2 horas desde Porto Seguro). Conviene usar vehículos altos si hubo lluvias recientes.

En autobús: la empresa Viação Águia Azul ofrece frecuencias diarias desde la terminal de Porto Seguro y desde Trancoso hacia Caraíva, con parada en el desvío a Praia do Espelho.

En lancha: desde Trancoso o Caraíva operan paseos marítimos de un día que permiten desembarcar directamente frente a los arrecifes.

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¿Qué ver y hacer en la ensenada?

El atractivo central reside en caminar hacia el norte siguiendo la línea de acantilados hasta la vecina playa de Amores, donde la ausencia de paradores intensifica el paisaje agreste.

En las horas de bajamar, el esnórquel sobre las piscinas naturales permite observar peces de arrecife en aguas transparentes.

Quienes prefieren vistas panorámicas pueden subir hacia los miradores de Outeiro das Brisas, desde donde se aprecia la curvatura completa de la bahía y el contraste entre la mata atlántica y el mar turquesa.

Mejor época para viajar e info útil

El clima tropical húmedo mantiene temperaturas entre 24 °C y 30 °C todo el año.

Los meses más secos y estables van de agosto a marzo (con temporada alta entre diciembre y febrero).

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Entre abril y julio aumentan las precipitaciones, aunque las lluvias suelen ser pasajeras.